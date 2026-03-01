Colombia

Iván Cepeda lidera intención de voto; lo siguen De la Espriella y Claudia López, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Sergio Fajardo y Paloma Valencia ocupan el cuarto y quinto lugar de la mencionada encuesta, que midió la intención de voto de los colombianos a tres meses de la primera vuelta presidencial

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabeza la preferencia electoral con el 35,4% - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

A tres meses de la primera vuelta presidencial en Colombia, este domingo 1 de marzo de 2026 se publicó la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, que muestra cómo planean votar los ciudadanos en las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, encabeza la preferencia electoral con el 35,4%. Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto con 16,7%, mientras que Claudia López se ubica en el tercer lugar con 5,2%.

El 4,8% votaría por el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, mientras que el 4,1% respalda a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.

Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto con 16,7%, mientras que Claudia López se ubica en el tercer lugar con 5,2% - crédito Colprensa/Paloma Valencia/Jesús Avilés

Después de estos candidatos, la encuesta ubica al resto de aspirantes a la Presidencia en este orden:

  • Juan Manuel Galán: 2,5%
  • Vicky Dávila: 2,0%
  • Juan Daniel Oviedo: 1,8%
  • Santiago Botero: 1,7%
  • Daniel Quintero: 1,5%
  • Enrique Peñalosa: 1,2%
  • Carlos Caicedo: 1,2%
  • Miguel Uribe Londoño: 1,0%
  • Juan Carlos Pinzón: 1,0%
  • Roy Barreras: 0,9%
  • Aníbal Gaviria: 0,7%
  • Sondra Macollins: 0,7%
  • David Luna: 0,5%
  • Mauricio Cárdenas: 0,4%
  • Luis Gilberto Murillo: 0,2%
Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia; Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, son candidatos presidenciales para 2026 - crédito Colprensa
  • Mauricio Armitage: 0,1%
  • Mauricio Lizcano: 0,1
  • Juan Fernando Cristo: 0%
  • Voto en Blanco: 1,2%
  • Ninguno: 6,3%
  • No sabe no responde: 8;8%

