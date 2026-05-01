Abogado de Nicolás Petro se despachó contra la fiscal Lucy Laborde por intentar enviarlo a la cárcel: “Semejantes atropellos”

El abogado Alejandro Carranza aseguró que las actuaciones de la fiscal Lucy Laborde van en contra de los derechos de Nicolás Petro Burgos - crédito @HombreJurista/X, X e Instagram

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dedicó una larga publicación en su cuenta de X a cuestionar la gestión de la fiscal Lucy Laborde por solicitar una medida de aseguramiento intramural para su cliente.

La petición de la delegada de la Fiscalía está relacionada con un proceso penal que se adelanta contra el hijo mayor del primer mandatario por presuntas irregularidades en la contratación entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico. En una decisión de segunda instancia, el Juzgado 5 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla rechazó la solicitud de la fiscal y ordenó que Petro Burgos afronte la investigación en libertad, hasta que se defina su situación jurídica.

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Las quejas del apoderado de Nicolás Petro

A juicio de Carranza, el hecho de que la delegada del ente acusador insistiera en la necesidad de enviar a prisión a Nicolás Petro demuestra que actúa sin garantizar los derechos que deben tener todos los procesados.

El juez de segunda instancia dejó en libertad a Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa

“La decisión de segunda instancia de hoy dejó en claro que la fiscal Lucy Marcela Laborde no cumple con los estándares mínimos de derecho ni de la promoción y protección de derechos humanos (...). El juez de segunda instancia no dejó semejante solicitud con cabeza, por eso la gloria sea de Dios, hay #Libertad”, señaló el profesional en Derecho.

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De acuerdo con su explicación, resultó impactante que la funcionaria de la Fiscalía solicitara una medida de aseguramiento basándose en el hecho de que, desde su perspectiva, el investigado debería estar presente físicamente en las diligencias del proceso.

“La preocupación es porque esa misma fiscal, Lucy Marcela Laborde, en diciembre intenta una medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Barranquilla como le informó, y recientemente al ver frustrada su petición ilegal, le pide a un juez que me arreste y arreste a @nicolaspetroB por hacer audiencias virtuales”, indicó.

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El abogado Carranza cuestionó a la fiscal Lucy Laborde por intentar enviar a Nicolás Petro a una cárcel donde no tiene garantías de seguridad - crédito captura pantalla audiencia/Rama Judicial

En ese sentido, hizo varios cuestionamientos sobre la insistencia de la fiscal Lucy Laborde en privar de la libertad al hijo del presidente. Afirmó que desconoce las razones detrás de su crítica ante la asistencia virtual del procesado a las audiencias, teniendo en cuenta que no se ha ausentado de ninguna diligencia.

Además, indicó que el penal en el que Laborde quiere que Petro Burgos esté recluido no cuenta con los estándares requeridos para garantizar su seguridad. Adicionalmente, preguntó por la falta de imputación de cargos de otras personas presuntamente involucradas en los hechos indagados.

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“¿Por qué intentó expresamente que lo metieran preso a la cárcel de Barranquilla donde sobradamente se sabe, no hay seguridad para el hijo del presidente? ¿Por qué la Fiscal Laborde no ha imputado a la Mamá ni a la hermana de Daysuris del Carmen por el lavado de activos en los contratos de Fucoso, que ella misma reveló?”, cuestionó el abogado Carranza.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que la fiscal Laborde no actúa con la objetividad que debe caracterizar a la Fiscalía - crédito @HombreJurista/X

Así las cosas, aseguró que la delegada de la Fiscalía no ha actuado de manera ética en el proceso penal que se adelanta contra su prohijado. Considera que ha incurrido en engaños y que no ha tomado decisiones basadas en la neutralidad ni en la objetividad que se supone debe caracterizar al ente acusador.

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El abogado mencionó directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para exponer sus quejas sobre la conducta de la fiscal Laborde, advirtiendo un presunto atropello contra el hijo del presidente. “Señora Fiscal si semejantes atropellos se causan contra Nicolás, no me cabe duda del atropello que pueden sufrir los Colombianos que no tienen cómo defenderse o cómo exigirle a este sistema y a esta fiscalía en crisis”, señaló el profesional en Derecho.