Hinchas de Santa Fe generaron bloqueos en Bogotá: hubo afectaciones en TransMilenio y principales vías

Hinchas de Santa Fe recorrieron las principales calles de Bogotá durante la celebración del aniversario 85 del club. - crédito captura de video

Las actividades iniciaron en horas de la tarde, cuando seguidores del Independiente Santa Fe se congregaron para conmemorar el aniversario 85 de la fundación del club. El evento, convocado por la barra Guardia Albi Roja Sur, incluyó una caravana que recorrió varias vías principales desde el Monumento de Banderas hasta el estadio El Campín. Las concentraciones, que se extendieron por sectores del centro y occidente, derivaron en bloqueos que complicaron la circulación vehicular y la operación del sistema de transporte público.

Desde las 7:15 p. m., TransMilenio informó sobre la activación de retornos para el servicio JF23 en la estación Las Aguas y el cierre preventivo de las estaciones Museo del Oro y Las Aguas, debido a la ocupación del carril exclusivo por parte de los asistentes. Esta medida afectó inicialmente a 46.909 usuarios, quienes debieron buscar alternativas para movilizarse en medio de la celebración.

En paralelo, en la carrera 12D con calle 31 sur, se implementaron desvíos para rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y alimentadoras, lo que impactó los servicios GH529, DL205 y el alimentador 13-13 Resurrección. Hacia las 7:54 p. m., la empresa de transporte masivo anunció mejoras en la movilidad y la cancelación de los desvíos en ese sector.

A las 8:39 p. m., se registró una nueva aglomeración en la Avenida de las Américas con carrera 73, obligando a establecer más desvíos para rutas del SITP y generando retrasos en la operación troncal. En ese momento, la cifra de usuarios afectados aumentó a 58.969, mientras se mantenían cierres y retornos en el sector de Las Aguas.

<b>Congestión vehicular y medidas de contingencia</b>

En cuanto al tránsito general, la Secretaría de Movilidad reportó afectación total de la calzada en la Avenida Américas con carrera 78M Bis debido a la caravana denominada ‘Albi-roja’. Las autoridades guiaron los desvíos vehiculares hacia el sector de Kennedy Central para mitigar la congestión, recomendando a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para evitar mayores contratiempos.

<b>Jornada de actividades y tradición cardenal</b>

La conmemoración de los 85 años de Santa Fe incluyó una serie de eventos convocados por la barra oficial. El punto de encuentro para la caravana fue el Monumento de Banderas a las 6:00 p. m., desde donde partió el recorrido hacia el estadio El Campín. A las 8:30 p. m., dentro del estadio, se realizó una alborada con show de pirotecnia, con ingreso gratuito para los asistentes.

La organización permitió el ingreso de camisetas, bufandas, sombrillas y banderas alusivas al club, así como la utilización del parqueadero Sur para vehículos particulares. Además, la jornada incluyó la tradicional Ruta Guadalupe, en la cual hinchas y ciclistas ascendieron al Cerro de Guadalupe desde la Torre Colpatria, y la subida al Cerro de Monserrate, donde seguidores del equipo realizaron plegarias por nuevos títulos.

<b>Historia y logros del club</b>

El Independiente Santa Fe fue fundado el 28 de febrero de 1941 en el centro de Bogotá, en el café del Rhin, en la plazoleta del Rosario. Un grupo de jóvenes dio vida al club tras participar en actividades deportivas del Gimnasio Moderno. Santa Fe fue el primer campeón del fútbol profesional colombiano en 1948 y ha sumado diez títulos de liga, el más reciente en 2025-I.

A nivel internacional, Santa Fe conquistó la Copa Sudamericana en 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016, logros que ampliaron su reconocimiento fuera de Colombia. La institución es considerada una de las más tradicionales del país y mantiene una de las hinchadas más activas de la capital.

<b>Declaraciones en el marco del aniversario</b>

En el marco de la celebración, Publimetro Colombia entrevistó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien abordó temas como el proyecto en la Copa Libertadores y la discusión sobre la distribución de los derechos de televisión en el fútbol colombiano. “Santa Fe hace parte y está de acuerdo con que la repartición de los dineros que lleguen, se repartan de forma equilibrada”, manifestó el directivo.

Sobre el documental que se prepara para conmemorar el aniversario, Méndez afirmó: “Se está tratando de construir parte de otra historia, sabemos que somos gloriosos que somos importantes y queremos seguirlo siendo”, en declaraciones recogidas por Publimetro Colombia.

El presidente también mencionó que el club aspira a pasar la fase de grupos en la actual edición de la Copa Libertadores y que no se contemplan nuevos fichajes por el momento, dado que ya se cumplió el cupo que establece la Dimayor.