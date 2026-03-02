Alerta en Hidroituango: equipos de seguridad y comunicadores siguen sin poder salir tras presencia de drones

Equipos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y periodistas permanecen retenidos en Hidroituango por medidas de seguridad tras la alerta de dron - crédito @AndresJRendonC / X

Una alerta de seguridad obligó a suspender el desplazamiento de una caravana oficial que se encontraba en los campamentos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el área del proyecto Hidroituango, en el norte de Antioquia.

El hecho se produjo luego de que las autoridades departamentales y municipales recibieran información sobre la posible presencia de artefactos explosivos en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Toledo, ruta planeada para el trayecto de la comitiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informaron tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia, la amenaza fue confirmada por la fuerza pública y obligó a restringir la movilidad de funcionarios, medios de comunicación y equipos de seguridad que permanecen en la zona.

La situación se presentó tras la cancelación de la visita del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que tenían previsto recorrer el proyecto Hidroituango junto a sus equipos y periodistas.

La gerencia de EPM denunció actividades reiteradas de drones y extorsión por parte del Frente 36, que demuestran capacidades de infiltración en Hidroituango - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

La decisión de cancelar la agenda oficial se tomó luego de que un dron no identificado sobrevolara el área, lo que incrementó la sospecha de un posible atentado terrorista.

“Es tan grave la situación que en este momento nuestros equipos de seguridad, tanto del gobernador como el mío de la Alcaldía y algunos equipos de comunicaciones de los dos, no han podido salir de los campamentos de EPM porque recibieron la información, también de la fuerza pública, de que habrían instalado artefactos explosivos en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo y que los detonarían al paso de la caravana. Qué irresponsabilidad se habría cometido si hubiéramos insistido en ir al sitio”, indicó el alcalde Gutiérrez.

Mandatarios insisten en la veracidad de la amenaza

La tensión se incrementó después de que el Ejército Nacional negara públicamente haber emitido una alerta formal sobre un plan de atentado del frente 36 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, en contra de los mandatarios o la infraestructura del proyecto.

Pese a ese pronunciamiento, tanto Federico Gutiérrez como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteraron que la información provino de la fuerza pública y que la amenaza fue real.

“Eso no es fruto de nuestra imaginación, porque es la misma fuerza pública, no solo quien nos da la alerta, sino quien además nos recomienda no asistir al evento”, sostuvo Rendón. Ambos funcionarios enfatizaron que decidieron cancelar la visita tras recibir las recomendaciones de seguridad y advirtieron sobre el riesgo latente en la zona norte del departamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la alerta de seguridad en Hidroituango fue corroborada por la fuerza pública y motivó la cancelación de la visita - crédito @AndresJRendonC/X

“Los videos están grabados por la Fuerza Pública, ahí se ven los drones. Y yo pregunto en un país como el nuestro y en esta zona, ¿será que los drones de las Farc tiran rosas? Los drones de las Farc del Frente 36 tiran bombas”, sentenció Gutiérrez.

Contradicciones en las versiones oficiales

El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, negó que la institución haya emitido una alerta de seguridad por un posible atentado terrorista en contra de los mandatarios de Antioquia y Medellín.

“Para esta visita en específico nosotros no hemos emitido ninguna alerta, ni verbal, ni escrita sobre una acción criminal que estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o el señor alcalde”, declaró el general Gómez.

A pesar de ello, los videos de los drones permanecen en poder de las autoridades y tanto las administraciones locales como EPM insisten en que la amenaza fue real y que la alerta provino de fuentes oficiales. Las autoridades, en coordinación con la Fiscalía, analizan los hechos y buscan determinar el nivel de riesgo que permanece en la zona.

El Ejército negó haber emitido advertencias sobre un posible ataque en el sitio, mientras las administraciones locales sostienen que recibieron alertas verificadas sobre la situación de seguridad en la zona - crédito Ministerio de Defensa/Facebook

Sobrevuelos de drones, extorsión y antecedentes recientes

La preocupación por la seguridad en Hidroituango no es nueva. Jhon Maya, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), explicó que los sobrevuelos de drones asociados a las disidencias del Frente 36 se han venido repitiendo en el área del proyecto.

“Eso es para tener el día de mañana una incidencia dentro del sistema eléctrico e Hidroituango es muy importante para Colombia. Y eso es lo que están haciendo hace días. Y eso lo saben las autoridades, se lo saben en el ejército porque están en el territorio”, detalló Maya, según información de Blu Radio.

El alcalde Gutiérrez denunció que EPM es objeto de extorsión por parte de alias Calarcá y alias Primo Gay, que, en el pasado, enviaron videos grabados dentro de las instalaciones de la central para demostrar su capacidad de infiltración.

En los últimos 18 meses se reportaron tres atentados contra torres eléctricas de EPM en Medellín y Bello, atribuidos al Frente 36 de las Farc - crédito Colprensa

“El año pasado, al recibir otro de los mensajes del frente 36 de las Farc, ya mandaban un mensaje a EPM diciendo: ‘ya estamos adentro’. Inmediatamente ponen un video desde casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico. Ese video lo tienen las autoridades”, relató el alcalde.

Además, Gutiérrez recordó que en los últimos 18 meses se registraron atentados contra la infraestructura eléctrica de EPM, con el derribo de tres torres de energía: dos en Medellín y una en Bello. “Lo que quieren es apagar el país. Dos fueron en Medellín, una fue en Bello, la última. Hay células del frente 36 de las Farc en Medellín”, puntualizó.