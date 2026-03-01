Colombia

Elecciones 2026 en Antioquia: Centro Democrático y Creemos buscan reconfigurar los 17 escaños de la Cámara

Solo ocho de los congresistas actuales buscan la reelección, y las encuestas muestran un electorado inclinado hacia la derecha, lo que podría generar cambios importantes en la representación del departamento

Encuestas recientes muestran un electorado inclinado hacia partidos de derecha en el departamento. - crédito @Registraduria /X

Antioquia se prepara para los comicios legislativos de 2026, en los cuales se disputan 17 escaños de la Cámara de Representantes. Según El Colombiano, una dinámica similar a la observada en la Asamblea y en el Concejo de Medellín durante elecciones territoriales anteriores podría repetirse en esta contienda, generando cambios significativos en la representación política del departamento.

Diversos analistas políticos señalan que las bancadas de los partidos Liberal y Conservador podrían ver reducida su representación, mientras que movimientos emergentes, como Centro Democrático y Creemos, tienen posibilidades de obtener un mayor número de curules. A una semana del cierre de la campaña, los candidatos intensifican sus actividades en territorios estratégicos, y las proyecciones electorales comienzan a indicar posibles variaciones en la distribución de votos.

Según encuestas recientes, como la realizada por AtlasIntel para la revista Semana, Antioquia se mantiene como una de las regiones con mayor inclinación hacia partidos de derecha, junto con los departamentos de Santander y las zonas del Eje Cafetero. A diferencia de Bogotá, que muestra resultados más impredecibles, y de la Costa Caribe, con mayor apoyo a la izquierda, en Antioquia se espera un respaldo importante a propuestas políticas contrarias al Gobierno Nacional saliente.

Solo ocho de los 17 representantes actuales de Antioquia buscan la reelección, dejando varias curules abiertas. - crédito @MafeCarrascal/X

Centro Democrático y Creemos: cifras y objetivos

En Antioquia, la atención se concentra en Centro Democrático y Creemos, cuyos resultados podrían determinar la mayoría de los escaños. Hace dos años, la coalición de Creemos contribuyó a la elección de alcalde y gobernador, logrando más del 68% de los votos en el Valle de Aburrá.

Según El Colombiano, Creemos proyecta alcanzar 600.000 votos en Antioquia para recuperar su personería jurídica, con una meta nacional de un millón de votos, lo que permitiría obtener hasta seis senadores y seis representantes en el departamento. Por su parte, el Centro Democrático apunta a 550.000–600.000 votos en Antioquia, con el objetivo de consolidar entre cinco y seis curules en la Cámara.

De cumplirse estas proyecciones, Centro Democrático y Creemos obtendrían la mayoría de los 17 escaños en disputa, mientras que los partidos Liberal y Conservador enfrentan la posibilidad de reducir su representación.

En Antioquia, los partidos tradicionales podrían perder terreno mientras Centro Democrático y Creemos buscan consolidar su influencia en la Cámara de Representantes. - crédito Colprensa

Escenarios para partidos tradicionales

Entre los casos más relevantes se encuentran los del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, afectado por su mención en el escándalo de la UNGRD, y el exsenador liberal Julián Bedoya, quienes han transferido la campaña a sus herederos políticos, Daniel Restrepo y María Eugenia Lopera, respectivamente. Estas decisiones buscan mantener influencia política y contrarrestar posibles efectos de un voto castigo relacionado con los cuestionamientos al Gobierno Petro.

Situación de la izquierda en Antioquia

La participación de la izquierda en el departamento también es un factor determinante. En la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025, la asistencia fue apenas del 3%, la segunda más baja del país. Esta participación refleja limitaciones en el apoyo regional frente a los comicios nacionales, a pesar de que la colectividad superó los 2 millones de votos a nivel nacional.

El ejercicio reconfiguró además los liderazgos de la izquierda en Antioquia. Figuras como Isabel Zuleta, vinculada a los diálogos de Paz Urbana y temas ambientales, obtuvieron poco más de 25.000 votos. El activista Hernán Muriel Pérez duplicó en votos a otros referentes del quinterismo, evidenciando un escenario de cambio en la representación de la izquierda.

Candidatos intensifican campaña en Antioquia a pocos días de las elecciones legislativas de 2026. - crédito Colprensa

Solo ocho representantes actuales buscan la reelección

De los 17 representantes actuales de Antioquia, únicamente ocho aspiran a la reelección, lo que deja nueve curules disponibles para nuevos candidatos y aumenta la posibilidad de una reconfiguración significativa de la Cámara.

Con la campaña entrando en su recta final, Antioquia podría registrar modificaciones importantes en la representación legislativa, donde Centro Democrático y Creemos buscan consolidar su posición, mientras los partidos Liberal, Conservador y la izquierda buscan mantener su presencia en el Congreso.

