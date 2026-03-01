Gustavo Petro insistió en sus denuncias de supuesto fraude electoral en Colombia, a una semana de elecciones legislativas y consultas

El presidente Gustavo Petro volvió a despacharse en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Electoral - crédito Ovidio González/Presidencia

Con extensos mensajes en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, advirtió el domingo 1 de marzo de 2026 que existe un riesgo persistente de fraude electoral en Colombia, debido a la gestión privada y opaca del sistema de escrutinio desde hace más de una década. Lo anterior, a una semana de que se lleven a cabo las elecciones legislativas y la escogencia de los candidatos de las tres consultas interpartidistas en el país.

Petro afirmó que, pese a una sentencia judicial que obliga desde 2018 a la organización electoral a adquirir un software propio y auditable, la misma empresa privada mantiene el control del preconteo y la logística, situación que involucra a la mayoría de los procesos previstos para las elecciones de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mandatario indicó que la sentencia 2014-00117 y 2014-00109-00 del Consejo de Estado probó el sabotaje de 1.412 mesas, la exclusión de 236.523 votos y el robo de tres curules en anteriores elecciones, con un fraude comprobado a través de la firma Thomas Greg and Sons.

“Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”, expresó Petro en su perfil de X.

A su vez, el jefe de Estado sostuvo que dicha orden judicial fechada en 2018 sigue vulnerada. “Esta conminación del Consejo de Estado fechada en el 2018, no se ha cumplido, y con este desacato se inscriben las elecciones del año 2026”, afirmó el mandatario que, en esa línea, precisó que tampoco ha existido competencia real en las licitaciones que adjudican la gestión electoral.

Petro denunció un “monopolio privado” en el preconteo electoral

En ese sentido, el primer mandatario aseguró que la firma privada Thomas Greg and Sons ha manejado las elecciones del país desde 2007 y tiene la mayoría en el consorcio previsto para el proceso electoral de 2026. “Es un monopolio privado tecnológico de las elecciones. Los monopolios están prohibidos por la Constitución”, indicó Petro en su publicación, con la que causó fuertes comentarios por la forma en la que arremetió contra los organismos electorales.

Petro recordó que en la elección de 2022 la empresa fue responsable del preconteo y de la infraestructura logística, una función que seguirá cumpliendo, pues en el 2026 Indra solo maneja la sumatoria nacional final de datos. Thomas Greg and Sons maneja el preconteo, escrutinio local, distrital o departamental, digitación, consolidación de los datos electorales, logística y kit electoral”, lo que implica que soloi un 15% del fallo del Consejo de Estado se cumplió.

Con ello, el presidente señaló que las licitaciones del proceso electoral se han llevado a cabo “sin competencia real”, de modo similar a lo que, dijo, pretendía hacerse en la cancillería con la contratación de pasaportes: al ser un oferente único. También recalcó en sus denuncias que la filial ASD dejó el contrato tras fuertes señalamientos sobre su proceder, “pero el registrador permitió que pasara a otra empresa de Thomas Greg”, según agregó el jefe de Estado.

Para el titular del Ejecutivo, que se expresó en tres extensas publicaciones en su red social favorita, este modelo implica un “billonario derroche de dinero”: el valor de la última adjudicación a la firma fue de $2,753.000.000.000. La Contraloría y la Procuraduría, según la denuncia presidencial, “siempre sin auditar dan el visto bueno” a estos costos, que superan en hasta tres veces los de países como Estados Unidos o Brasil, con mayor población.

Riesgos comprobados, según Petro, por la falta de auditoría independiente sobre el software electoral

La denuncia de Petro también hizo énfasis a sobrecostos y de falta de mecanismos de control tecnológico efectivos. “Los sobrecostos en el proceso electoral son del orden de 300%, lo que genera un excedente de cerca de 1 billón 800 mil millones de pesos”, afirmó el presidente. Lo atribuye a un “sistema de corrupción usado por las clientelas que pagan a mafias dentro de la registraduría o a otros no descubiertos para garantizar su éxito electoral antes de votaciones”.

A su vez, la vulnerabilidad del software fue documentada por el Consejo Electoral. “El software de Thomas Greg es vulnerable desde dentro y desde afuera y puede ser modificado con algoritmos que llevan al fraude”, afirmó Petro, que añadió que “el contrato no específica los ANS, acuerdos de nivel de servicios, solo se definen después no públicamente. No hay multas por fallas”, expresó el primer mandatario en esta especie de manifiesto previo.

Y de los 27 contratos electorales entre 2007 y la fecha, “26 han sido a la empresa privada colombiana Thomas Greg”. El total desembolsado, de acuerdo con los registros del presidente de la República, asciende a 4,4 billones de pesos. En la última licitación, según el primer mandatario “solo una de las 17 empresas invitadas presentó documentos completos”, consolidando el dominio del proveedor sobre los datos que deberían estar bajo resguardo de entidades del Estado.

La falta de auditoría independiente fue otro punto expuesto por Petro. El código fuente, requisito central de la trazabilidad, “solo será presentado pero no examinado por auditor independiente de la Registraduría y experto de los partidos”, de acuerdo con la denuncia del gobernante, que agregó que la empresa de auditoría contratada “no da informe público y no la conoce nadie en el mundo”, lo que desde su perspectiva causa mayores sospechas a los resultados.

Y al responder requerimientos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el presidente fue enfático. “La carta enviada por la MOE, después de mi reclamo, solo dice que la ley no habla ni le ordena hacer una auditoría técnica del software”, afirmó Petro, que el actual marco normativo electoral está “desfasado” respecto de los avances tecnológicos.

El preconteo, un proceso opaco que define casi todo el resultado electoral

Petro explicó que el preconteo a cargo de Thomas Greg and Sons es la principal fuente de información pública en la noche electoral, y su margen de error ha sido histórico. “Ha existido siempre una diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio final de alrededor de un millón de votos, por lo que el preconteo no debería existir y así se ahorrarían recursos a la nación. La rapidez en dar datos es una forma de prefigura a la opinión ciudadana”, destacó el mandatario.

En su exposición, Petro precisó que solo el Estado solo controla el software que suma los resultados finales departamentales, con lo que quedó el 92% de los procesos en “manos de terceros privados, no están en manos ni del estado ni de la ciudadanía”. Y consideró que “el preconteo explica el 93% del resultado final y solo se escrutan de un 2 a 3% de las mesas”, añadió el primer mandatario en sus publicaciones.

En desarrollo...