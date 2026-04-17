Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

El artista Silvestre Dangond reflexionó sobre su permanencia en la música - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

En medio de una nueva etapa de su carrera, el cantante vallenato Silvestre Dangond abrió su corazón y reflexionó sobre los momentos en los que dudó de su permanencia en la industria, así como sobre las razones que —según él— lo han mantenido vigente durante más de dos décadas.

Sus declaraciones se dieron en conversación con Infobae Colombia durante la rueda de prensa realizada el 16 de abril en el Estadio El Campín —con motivo de anunciar que es la nueva portada de Billboard Colombia— escenario donde además prepara el cierre de su gira El último baile, ahora El baile de todos, junto a Juancho De La Espriella, programado para el próximo 15 de mayo.

De entrada, el artista fue enfático en que su permanencia en el gusto del público no responde a una fórmula específica, sino a un proceso colectivo y emocional que ha construido con su audiencia a lo largo del tiempo.

“Bueno, yo creo que todo es... no es lo que yo tenga, es lo que hemos trabajado juntos, que ha sido una siembra. Son veinticuatro años. Llevo ya prácticamente dos generaciones y media, porque estamos en el veintiséis, entonces, serían tres generaciones. Y voy a eso porque no es tanto lo que yo haga, es lo que todos hemos construido”, empezó diciendo Silvestre Dangond a Infobae Colombia sobre la razón por la que cree que sigue vigente.

Silvestre Dangond y el poder de crecer junto a su audiencia - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Dangond también destacó que uno de los elementos que ha marcado su carrera es la honestidad con la que interpreta su música y transmite sus emociones.

“Pero si hay algo que de pronto me diferencia es como la honestidad mía de poder recoger las canciones y decir y de expresar lo que he llevado por dentro siempre. Siento que eso ha conectado con la gente y que me mantenga como que siempre ahí en el radar, que las canciones estén moviéndose”, afirmó, dejando claro que su conexión con el público ha sido clave para sostener su relevancia.

El intérprete de vallenato fue más allá al reconocer que su evolución personal ha influido directamente en su propuesta artística.

“Y hoy en día siento que aplicar todos los valores que nunca tuve, ¿no? Aplicar todos los valores que nunca tuve están teniendo como un resultado y un premio mayor, porque si no lo hubiera aplicado, no hubiera visto, no hubiera conocido esto”, dijo el cantante, al tiempo que reflexionó sobre su proceso de crecimiento personal y emocional.

La honestidad y la evolución, claves para Silvestre Dangond en su carrera - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

En esa misma línea, hizo referencia a una transformación interna que, según él, le permitió replantear su rol como figura pública.

“La educación de poder decirte: ‘Ámate, quiérete, deja de vivir afuera, comienza a vivir adentro, es un regalo que cantes, porque muchos cantan’. Entonces, pienso que esa educación hoy en día me está haciendo llevar y aparte que tengo una responsabilidad de comunicación”, señaló.

No obstante, el camino no ha estado exento de dudas, pues previo a comentar esta nueva forma de ver la vida y su carrera artística, el cantante vallenato confesó que hubo un momento en el que creyó haber alcanzado su límite profesional.

“Yo pensé que mi carrera había tocado techo. Yo pensé que en algún momento, hace un tiempo, yo me iba a quedar en un bucle, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo”, reveló, describiendo una etapa de incertidumbre que lo llevó a cuestionarse sobre su futuro en la música.

Sin embargo, ese panorama cambió de forma inesperada: “No saben lo maravilloso y lo fantástico que ha pasado y que está pasando en este momento, que me sigue sorprendiendo la industria, me sigue sorprendiendo la vida, me sigue sorprendiendo todas las cosas que me están pasando”, aseguró.

Silvestre Dangond reveló el momento en que creyó haber tocado techo con su carrera - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

Dangond también atribuyó parte de este renacer a la necesidad de romper barreras dentro del género vallenato, mientras que destacó que su éxito no es individual, sino el resultado de un proceso colectivo.

“Creo que esto también es bonito para el género vallenato, porque no solamente soy yo solo, es un equipo del que me he rodeado, que está trabajando, que cree, que cree que sí se puede lograr muchas cosas, no solamente con Silvestre Dangond, sino con la música”, concluyó el cantante.

El ascenso de Silvestre Dangond como figura de la música en Colombia ha quedado retratado en la segunda portada de Billboard Colombia, que lo presenta bajo el lema: “Un Rockstar con Poder Rojo” y la elección no obedece al azar, ya que el cantante está viviendo un momento de consagración tras convertirse en el artista más taquillero de su país, con 500.000 boletos vendidos y su gira El Último Baile Tour marcando récords en más de quince estadios nacionales.