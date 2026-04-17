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Ni Real Madrid ni Bayern Múnich: la razón por la que la Liga BetPlay domina Google en abril

La tendencia en las búsquedas de Google muestran un interés de los usuarios en saber todo lo que pasa con el fútbol colombiano

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En el mes de abril, la tendencia de Google Trends marca que la Liga BetPlay es el evento mayor buscado en Colombia, pese a los grandes partidos que hubo en los cuartos de final de la UEFA Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS- Cristian Bayona/Colprensa
En el mes de abril, la tendencia de Google Trends marca que la Liga BetPlay es el evento mayor buscado en Colombia, pese a los grandes partidos que hubo en los cuartos de final de la UEFA Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS- Cristian Bayona/Colprensa

El mes de abril de 2026 está cargado de actividades deportivas, en especial el fútbol que contó con la serie de los cuartos de final de la Champions League, y la definición de los 8 clasificados a las finales de la Liga BetPlay.

Con duelos destacados en ambos torneos, según los resultados que muestra el monitoreo realizado por Google Trends, sorpresivamente el campeonato colombiano supera en términos de búsquedas al torneo de clubes más importante del mundo.

Departamentos como Caldas y Valle del Cauca lideran las búsquedas de noticias en la Liga BetPlay - crédito Google Trends
Departamentos como Caldas y Valle del Cauca lideran las búsquedas de noticias en la Liga BetPlay - crédito Google Trends

En primer lugar hay que resaltar que la herramienta de Google Trends destaca a los departamentos de Caldas y Valle del Cauca en el top-5 de lugares que buscan noticias relacionadas con la Liga BetPlay.

Tanto desde subtemas como el actual Sudamericano Sub-17 de Paraguay, a lo ocurrido con la fecha 13, la fecha 14, y la fecha 16 del campeonato colombiano, sorprende que en el listado de lugares que buscan contenido relacionado con el fútbol nacional se encuentra el departamento de Guainía.

A continuación, el top 5 de departamentos que más buscan contenido relacionado con nuestro fútbol:

  1. Caldas
  2. Guainía
  3. Valle del Cauca
  4. Tolima
  5. Nariño
Pese a los duelos atractivos de los cuartos de final de la Champions League, las búsquedas en Colombia indican un mayor interés por la Liga BetPlay-crédito Google Trends
Pese a los duelos atractivos de los cuartos de final de la Champions League, las búsquedas en Colombia indican un mayor interés por la Liga BetPlay-crédito Google Trends

La imagen corresponde a una comparación realizada en Google Trends entre las búsquedas de “Liga BetPlay” y “Champions League” durante el mes de abril de 2026 en Colombia.

El gráfico muestra el nivel de interés relativo que los usuarios colombianos han tenido por ambos torneos en la web durante los últimos 30 días. La línea azul representa las búsquedas de la Liga BetPlay, mientras que la línea roja corresponde a la Champions League.

-crédito Google Trends
Algunos partidos de la Liga BetPlay como el clásico entre Millonarios y Santa Fe, además del Medellín vs. Nacional, captaron la atención del mundo del fútbol en las búsquedas de Google-crédito Google Trends

Al analizar la gráfica, se observa que la Liga BetPlay mantiene un nivel de búsqueda superior durante casi todo el periodo examinado.

Los picos de interés de la liga colombiana son notorios y se presentan de forma recurrente, lo que sugiere que los partidos, fechas clave o noticias relevantes de este torneo generan una mayor atención en la audiencia colombiana.

La Champions League, por su parte, exhibe un interés notoriamente menor y más irregular, con pocos aumentos significativos que parecen coincidir con eventos puntuales, posiblemente días de partidos importantes o fases decisivas del campeonato europeo.

La diferencia en la media de búsquedas, que se representa en la barra lateral izquierda del gráfico, refuerza la tendencia: la Liga BetPlay tiene una media de búsquedas considerablemente más alta que la Champions League en Colombia durante este periodo. Esto puede atribuirse a la relevancia local de la liga nacional, que involucra equipos y jugadores que generan mayor identificación entre los usuarios colombianos.

Además, la frecuencia de partidos y la cobertura mediática nacional pueden impulsar la constancia en el interés por la Liga BetPlay.

Por el contrario, la Champions League, aunque es un torneo de prestigio internacional y suele captar atención global, en este análisis específico no logra igualar la presencia de la liga local en las búsquedas colombianas. La gráfica sugiere que, en abril de 2026, la preferencia y el seguimiento digital en Colombia favorecen ampliamente a la competencia nacional frente a la europea, reflejando las prioridades de consumo informativo y de entretenimiento deportivo en el país durante ese mes.

Partidos como los clásicos entre Millonarios y Santa Fe, y Nacional y Medellín, fueron vitales para que las búsquedas en Google tuvieran un aumento destacado.

Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay: fechas y horarios

Estos son los horarios de los partidos del fútbol colombiano para el fin de semana-crédito @Dimayor/X
Estos son los horarios de los partidos del fútbol colombiano para el fin de semana-crédito @Dimayor/X

17 de abril de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Transmisión de TV: Win Sports

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

18 de abril de 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Águilas Doradas

  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

19 de abril de 2026

Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Alianza FC vs. Independiente Medellín

  • Hora: 4:10 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre de Valledupar
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

América de Cali vs. Millonarios

  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

20 de abril de 2026

Once Caldas vs. Inter de Bogotá

  • Hora: 6:20 p. m.
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

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