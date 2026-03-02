Bogotá está “inundada de basuras”, aseguró la representante Mafe Carrascal, y criticó a Carlos Fernando Galán: “Despertemos”

La congresista del Pacto Histórico señaló el incremento que ha tenido la tarifa de aseo en Bogotá desde 2018 - crédito Lina Gasca/Colprensa/@MafeCarrascal/X/Alcaldía de Bogotá

A través de su cuenta oficial de X, la representante a la Cámara y candidata del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, conocida como Mafe Carrascal, cuestionó al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán por la gestión de basuras en la capital.

La congresista le solicitó a Galán “despertar” y lo cuestionó porque, según ella, el mandatario de la capital colombiana se dedica a “culpar a la ciudadanía” en lugar de asumir responsabilidades.

“Despertemos a Carlos Fernando Galán. La ciudad inundada de basuras y, en vez de asumir su responsabilidad, insiste en culpar a la ciudadanía”, señaló la representante del Pacto Histórico.

Para Mafe Carrascal, Bogotá “no es un negocio”, sino una ciudad que necesita gestión y planeación que permitan, según ella, el “respeto por la gente que la habita”.

La congresista del Pacto Histórico señaló el incremento que ha tenido la tarifa de aseo en Bogotá desde 2018, comparando la situación, según la representante Carrascal, con Transmilenio.

“La tarifa de aseo en Bogotá, desde el 2018, ha incrementado más de un doscientos por ciento y la ciudadanía no tiene garantías de que esto obedezca a costos reales. Aquí estamos en una dinámica igualita a la que tenemos con los operadores privados de TransMilenio”, indicó la representante.

Aseguró que la decisión de Carlos Fernando Galán de mantener las áreas de aseo reguladas y extender los contratos, mientras la Uaesp asume la operación, “no resuelve este problema de fondo”.

“La decisión de Galán de mantener las áreas de aseo reguladas y extender los contratos, mientras que la Uaesp asume una mayor carga operativa para dizque lidiar con los puntos críticos, no resuelve este problema de fondo. Y a esto hay que sumarle lo que está pasando con los gestores del orden, los tales chaquetas grises”, afirmó Carrascal.

Para Mafe Carrascal, se necesita un modelo de gestión de residuos sólidos en el sector público, así como un modelo mixto para la recolección de basuras en Bogotá.

“Necesitamos un modelo de gestión de residuos sólidos con primacía de lo público, un modelo mixto, donde los privados no se queden con la carne y lo público, con el hueso. Hemos acompañado a organizaciones, a asociaciones de recicladores y recicladoras. Alcalde Galán, la ciudad está esperando soluciones, así que despierte de una vez por todas”, aseveró Carrascal.

Denuncia plaga de ratas

Julián Espinosa, concejal de Bogotá, denunció en su cuenta oficial de X una “epidemia de ratas” eh el barrio Pablo VI, localidad de Teusaquillo.

“Esto está pasando en el barrio Pablo VI de la localidad de Teusaquillo. La epidemia de ratas que se vive en ese barrio contrasta con la inacción de la Secretaría de Salud”, indicó Espinosa.

El cabildante le solicitó al secretario de Salud, Gerson Bermont, que actúe de forma inmediata ante la plaga de ratas que se vive en la localidad.

“Señor secretario Gerson Bermont, solicitó actúe de forma inmediata ante esta plaga de ratas que está afectando la comunidad”, aseveró Julián Espinosa

El 8 de febrero de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá oficializó la prórroga de los contratos con los cinco operadores de aseo, ampliando su vigencia por dos años más.

Esta medida busca asegurar la prestación continua del servicio de limpieza en la ciudad hasta el año 2028, respondiendo a la necesidad de mejorar la gestión de residuos y las condiciones de salubridad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán el 6 de febrero, tras recibir el aval de la Corte Constitucional y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. La Resolución CRA 1027 de 2026 permitió al Distrito mantener las áreas de Servicio Exclusivo, que asignan a cada operador un sector específico para la recolección y el manejo de residuos.

Entre los compromisos asumidos se encuentra la incorporación de 35 nuevos camiones compactadores y el fortalecimiento de la supervisión operativa, con una interventoría más estricta y mejores mecanismos de seguimiento. Estas acciones buscan elevar la eficiencia del sistema y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudad.