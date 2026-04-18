América de Cali vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Los aficionados de América de Cali acompañarán a su equipo en la tribuna visitante, mientras los locales alientan a Millonarios-crédito Lina Gasca/Colprensa

Se comienza a definir el grupo de los 8 clasificados a la Liga BetPlay, y uno de los partidos clave que se jugará por la lucha por un puesto en las finales del fútbol colombiano lo protagonizarán rojos y azules.

Mientras el equipo dirigido por David González quiere ratificar su puesto en el grupo de los 8, los “Embajadores” llegan con la necesidad de sumar los tres puntos para acercarse a las finales del fútbol colombiano.

Azules y rojos se citan en el Valle del Cauca

América quiere seguir en el grupo de los 8, y Millonarios acercarse a las finales del FPC-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 19 de abril de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán, y en el VAR estará acompañado por Never Manjarres.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

América de Cali

Daniel Valencia al momento de anotar para América ante Alianza Atlético de Perú en la Copa Sudamericana-crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

El 15 de abril de 2026, América de Cali consiguió su primera victoria en la Copa Sudamericana tras vencer por 2-1 al Alianza Atlético de Perú, con los goles del ecuatoriano Daniel Valencia, y del volante Yeison Guzmán de tiro penal al 55.

En lo que se refiere a su último juego en la Liga BetPlay, cayó el 5 de abril de 2026 por 2-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, con las anotaciones de Jaime Peralta y de Jaime Verdugo.

Así viene América en sus últimos cinco partidos:

15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali 2-1 Alianza Atlético

9 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Macará 1-1 América de Cali

5 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga

30 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Medellín 2-1 América de Cali

Millonarios

El equipo dirigido por Fabián Bustos le ganó al cuadro uruguayo de Boston River en la Copa Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios también jugó el 15 de abril de 2026 su partido de la Copa Sudamericana, derrotando por 1-0 a Boston River de Uruguay con gol de Carlos Darwin Quintero al 84 de partido.

En su última salida por la Liga BetPlay, empató el clásico de Bogotá a un gol frente a Santa Fe, el 12 de abril de 2026 en el estadio El Campín.

Los Azules se adelantaron con el gol de Sebastián Valencia al 60 de partido, pero Hugo Rodallega empató al 76 de juego el encuentro para el “Cardenal”.

Así viene Millonarios en sus últimos cinco partidos:

15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-0 Boston River

12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe

7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: O’Higgins 2-0 Millonarios

2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios

30 de marzo de 2026- Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Fortaleza

Así va la fecha 17 de la Liga BetPlay

El duelo entre Nacional y Bucaramanga se destaca en la fecha 17-crédito Catalina Olaya / Colprensa

17 de abril de 2026

Jaguares de Córdoba 2-3 Deportivo Pasto

Estadio: Jaraguay de Montería

Transmisión de TV: Win Sports

Goles: Andrey Estupiñán al 33, Wilson Morelo al 42 y Enrique Serje al 90 para Pasto, doblete de Andrés Rentería al 38 y 58 para Jaguares

Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali

Estadio: La Independencia de Tunja

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Goles: Jairo Molina al minuto 47

18 de abril de 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Águilas Doradas

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol

19 de abril de 2026

Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Alianza FC vs. Independiente Medellín

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Armando Maestre de Valledupar

Transmisión de TV: Win + Fútbol

América de Cali vs. Millonarios

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol

20 de abril de 2026

Once Caldas vs. Inter de Bogotá

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Palogrande de Manizales

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Transmisión de TV: Win + Fútbol