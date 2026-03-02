Hay malas noticias para los que esperan que Colombia tenga un mejor crecimiento económico en 2026: FMI dio cifras desalentadoras

La economía colombiana registró un crecimiento del PIB del 2,6% en 2025, lo que marcó una recuperación respecto al 1,5% de 2024, según datos confirmados por el Dane - crédito Colprensa

Colombia enfrenta para 2026 expectativas moderadas de crecimiento e ingresos en el panorama latinoamericano, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país se ubicaría en la posición 11 de la región por PIB per cápita y la economía tendría un crecimiento considerable, aunque persisten desafíos estructurales.

Las proyecciones económicas para 2026 indican que Colombia registrará un crecimiento anual de entre 2,3% y 3,0%, lo que la ubica como la undécima economía latinoamericana por PIB per cápita (USD8.644), muy por detrás de otros países de la región.

Los principales retos detectados son la baja productividad, amplia informalidad laboral, inflación persistente y dificultades fiscales, factores que condicionan el avance y dificultan el cierre de brechas con los líderes de la región.

Mientras Uruguay (USD26.041), Panamá (USD20.754) y Chile (USD17.876) lideran, Colombia mantiene ingresos medios todavía distantes del promedio de esas naciones.

El FMI actúa como supervisor financiero, ofrece préstamos a países con problemas de deuda y promueve la cooperación económica - crédito Yuri Gripas/Reuters

En cuanto a crecimiento, el FMI calcula que la economía colombiana se expandirá cerca de 2,5% anual. El ritmo, aunque positivo, evidencia la lentitud para converger con países de mayor dinamismo regional. Uno de los problemas centrales, según el organismo, es la baja productividad, lo que limita el valor agregado de los sectores económicos principales.

Además, la entidad resalta la prevalencia de actividades tradicionales y de servicios en la economía nacional. La estructura restringe el avance hacia alternativas más diversificadas y competitivas. Por otro lado, la elevada informalidad laboral reduce el potencial de mejora del ingreso promedio y diluye los beneficios de cualquier incremento económico.

Las estimaciones para Colombia varían. Por ejemplo, el Banco de la República prevé que el PIB crezca un 3,0% en 2026, impulsado por consumo e inversión, aunque alerta sobre “la persistencia de incertidumbres externas y fiscales” que podrían limitar la recuperación. Según el banco, la inflación solo convergerá con la meta del 3% al cierre de 2026.

Corficolombiana sitúa el crecimiento de Colombia en un rango inferior, entre 2,3% y 2,8% para 2026. Explica esta previsión por la debilidad en la inversión y el escenario fiscal restrictivo. Para la firma, el consumo privado permanecerá como motor principal, y la inflación se mantendría fuera de la meta objetivo, en torno al 4,3%.

El consumo está jalonando el crecimiento económico de Colombia - crédito Elvis González/EFE

Por su parte, JP Morgan proyecta un crecimiento del 2,8% para 2026, con un consumo robusto pero frenado por una inversión insuficiente. La institución advierte de riesgos macroeconómicos persistentes, incluyendo una inflación estimada en 4,7% y un déficit fiscal elevado, y subraya que la capacidad del próximo gobierno para estabilizar las cuentas públicas será determinante.

Retos estructurales y contexto inflacionario en Colombia

Según Mapfre Economics, Latinoamérica enfrenta en 2026 un contexto internacional complejo, marcado por incertidumbre global y tensiones geopolíticas que dificultan la recuperación económica. La región crecería apenas un 2,1% ese año y la inflación seguiría elevada, alrededor del 8,3%.

Para Colombia, las perspectivas de crecimiento son similares al promedio regional, aunque la inflación probablemente quede por encima de la meta durante la mayor parte de 2026. El Banco de la República estima que solo hacia el final del periodo sería posible acercarse al objetivo de 3%.

El déficit fiscal representa un obstáculo prioritario. Tanto Corficolombiana como JP Morgan coinciden en que la vulnerabilidad de las cuentas públicas condiciona la estabilidad macroeconómica. A pesar de la fortaleza del consumo, una inversión insuficiente y el entorno internacional adverso restringen la capacidad de crecimiento futuro.

El FMI enfatiza que mejorar la productividad y expandir el acceso a empleo formal resultan requisitos clave para acelerar el desarrollo económico y cerrar brechas con las economías líderes de Latinoamérica.

La informalidad laboral afecta a más del 50 de la población trabajadora en Colombia - crédito Sena

Perspectivas sectoriales: industria manufacturera y seguros

Un análisis de Mapfre Economics indica que la industria manufacturera nacional podría contribuir al dinamismo económico en 2026, aunque todavía enfrenta un entorno global volátil con presiones en precios e inversión.

El sector asegurador se posiciona como una de las áreas de mayor potencial en Colombia. De acuerdo con la entidad, se prevé que los seguros no vida en el país crezcan 9,2% tanto en 2026 como en 2027. Para seguros de vida, las proyecciones son de un incremento del 10,6% en 2026 y del 8,5% al año siguiente.

Estas tasas superan las que se anticipan para Brasil en seguros no Vida (7,1% en 2026), aunque quedan por debajo de la expansión prevista en Argentina. En seguros de vida, Colombia solo es superada por Perú y Chile, cuyos avances proyectados superan el 11,5%.