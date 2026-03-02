Colombia

Exlíderes de Farc aceptaron finalmente su responsabilidad en el reclutamiento de menores y abusos sexuales durante el conflicto armado

En una carta entregada ante la JEP, los exintegrantes del extinto grupo armado asumieron su plena responsabilidad y deja abierta la puerta al diálogo con las víctimas

Guardar
Entre 1996 y 2016, el
Entre 1996 y 2016, el 30 % de los reclutados por las Farc tenía menos de 15 años y un 24 % declaró sufrir violencia de género - crédito Luisa González/Reuters

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.

Temas Relacionados

FARCColombiaJurisdicción Especial para la PazAdmisión De CrímenesJusticia TransicionalReclutamiento de menoresAbusos sexualesConflicto armadoRodrigo LondoñoTimochenkoJEPColombia-Noticias

Más Noticias

Condenado “Iván Márquez” por el asesinato de cuatro militares en Antioquia: la sentencia es de casi cuatro décadas

El fallo emitido por un juzgado penal de Antioquia estableció la responsabilidad de quien fuera líder del Secretariado de las Farc en la orden que derivó en el asesinato de cuatro miembros de la Fuerza Pública en 1997

Condenado “Iván Márquez” por el

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección

El barranquillero preside el ente más importante del fútbol colombiano desde el 2015, cuando tomó el lugar dejado por Luis Bedoya, que tuvo que abandonar el cargo por el escándalo del ‘FIFA Gate’

Ramón Jesurún sería presidente de

Políticos pidieron a Petro seguridad para el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por presuntas amenazas en Hidroituango: “Colombia no puede retroceder a los tiempos del miedo”

Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella piden acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los mandatarios regionales y preservar la democracia

Políticos pidieron a Petro seguridad

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

La mujer despejó especulaciones sobre su presencia constante en las presentaciones, detallando sus tareas empresariales y mostrando cómo equilibra la vida personal y laboral dentro del espectáculo musical

Esposa de Luis Alfonso respondió

Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

El histórico guardameta se refirió a una de las figuras del equipo que enfrentará la selección en el duelo más demandado de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rene Higuita le lanzó advertencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso respondió

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Cantante de música norteña se salvó de un secuestro en Colombia gracias al blindaje de su vehículo: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Alejandro Estrada usa su relación con Yuli Ruiz como estrategia para competir en ‘La casa de los famosos’, aseguró Juanda Caribe

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

Deportes

Ramón Jesurún sería presidente de

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección

Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá