Fuerte enfrentamiento entre Melissa Gate y Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos’: “No le mientas a Colombia”

La paisa no dudó en aprovechar la oportunidad y sacarles los trapitos al sol al creador de contenido por una pelea del pasado - crédito @los.desenmascarados/TikTok

Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia 2, utilizó su espacio de posicionamiento en la gala del domingo 1 de marzo para lanzar una dura crítica pública a Valentino Lázaro. Ante la audiencia y en presencia de sus compañeros, Gate afirmó que eligió confrontar a Lázaro no por simple estrategia, sino por razones personales derivadas de su experiencia dentro y fuera del reality.

La exparticipante defendió su derecho a expresarse sin filtros y sugirió que la presencia de figuras como ella en el programa demuestra que los concursantes actuales “no lo están haciendo tan bien”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Melissa les dio "encantamientos" a los integrantes del programa como parte de una nueva dinámica de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Durante su intervención, Melissa Gate cuestionó abiertamente el desempeño general de los concursantes. "Quiero felicitarlos por el ridículo que están haciendo. El hecho de que yo esté aquí quiere decir que no lo están haciendo tan bien. Tienen que darla más. Yo sé que son capaces", declaró Gate según se vio en la transmisión del reality. De este modo, estableció un tono desafiante que marcó el resto de su posicionamiento.

La exparticipante inició su alegato justificando la elección de Valentino como objetivo principal. "Me posicionaría ante el que ya sé que se va a ir, pero realmente esa persona a mí no me ha hecho nada y eso sería incoherente. Yo sí soy una persona real. Desde este momento, mira el monólogo, escúchalo bien, si no lo entiendes, es problema mío", sentenció Gate, lo que dio a entender que sabía que la eliminada sería Lorena, esposa del Flaco Solórzano.

Antes de dirigirse específicamente a Lázaro, Gate reiteró que hablaría de él sin insultos, pero desde una postura crítica, argumentando que ya en otras ocasiones arremetió contra él porque siente que él “se lo buscó”. La finalista sostuvo que fue el propio Valentino quien desaprovechó la oportunidad de entablar una amistad con ella.

Valentino Lázaro aseguró que solamente se vio una vez con Melissa Gate fuera de la casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Con énfasis, le pidió: "Deja de mentirle a Colombia, deja de mentirte a ti mismo. Tú no me odias. Tú mismo me lo dijiste una vez: ‘Eres la mejor, te amo, mucha suerte, amiga’. Fuimos a comer, fuimos de fiesta, te abrí mi corazón", afirmó Gate frente a las cámaras.

Melissa Gate acusa a Valentino de falsedad y lo invita a reflexionar

El momento central de la confrontación fue el señalamiento de Gate hacia la autenticidad de Valentino. "Eres la persona más hipócrita que he conocido en mi vida. Y qué pesar. ¿Y sabes qué? Te bendigo, porque a veces yo no mido lo que digo, mis palabras. Y no te deseo el mal. Yo creo que con la vida que tienes es suficiente. Trata de ir a terapia y llenar tus vacíos, porque tú no eres eso que está acá. Yo te conocí afuera", declaró la finalista en señal abierta.

Gate cuestionó en público los motivos de la distancia de Valentino y le pidió que explicara cuál era el supuesto daño que le habría ocasionado. "¿Qué fue lo que yo te hice a ti? Porque yo no lo entiendo. Te metiste en un problema que ni siquiera era tuyo y supuestamente íbamos a ser amigos. Obviamente, ya no hay posibilidad", sostuvo Gate ante la audiencia.

La entrada de Melissa al programa ayudó a que el rating del programa tuviera un incremento - crédito cortesía Canal RCN

En respuesta a estas palabras, Lázaro negó cualquier vínculo previo de amistad y descartó la versión de una relación cercana. “No tiene sentido que me hagan un posicionamiento donde no tengo derecho de réplica. ¿Cuál amigo? Si la conocí una sola vez, es una ridícula. Es una ridícula. Te la pasas diciendo que yo no te hice nada y a ti mucha gente no te ha hecho nada y te le tiras encima”.

Aunque el intercambio se elevó de tono, Gate cerró su posicionamiento manteniendo su postura y reiterando que su interés por la convivencia en el reality se debe exclusivamente a motivos contractuales. “Estar acá parada, pisando el mismo piso que ustedes y respirando su mismo aire, la verdad que lo hago porque me están pagando, no porque quiera estar aquí”.