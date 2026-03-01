Creadora de contenido denunció que Cruz Verde entrega medicamentos solo a ciertas personas: “Tiene que ir recomendado”

Una madre comparte su frustrante experiencia al intentar conseguir un medicamento controlado para su hija diagnosticada con epilepsia.Según ella en las farmacias Cruz Verde solo le dan el medicamento a recomendados - crédito sara_sinfiltro / TikTok

Las dificultades para acceder a medicamentos controlados a través de la red de farmacias Cruz Verde han generado un intenso debate en redes sociales, tras la denuncia pública realizada por la creadora de contenido sara_sinfiltro.

En su relato, compartido en TikTok, la joven madre expuso las trabas a las que se enfrenta para obtener el tratamiento que su hija, diagnosticada con epilepsia, requiere con urgencia, lo que ha puesto en la mira el funcionamiento y la transparencia en la entrega de fármacos especializados.

Según narró la usuaria, el principal problema radica en la dificultad para reclamar medicamentos controlados.

“De los tres hay uno que es controlado. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo venden o no lo dan en cualquier parte”, explicó la autora del video. Tras el alta médica de su hija, recibió la indicación de que “con esta orden o con este papel, usted lo puede reclamar en cualquier farmacia”, aunque luego descubrió que esta instrucción no reflejaba la realidad del proceso.

La situación se complicó cuando intentó conseguir el fármaco de inmediato: “Ella ya lo necesitaba para el día siguiente a las 6:00 a. m. No está en cualquier droguería”.

El relato cobró un giro inesperado cuando, por recomendación de otra madre en circunstancias similares, consiguió el medicamento gracias a la intervención de una persona específica dentro de la farmacia.

Esto dijo: “Mi suegra fue y dijo: ‘Ven, es que necesito este medicamento’. Pero es que esto no es para Carlitos’. le respondieron. ‘No, no es para Carlitos, es para mi nieta, pero Fulanita de tal me dijo que viniera, que preguntara por Pepito Pérez y que él me colaborara entregándome el medicamento’. Y se lo entregaron”.

Este hecho llevó a la creadora a concluir que sin una recomendación directa o conocer a alguien dentro del establecimiento, el acceso al medicamento resulta prácticamente imposible. “Si ella hubiese ido como antes a simplemente pedirlo con la orden médica, obviamente, no se lo entregan, porque ya lo hemos hecho y no se lo entregan. O sea, uno tiene que ir recomendado”.

La exposición pública del caso no tardó en tener repercusiones. Según relató la creadora en un segundo video, “Cruz Verde me contactó y no, no es una buena noticia”. La comunicación se centró en identificar a la persona que facilitó el medicamento: “Me comentaron que los contactara internamente, los contacté. Acá les voy a dejar la conversación en donde se evidencia que a ellos solamente les interesaba saber la persona, el nombre de la persona que nos dio el medicamento”.

La usuaria detalló que, al negarse a revelar el nombre, la atención de la empresa se diluyó: “En el momento en que yo dije que no me interesa dar nombres, me interesa es que me resuelvan… No me respondieron más”. Ante la falta de respuestas, Sara presentó una PQR a Compensar, la entidad de salud a la que está afiliada, advirtiendo la gravedad de la situación: “Necesito el medicamento, de lo contrario mi hija va a convulsionar”.

La queja de la usuaria se extendió a la atención especializada, al afirmar que “Compensar no cuenta con hepatólogos pediátricos”. Según explicó, la falta de este especialista la obliga a buscar atención particular, un costo que consideró injustificado dado que paga un plan complementario: “Nos va a tocar buscar una cita particular sabiendo que pagamos plan complementario y toda la vaina”.

La denuncia de sara_sinfiltro detonó una oleada de comentarios de usuarios que describieron situaciones parecidas al intentar acceder a medicamentos de alto costo o control especial.

Varios señalaron que: “En los puntos de Cruz Verde ya hay avisos que dicen que los medicamentos de alto costo se entregan en puntos especiales”. Otros relataron experiencias personales: “Con mi papá pasó lo mismo, nos tocó esperar que nos dieran un documento del ministerio para que la farmacia se lo pudiera entregar”.

La demora y el desabastecimiento parecen ser una constante. “Me pasa con los antidepresivos, todos los meses me lo dejan como pendiente y se demora hasta un mes más en llegar”, afirmó una usuaria. Otro comentario subrayó la existencia de normativas específicas: “Las droguerías deben tener una resolución que permite que en ese punto se dispensen medicamentos de control especial, no todos los puntos cuentan con eso”.

Finalmente, la frustración por la burocracia y la pérdida de medicamentos se expresó así: “A mí me pasó, son medicamentos muy caros y casi nunca los entregan. Yo perdí unos medicamentos porque lo ponen a uno a pasear de lado a lado hasta que se vence la fórmula”.