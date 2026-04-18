Colombia

Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a participar en un debate antes de las elecciones

El candidato del Pacto Histórico realizó el reto desde un evento público en Zumapaz, en Bogotá

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El candidato de la izquierda aceptará asistir a debates - crédito @CamiloRomero/X

Luego de que se llevó a cabo el primer debate de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, se generó una polémica en Colombia por la ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En el país se han registrado críticas contra el candidato del Pacto Histórico y el abogado porque se han negado a asistir a eventos en los que puedan exponer sus ideas de gobierno junto a los demás postulados a quedarse con el cargo más importante en el país.

Es por ello que, desde Sumapaz, Iván Cepeda reguló y anunció que ha tomado la decisión de asistir a este tipo de eventos.

“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas”, indicó Cepeda.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia son los candidatos que lideran la intención de voto en Colombia - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Luego de escuchar el apoyo del público que estaba en el evento, Cepeda nombró a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia, con quienes comparte los primeros puestos en las encuestas de intención de voto que se han publicado hasta el momento, y afirmó que está dispuesto a exponer sus ideas frente a ellos.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, puntualizó Cepeda.

Sobre el debate realizado por Noticias Caracol, el director del medio citado, Juan Roberto Vargas, indicó que el equipo de Iván Cepeda confirmó que no asistiría sin ningún tipo de excusa de por medio.

Por su parte, Abelardo de la Espriella anunció que no estaría debido a que tenía otros eventos programados y no había podido organizar su agenda. Entre los candidatos que debatieron, pidieron que Cepeda y el jurista consideren estar en las próximas discusiones y resaltaron la importancia de la confrontación pública de ideas como parte fundamental de la democracia.

Cepeda y de la Espriella no estuvieron en el debate que se transmitió en televisión nacional - crédito Naturgas/Instagram
Cepeda y de la Espriella no estuvieron en el debate que se transmitió en televisión nacional - crédito Naturgas/Instagram

Cabe recordar que, antes de que Cepeda anunciara que comenzaría a asistir a debates, una acción de tutela fue presentada ante un juzgado civil de Medellín con el objetivo de obligar al candidato presidencial a participar en al menos dos de estos espacios antes de la primera vuelta electoral.

La iniciativa fue presentada por el exsenador Jonathan Tamayo, miembro del Centro Democrático, que afirmó que la decisión de Cepeda de no asistir a estos espacios limitaba el derecho del electorado a informarse de manera amplia y equilibrada sobre las propuestas de los candidatos.

El documento solicitaba que la orden judicial fuera emitida de forma inmediata, sin esperar el final de la campaña, para evitar que el proceso quede sin efecto por el paso del tiempo.

Iván Cepeda - Reto
Este documento fue compartido por Iván Cepeda en su cuenta de X - crédito @IvanCepedaCast/X

Los promotores de la tutela consideraban que la ausencia de Cepeda en los debates era parte de una estrategia de comunicación unilateral que impide el contraste público de ideas, limitando la posibilidad de que la ciudadanía reciba información veraz y plural sobre quienes aspiran a la presidencia.

Durante la polémica, figuras políticas recordaron una frase que dijo el hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato y rechazaba que los demás aspirantes a llegar a la Casa de Nariño no asistieran a espacios de debate.

“Alguien que se niega al debate no es un demócrata y sería de un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir”, es la frase de Gustavo Petro que comenzó a ser recordada luego del primer debate.

Hasta el momento, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no se han pronunciado tras el reto realizado por Cepeda, aunque cabe aclarar que la candidata del Centro Democrático ha manifestado estar dispuesta a debatir sus propuestas de gobierno.

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