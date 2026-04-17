Karol G entre los 5 shows más vistos de Coachella 2026: esta fue la impresionante cifra de espectadores de la presentación de la colombiana

Karol G marcó un hito como la primera artista latina en encabezar el cartel de Coachella y se ubicó entre los cinco espectáculos más visualizados - crédito @karolg @coachella / Instagram

El primer fin de semana de Coachella 2026, celebrado del 10 al 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, marcó la edición número 25 de uno de los festivales de música y arte más emblemáticos del mundo.

Este año, el evento agotó sus entradas en tiempo récord tras el anuncio del cartel, reflejando el impacto global y la alta expectativa que genera el festival.

La programación reunió a más de 130 artistas distribuidos en siete escenarios, con una afluencia diaria estimada en 125.000 asistentes.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la presencia de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como cabezas de cartel. Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en liderar una de las jornadas del festival, consolidando el alcance internacional de la música hispana en el evento. Justin Bieber, por su parte, regresó a los escenarios estadounidenses con su primer show completo desde 2022, mientras que Sabrina Carpenter ascendió rápidamente de las presentaciones de rango medio a encabezar la noche inaugural.

Luego de una semana de la inauguración del festival, a pocas horas de dar inicio al segungo festival de la edición 2026, el portal Global Mega Stardom, plataforma digital internacional que centraliza votaciones, rankings y tendencias del mundo de la cultura pop, reveló las cifras del primer fin de semana, destacando los 5 shows más vistos.

La plataforma Global Mega Stardom centralizó los datos y tendencias del festival, destacando el impacto global de la música pop y latina en Coachella 2026 - crédito Global Mega Stardom / Facebook

De acuerdo con el ranking elaborado a partir de las visualizaciones acumuladas durante la primera semana y el impacto generado por las presentaciones, el espectáculo más visto correspondió al canadiense Justin Bieber, quien superó los 266 millones de reproducciones. En la segunda posición se ubicó el grupo de K-pop BINI, con más de 57 millones de visualizaciones. El tercer puesto fue para Katseye, que alcanzó 51 millones de vistas, mientras que el cuarto lugar lo ocupó Big Bang, con 32 millones de vistas.

En el caso de Karol G, la artista colombiana no solo hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el cartel de este festival, sino que también se sumó a los shows más vistos de la edición 2026, con un repertorio íntegramente en español que atrajo la atención del público internacional. Según el portal Global Mega Stardom, Karol G fue el quinto show más visto, con 31,4 millones de vistas durante la primera semana de Coachella.

Hora y dónde ver el show de Karol G en el segundo fin de semana en Coachella 2026

La organización de Coachella 2026 ajustó la programación de su segundo fin de semana tras los contratiempos vividos durante el debut de Karol G como artista principal. Para la esperada presentación del domingo 19 de abril, el show de la colombiana quedó programado para las 10:10 p.m. en California, lo que equivale a las 12:10 a.m. del lunes 20 de abril en Colombia. Este nuevo horario busca garantizar un desarrollo fluido y evitar retrasos como los registrados en la primera fecha.

El festival modificó los horarios para la segunda presentación de Karol G, que será el domingo 19 de abril a las 10:10 p.m. hora California (12:10 a.m. en Colombia) - crédito @coachella / Instagram

El antecedente inmediato ocurrió el domingo 12 de abril, cuando Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el escenario principal del festival. La expectativa era máxima, pero el inicio de su espectáculo se vio afectado por problemas técnicos relacionados con el montaje del escenario, en particular con una estructura de escaleras que el equipo no logró armar a tiempo.

Aunque la presentación estaba prevista para las 9:55 p.m., la cantante subió finalmente al escenario a las 10:26 p.m., generando una ola de comentarios y memes en redes sociales sobre la “hora latina” y el ambiente de anticipación que se vivía tanto en el recinto como en la transmisión en vivo.

El retraso obligó a Karol G a reducir su repertorio y adaptar la lista de canciones a las estrictas normas de tiempo del festival. Durante la interpretación de Si antes te hubiera conocido, la producción le indicó que debía finalizar la presentación, situación que la artista explicó ante el público. A pesar de este inconveniente, Karol G decidió cerrar la noche con Provenza, destacando la emoción de volver a ese escenario cuatro años después.

Al recibir la orden de terminar su show, Karol G tuvo que interrumpir la interpretación de Si antes te hubiera conocido y optó por cerrar con Provenza, canción que considera especial en su carrera - crédito @virioleta sandmart/ TikTok

Las presentaciones de Karol G y otros artistas, entre ellos la banda Morat, pueden seguirse en vivo a través del canal oficial de Coachella en YouTube, que permite seleccionar el escenario y disfrutar de cada show en tiempo real.