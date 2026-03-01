Colombia

Hinchas de Santa Fe generaron bloqueos en Bogotá: hubo afectaciones en TransMilenio y principales vías

Más de 58.000 usuarios resultaron afectados durante las movilizaciones por el aniversario 85 del club ‘cardenal’, con cierres de estaciones y desvíos en distintos puntos de la ciudad

Guardar
Hinchas de Santa Fe recorrieron
Hinchas de Santa Fe recorrieron las principales calles de Bogotá durante la celebración del aniversario 85 del club. - crédito captura de video

Las actividades iniciaron en horas de la tarde, cuando seguidores del Independiente Santa Fe se congregaron para conmemorar el aniversario 85 de la fundación del club. El evento, convocado por la barra Guardia Albi Roja Sur, incluyó una caravana que recorrió varias vías principales desde el Monumento de Banderas hasta el estadio El Campín. Las concentraciones, que se extendieron por sectores del centro y occidente, derivaron en bloqueos que complicaron la circulación vehicular y la operación del sistema de transporte público.

Desde las 7:15 p. m., TransMilenio informó sobre la activación de retornos para el servicio JF23 en la estación Las Aguas y el cierre preventivo de las estaciones Museo del Oro y Las Aguas, debido a la ocupación del carril exclusivo por parte de los asistentes. Esta medida afectó inicialmente a 46.909 usuarios, quienes debieron buscar alternativas para movilizarse en medio de la celebración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En paralelo, en la carrera 12D con calle 31 sur, se implementaron desvíos para rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y alimentadoras, lo que impactó los servicios GH529, DL205 y el alimentador 13-13 Resurrección. Hacia las 7:54 p. m., la empresa de transporte masivo anunció mejoras en la movilidad y la cancelación de los desvíos en ese sector.

A las 8:39 p. m., se registró una nueva aglomeración en la Avenida de las Américas con carrera 73, obligando a establecer más desvíos para rutas del SITP y generando retrasos en la operación troncal. En ese momento, la cifra de usuarios afectados aumentó a 58.969, mientras se mantenían cierres y retornos en el sector de Las Aguas.

<b>Congestión vehicular y medidas de contingencia</b>

En cuanto al tránsito general, la Secretaría de Movilidad reportó afectación total de la calzada en la Avenida Américas con carrera 78M Bis debido a la caravana denominada ‘Albi-roja’. Las autoridades guiaron los desvíos vehiculares hacia el sector de Kennedy Central para mitigar la congestión, recomendando a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para evitar mayores contratiempos.

<b>Jornada de actividades y tradición cardenal</b>

La conmemoración de los 85 años de Santa Fe incluyó una serie de eventos convocados por la barra oficial. El punto de encuentro para la caravana fue el Monumento de Banderas a las 6:00 p. m., desde donde partió el recorrido hacia el estadio El Campín. A las 8:30 p. m., dentro del estadio, se realizó una alborada con show de pirotecnia, con ingreso gratuito para los asistentes.

La organización permitió el ingreso de camisetas, bufandas, sombrillas y banderas alusivas al club, así como la utilización del parqueadero Sur para vehículos particulares. Además, la jornada incluyó la tradicional Ruta Guadalupe, en la cual hinchas y ciclistas ascendieron al Cerro de Guadalupe desde la Torre Colpatria, y la subida al Cerro de Monserrate, donde seguidores del equipo realizaron plegarias por nuevos títulos.

<b>Historia y logros del club</b>

El Independiente Santa Fe fue fundado el 28 de febrero de 1941 en el centro de Bogotá, en el café del Rhin, en la plazoleta del Rosario. Un grupo de jóvenes dio vida al club tras participar en actividades deportivas del Gimnasio Moderno. Santa Fe fue el primer campeón del fútbol profesional colombiano en 1948 y ha sumado diez títulos de liga, el más reciente en 2025-I.

A nivel internacional, Santa Fe conquistó la Copa Sudamericana en 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016, logros que ampliaron su reconocimiento fuera de Colombia. La institución es considerada una de las más tradicionales del país y mantiene una de las hinchadas más activas de la capital.

<b>Declaraciones en el marco del aniversario</b>

En el marco de la celebración, Publimetro Colombia entrevistó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien abordó temas como el proyecto en la Copa Libertadores y la discusión sobre la distribución de los derechos de televisión en el fútbol colombiano. “Santa Fe hace parte y está de acuerdo con que la repartición de los dineros que lleguen, se repartan de forma equilibrada”, manifestó el directivo.

Sobre el documental que se prepara para conmemorar el aniversario, Méndez afirmó: “Se está tratando de construir parte de otra historia, sabemos que somos gloriosos que somos importantes y queremos seguirlo siendo”, en declaraciones recogidas por Publimetro Colombia.

El presidente también mencionó que el club aspira a pasar la fase de grupos en la actual edición de la Copa Libertadores y que no se contemplan nuevos fichajes por el momento, dado que ya se cumplió el cupo que establece la Dimayor.

Temas Relacionados

Hinchas de Santa FeBloqueos en BogotáAfectaciones en TransMilenioMovilidad en BogotáCaravana Albi RojaAniversario 85 Santa FeGuardia Albi Roja SurColombia-Noticias

Más Noticias

Así fueron los cierres de campaña de algunos candidatos presidenciales: discursos, propuestas y concentraciones

Las agendas incluyeron reuniones con líderes políticos, recorridos por sectores clave y mensajes enfocados en seguridad, equidad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional

Así fueron los cierres de

Santander: estos son los cortes de la luz de este 1 de marzo

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Salió a la luz posible decisión de Indumil que posibilitaría compra de armas por ciudadanos: esto dice el documento

La nueva política establecería un nuevo portafolio de precios de armas más asequible, en aras de la defensa personal

Salió a la luz posible

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Las declaraciones del excomandante del Ejército se dio como reacción al atentado contra la base militar en San Lucas, en el sur de Bolívar, que dejó 14 soldados heridos, dos de ellos de gravedad

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Fuerzas Militares publicaron el cartel de los más buscados del Clan del Golfo: ofrecen millonarias recompensas por información

Los criminales serían responsables de amenazas y asesinar a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y familiares

Fuerzas Militares publicaron el cartel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

ENTRETENIMIENTO

Jenny López compartió la preocupación

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Deportes

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: sigue como potencia en el continente