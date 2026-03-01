Colombia

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Tras dejar el ‘reality’, la reacción de Smith ha conmovido a sus seguidores, destacando su gratitud y la importancia de abrazar lo bueno frente a las críticas del entorno digital

Guardar

El creador de contenido agtradeció el apoyo que le brindaron en su momento - crédito @emfuror/IG

La reciente aparición del influencer Maiker Smith en redes sociales tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3 motivó reacciones inmediatas entre sus seguidores y detractores.

El exconcursante quiso destacar lo que consideró lo más valioso de su experiencia: “Una alegría que yo no puedo explicar, un gengere que hay en mi corazón. O sea, de verdad estoy muy, pero que muy agradecido”, afirmó al dirigirse a quienes lo respaldaron desde el inicio del reality.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La fuerte historia familiar de
La fuerte historia familiar de Maiker Smith salió a la luz en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

En su mensaje, Smith reconoció que el regreso a la normalidad no estuvo exento de desafíos, al admitir: “Para mí no ha sido tan sencillo como lo imaginé el tema del odio, el tema del hate, porque no estoy acostumbrado a eso”.

Pese a declarar que ni él ni su audiencia están habituados a lidiar con comentarios negativos en sus perfiles, enfatizó que en estos días comprobó cómo “detrás de una pantalla, detrás de un computador, detrás de un televisor, las personas escriben cualquier cantidad de cosas, pero es eso, se queda ahí”.

Separando el apoyo recibido del impacto de las críticas, el exintegrante del programa pidió enfocarse en los aspectos positivos, señalando: “Solamente me voy a enfocar y a concentrarme en lo positivo”, dejando de lado incluso, aquellos comentarios racistas y sin sentido tras su salida como el mueble de la casa estudio.

Cómo la pérdida familiar marcó
Cómo la pérdida familiar marcó el carácter de Maiker Smith - crédito cortesía RCN

Asimismo, alentó a su comunidad a asumir una actitud similar ante el contenido en redes: “Si a alguien no le gusta un contenido, lo que-- lo fácil y sencillo es seguir de largo y ya. Y si les gusta, apoyarlo, disfrutarlo, comentarlo, compartirlo, mejor dicho, lo que venimos haciendo toda la vida”.

Aludiendo al tipo de exposición que implica un programa televisivo, Smith concluyó que las reacciones y comentarios forman parte de la dinámica digital, aunque no determinan el valor de la experiencia para quienes la viven.

Las reacciones a esta aparición del vallecaucano no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Ya sabemos la clase de ser humano que eres”; “no sé qué contenido va a crear, pues son sus amigos los que le dicen qué hacer”; “la casa se nota que los tiene bien afectados a todos y eso que no los han funado”, entre otros.

Esto fue lo que dijo tras su salida del ‘reality’

La reciente salida de Maiker del reality del Canal RCN generó conversación por la actitud serena con la que asumió su despedida, mostrando una perspectiva poco habitual en este tipo de competencias.

Desde el inicio, el exparticipante reconoció que su permanencia en el programa dependía de “algo más grande” que la estrategia o la opinión del público, señalando que “iba a estar en él hasta que Dios lo permitiera” y que aceptaba la decisión sin importar el momento o las circunstancias. Esta visión lo llevó a transitar la experiencia con desapego y aceptación, alejándose de la mentalidad competitiva habitual.

El pronuniamiento de Maiker y
El pronuniamiento de Maiker y su equipo recibió apoyo en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Uno de los momentos más significativos de su paso fue la visita sorpresa de Leymar durante la dinámica de los congelados. Maiker confesó que este encuentro fue un impulso emocional determinante, no solo para él, sino también para los demás habitantes de la casa, al describirlo como “una subida de moral increíble… esa es su esencia”.

La situación lo llevó a romper sus propios prejuicios sobre la expresión de emociones en televisión, admitiendo que, pese a haber criticado las lágrimas en realities, terminó llorando en varias ocasiones: “Cada actividad que había lágrima, ahí estaba yo llorando como una Magdalena”.

Pese a su implicación emocional, Maiker se va del programa con la etiqueta de “mueble”, término usado para quienes pasan desapercibidos. Su experiencia reabre el debate sobre la gestión emocional y el significado real del éxito o fracaso en los formatos de telerrealidad.

Temas Relacionados

Maiker SmithCiberacosoLa casa de los famosos Colombia 3Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Creadora de contenido denunció que Cruz Verde entrega medicamentos solo a ciertas personas: “Tiene que ir recomendado”

Según la mujer, tras varios intentos, en la misma farmacia solo tuvo que decir el nombre de una persona para recibir la orden

Creadora de contenido denunció que

Más de 8.000 habitantes rurales de Santander recuperan la conexión tras la inauguración del puente sobre el río Quiratá

Un paso de 64 metros construido por soldados permite que residentes de municipios como Landázuri y La Paz superen el aislamiento y accedan a oportunidades educativas, comercio y atención en salud de manera más eficiente

Más de 8.000 habitantes rurales

Conductor de taxi agredió a pasajero de una camioneta tras choque en Bogotá: autoridades intervinieron en el altercado

Las imágenes difundidas en medios digitales muestran el inicio de un altercado tras la colisión de una camioneta, cuyos ocupantes se encontraban en aparente estado de embriaguez, contra un vehículo de servicio público

Conductor de taxi agredió a

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor tiene dos partidos amistosos programados, ante Croacia y Francia, para la fecha FIFA de marzo, antes del llamado definitivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuándo sería el debut de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Chet Hanks, hijo de Tom

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

Luis Suárez toma ventaja en la tabla de goleadores en Portugal y atraviesa su temporada más goleadora previo al Mundial 2026 con la selección Colombia

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania