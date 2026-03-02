Iván Cepeda condenó la violencia política durante la campaña electoral en Colombia: “La democracia no se sostiene en el miedo”

Iván Cepeda pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los participantes - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, publicó un comunicado en el que rechaza categóricamente la violencia política en Colombia.

Recientemente, el partido Salvación Nacional, denunció que cuatro de sus candidatos al Senado habrían recibido amenazas del Frente 33 de las Disidencias de las Farc.

Asimismo, candidatos a la Presidencia de Colombia como Abelardo de la Espriella denunciaron presuntas amenazas.

“Ratifico sin titubeos, como lo he hecho siempre, mi rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política”, afirmó Cepeda.

El senador recordó su historia personal: es hijo de un dirigente asesinado por motivos políticos y él mismo se identifica como sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y la izquierda en Colombia. Señaló: “He sufrido en carne propia lo que significa cuando el odio pretende sustituir la palabra”.

En el mensaje difundido en X, Cepeda condenó toda forma de estigmatización, insulto o amenaza en el debate público y manifestó su “vehemente repudio frente a cualquier amenaza, hostigamiento o ataque contra la integridad y la vida de otros candidatos y candidatas en esta contienda electoral o contra líderes sociales, políticos, gremiales o gobernantes regionales y locales”.

El aspirante hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de todos los participantes en la campaña, incluidos quienes ejercen la oposición y mantienen diferencias ideológicas con él y con el gobierno.

Cepeda concluyó que la democracia, a su juicio, debe sostenerse en “la protección de la vida, en el respeto a las ideas y en la libre deliberación de posiciones distintas”.

Iván Cepeda, además de su rol como congresista, es reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos y ha sido una de las voces más activas contra la impunidad en casos de violencia política en Colombia.

¿Qué dijo Salvación Nacional?

El partido Salvación Nacional denunció presuntas amenazas contra cuatro de sus candidatos al Senado. Según información que la colectividad atribuye a fuentes externas de alta confianza, el frente 33 de las disidencias de las Farc habría declarado como objetivo militar a Wilson Ruiz, exministro de Justicia; Germán Rodríguez, mayor (r); Carlos Felipe Mejía, exsenador; y Alejandro Bermeo, creador de contenido.

De acuerdo con la denuncia, Salvación Nacional acompañó a los candidatos en la presentación de los reportes ante el Plan Democracia y en la activación de protocolos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El partido solicita a las autoridades una investigación pronta y la asignación de esquemas de seguridad. La colectividad plantea que la vida de quienes aspiran al Senado se vincula con garantías para el ejercicio democrático.

En el comunicado, Salvación Nacional sostiene que estos hechos no serían aislados. Se refieren al caso de Juan Carlos Santamaria, candidato a la Cámara por Arauca, cuyo vehículo habría sido incinerado por el ELN en octubre del año pasado. Además, mencionan incidentes en Bogotá, donde Jario Ladino y Alejandro Angel, también candidatos a la Cámara, presuntamente fueron objeto de hostigamiento, vandalización de vehículos y robo de material de campaña.

El partido considera que este tipo de situaciones buscaría restringir la participación política y sembrar temor entre sus integrantes. Salvación Nacional manifiesta su rechazo a toda forma de violencia que afecte la democracia, incluidas las desapariciones, amenazas y magnicidios, sin distinción de ideología política.

La colectividad recuerda que fue fundada por Álvaro Gómez Hurtado y reitera su decisión de continuar defendiendo la democracia y la participación, manteniendo una postura de firmeza ante cualquier intento de intimidación o amedrentamiento.