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Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Flamengo ante Medellín por la Copa Libertadores: “Mantiene su actitud y domina”

El cuadro de Alejandro Restrepo cayó en su visita al estadio Maracaná de Río de Janeiro, y complicó sus opciones de clasificar a los octavos de final

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Independiente Medellín suma un punto en sus primeros dos partidos en la Copa Libertadores-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Independiente Medellín suma un punto en sus primeros dos partidos en la Copa Libertadores-crédito Sergio Moraes/REUTERS

El 16 de abril de 2026, Colombia cerró su mala racha de resultados en la Copa Libertadores con la goleada del Flamengo de Brasil ante Independiente Medellín en el estadio Maracaná.

Pese a la anotación del atacante Yony González, dando el empate parcial para el cuadro antioqueño, el actual campeón de América superó al “Poderoso de la Montaña” sin inconvenientes.

Yony Gonzalez, autor del gol para Medellín, siendo marcado por Emerson Roya en el Flamengo vs. Medellín-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Yony Gonzalez, autor del gol para Medellín, siendo marcado por Emerson Roya en el Flamengo vs. Medellín-crédito Sergio Moraes/REUTERS

En este contexto, la prensa brasileña resaltó la goleada del cuadro dirigido por el venezolano-portugués Leonardo Jardim desde el aspecto colectivo que tuvo Flamengo, pese a la rotación que realizó el entrenador.

En primer lugar destacó el hecho de conseguir dos victorias de forma consecutiva en la Copa Libertadores, situación que no ocurría desde la edición del 2022 para el cuadro de Río de Janeiro, y en la cual quedó campeón tras vencer al Athletico Paranaense:

“Flamengo repitió lo que no había logrado en la Copa Libertadores desde 2022: consiguió dos victorias en sus dos primeros partidos de la competición al derrotar a Independiente Medellín por 4-1 en el Maracaná. El resultado refleja el dominio de Flamengo, y podrían haber logrado un marcador aún más abultado, confirmando el buen momento del equipo de Leonardo Jardim", explicó

-crédito Globo Esporte
El portal deportivo más importante de Brasil resaltó el buen juego que tuvo Flamengo con los suplentes-crédito Globo Esporte

Agregaron a su explicación que el buen partido que logró Flamengo se debió a lo hecho desde el trabajo colectivo, y las buenas sociedades entre volantes y delanteros, pese a no ser los habituales titulares:

“El dominio del equipo se debió a la buena conexión y entendimiento entre los centrocampistas y los delanteros, con la excepción de Carrascal. En la primera jugada del partido, demostró su bajo rendimiento y falló un golazo desde muy cerca de la portería”, dijo.

-crédito ESPN Brasil
El canal deportivo más importante de Sudamérica destacó el gol parcial que hizo Independiente Medellín-crédito ESPN Brasil

Por otra parte, el portal de ESPN Brasil detalló el momento del “susto” que tuvo Flamengo tras el empate de Yony González al minuto 40, pero que cinco minutos pasó después de la anotación del delantero brasileño Bruno Henrique:

“Arrascaeta fue la figura del partido, con un gol y una asistencia, contribuyendo a la victoria del Flamengo en el Maracaná. El encuentro también contó con goles de Lucas Paquetá, Bruno Henrique y Pedro en los últimos minutos. Por su parte, los colombianos anotaron gracias a Yony González, delantero que anteriormente, jugó en el Fluminense, rival del Flamengo, y en otros clubes de Brasil", dijo.

Así fue la goleada del Flamengo ante Independiente Medellín

  

Flamengo superó de manera contundente a Independiente Medellín y se impuso por 4-1 como local en el Maracaná, en un encuentro disputado el 16 de abril de 2026 bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo en el equipo visitante. El conjunto brasileño, actual campeón de Libertadores, definió el resultado con una segunda mitad arrolladora.

La reacción de DIM solo se manifestó durante la primera parte, cuando logró anotarle a Rossi en una acción generada a partir de una recuperación de Alexis Serna, que asistió a Yony González, exjugador de Fluminense, autor del único gol colombiano. Antes de ese momento, el local ya había abierto el marcador a los 14 minutos, tras una jugada en la que Ayrton Lucas habilitó a Paquetá, quien remató de zurda y venció al arquero Éder Chaux.

El segundo gol de los brasileños llegó poco antes del descanso, cuando Arrascaeta desbordó y envió un centro que Bruno Henrique transformó en gol de cabeza. La anotación fue revisada por el VAR por una posible falta sobre Baldomero Perlaza, pero tras la revisión fue convalidada.

Al inicio del complemento, Flamengo incrementó la presión y marcó el tercer tanto, con una combinación entre Bruno Henrique y Arrascaeta, quien definió de primera. Más adelante, un gol de Pedro selló el 4-1 definitivo.

El resultado dejó a Independiente Medellín con solo un punto en el certamen y con la obligación de mejorar en su siguiente presentación ante Cusco FC de Perú, programada para el jueves 30 de abril de 2026.

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