Conflicto en el Medio Oriente traería grandes beneficios económicos para Colombia tras disparada del petróleo Brent: serían más de 500.000 millones

La subida del precio del petróleo Brent tras las tensiones en Oriente Medio impulsa los ingresos fiscales de Colombia - crédito Pixabay

Las tensiones en Oriente Medio han disparado el precio del petróleo Brent hasta aproximarlo a los 80 dólares por barril, una cifra que despierta inquietud y expectativas en Colombia.

Según indicó en la mañana del martes 2 de marzo Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y exviceministro de Minas, pese a los graves daños en materia de vidas humanas y conflictos internacionales, traería excelentes beneficios económicos para Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder de Xua Energy aseguró que cada dólar de incremento en el precio internacional del crudo se traduce en entre $430.000 millones y $500.000 millones más para las arcas nacionales cada año.

Esta relación directa entre el valor del barril y las finanzas públicas cobra especial relevancia en un escenario de déficit fiscal y presión sobre el gasto social.

Colombia podría recibir entre $430.000 y $500.000 millones adicionales por cada dólar que sube el barril de crudo - crédito Europa Press

La reciente escalada bélica entre Israel e Irán, sumada a la intervención de Estados Unidos, ha sido el detonante principal del alza en los precios, que según Vera, ya superan el 8 % de aumento en el mercado.

“Esto puede traer ingresos adicionales en materia de participaciones estatales, regalías e impuestos derivados de la producción petrolera para beneficio de las deterioradas finanzas públicas que hoy tenemos”, señaló el exviceministro de Minas.

La coyuntura internacional, sin embargo, no solo representa ventajas. Vera advirtió que el efecto positivo de los precios altos para el Estado puede verse contrarrestado por la volatilidad en los costos internos de los combustibles.

Colombia, que en el pasado no dependía del gas importado, ahora enfrenta una nueva realidad. La cotización internacional del gas ha subido alrededor de un 5 %, lo que afecta directamente el costo del gas adquirido para satisfacer la demanda interna.

El petróleo Brent escala por encima de 71 dólares ante la incertidumbre sobre Irán - Europa Press

“Por el otro lado, genera una gran incertidumbre de lo que puede suceder en materia de precios de la gasolina, del diésel y ahora un indicador muy importante sobre el cual en el pasado el país no tenía seguimiento, que es el del precio del gas a nivel internacional, por efecto de la coyuntura de que hoy somos ya importadores netos de gas para atender la demanda esencial”, indicó el experto.

Vera señaló que esta tendencia puede trasladarse al consumidor local, generando aumentos en el precio interno y en el gas que se importa para la atención de la demanda local.

En cuanto a los combustibles líquidos, el diésel muestra una dinámica preocupante: un alza superior al 13 % en el mercado internacional, influida tanto por el conflicto geopolítico como por uno de los inviernos más intensos registrados en el hemisferio norte.

La gasolina, por su parte, ha experimentado un aumento del 5 %, lo que podría limitar la reciente reducción de más de 500 pesos en el precio interno.

“Y la gasolina con aumentos del 5 %, que inclusive con la disminución del precio internacional del precio interno de más de quinientos pesos a partir del día de ayer, esto puede generar que las disminuciones hacia el futuro se reduzcan”, indicó Vera.

El beneficio fiscal que reporta el alza del crudo se enfrenta a una paradoja: mientras el Estado recibe más recursos por regalías e impuestos, la presión inflacionaria sobre los combustibles amenaza la economía doméstica y la competitividad productiva.

Vera lo resumió como “una coyuntura agridulce”: los mayores precios internacionales son bienvenidos en términos de ingresos estatales, pero si persiste la tendencia alcista en los precios internos, el alivio podría ser temporal y limitado.

“Habrá que ver, pero es una coyuntura agridulce, pero que genera, por un lado, beneficios importantes por efecto de los mayores precios del petróleo e incertidumbre por efecto de los efectos que esto puede tener sobre los precios internos de la gasolina, del diésel y ahora del gas natural”, concluyó el exviceministro de Minas.