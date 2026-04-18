América de Cali vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Se comienza a definir el grupo de los 8 clasificados a la Liga BetPlay, y uno de los partidos clave que se jugará por la lucha por un puesto en las finales del fútbol colombiano lo protagonizarán rojos y azules.
Mientras el equipo dirigido por David González quiere ratificar su puesto en el grupo de los 8, los “Embajadores” llegan con la necesidad de sumar los tres puntos para acercarse a las finales del fútbol colombiano.
Azules y rojos se citan en el Valle del Cauca
El partido se jugará el 19 de abril de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán, y en el VAR estará acompañado por Never Manjarres.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
América de Cali
El 15 de abril de 2026, América de Cali consiguió su primera victoria en la Copa Sudamericana tras vencer por 2-1 al Alianza Atlético de Perú, con los goles del ecuatoriano Daniel Valencia, y del volante Yeison Guzmán de tiro penal al 55.
En lo que se refiere a su último juego en la Liga BetPlay, cayó el 5 de abril de 2026 por 2-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, con las anotaciones de Jaime Peralta y de Jaime Verdugo.
Así viene América en sus últimos cinco partidos:
- 15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali 2-1 Alianza Atlético
- 9 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Macará 1-1 América de Cali
- 5 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali
- 2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga
- 30 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Medellín 2-1 América de Cali
Millonarios
Millonarios también jugó el 15 de abril de 2026 su partido de la Copa Sudamericana, derrotando por 1-0 a Boston River de Uruguay con gol de Carlos Darwin Quintero al 84 de partido.
En su última salida por la Liga BetPlay, empató el clásico de Bogotá a un gol frente a Santa Fe, el 12 de abril de 2026 en el estadio El Campín.
Los Azules se adelantaron con el gol de Sebastián Valencia al 60 de partido, pero Hugo Rodallega empató al 76 de juego el encuentro para el “Cardenal”.
Así viene Millonarios en sus últimos cinco partidos:
- 15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-0 Boston River
- 12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe
- 7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: O’Higgins 2-0 Millonarios
- 2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios
- 30 de marzo de 2026- Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Fortaleza
Así va la fecha 17 de la Liga BetPlay
17 de abril de 2026
Jaguares de Córdoba 2-3 Deportivo Pasto
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Transmisión de TV: Win Sports
- Goles: Andrey Estupiñán al 33, Wilson Morelo al 42 y Enrique Serje al 90 para Pasto, doblete de Andrés Rentería al 38 y 58 para Jaguares
Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
- Goles: Jairo Molina al minuto 47
18 de abril de 2026
Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Fortaleza vs. Águilas Doradas
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
19 de abril de 2026
Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Alianza FC vs. Independiente Medellín
- Hora: 4:10 p. m.
- Estadio: Armando Maestre de Valledupar
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
América de Cali vs. Millonarios
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
20 de abril de 2026
Once Caldas vs. Inter de Bogotá
- Hora: 6:20 p. m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Transmisión de TV: Win + Fútbol