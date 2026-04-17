Las pruebas divulgadas en redes sociales incluyeron capturas de pantalla que mostraron ataques verbales y acusaciones, generando preocupación sobre el ambiente en discusiones públicas sobre temas sociales - crédito @franciscoactiv2 / @AyalaCarlOzarco / X

Francisco Vera, joven activista climático colombiano, denunció recientemente haber sido víctima de acoso en redes sociales por parte de Carlos Ayala Ozarco, al que identificó como alguien vinculado con el equipo de la activista Jeromé Sanabria.

Vera publicó pruebas de los mensajes ofensivos recibidos durante un intercambio digital.

Vera decidió hacer pública la situación después de que Ayala Ozarco dirigiera comentarios insultantes a través de la red X, “¿Cuántas gallinas violó hoy, mijo?”.

El activista calificó estos mensajes como agresiones verbales que dificultan una discusión constructiva sobre temas sociales y políticos vinculados al activismo juvenil en Colombia.

Un joven líder ambiental colombiano publicó evidencias de agravios recibidos en el marco de un debate, poniendo en cuestión la posibilidad de entablar discusiones constructivas sobre asuntos sociales - crédito @franciscoactiv2 / X

“También me sucedió algo muy triste y violento con una persona que finalmente comenzó a comentar mis estados de manera acosadora y agresiva. Al mirar sus redes sociales, me di cuenta de que son parte del equipo en @SoyJerome ¿Es normal que prefieran la violencia al debate?“, afirmó el joven Francisco Vera.

Insultos y acusaciones en el acoso denunciado por Francisco Vera

Como parte de su denuncia, Vera publicó capturas de pantalla de los mensajes que recibió. Entre los insultos de Ayala Ozarco se encuentran frases como: “Ya eres demasiado mayor para ser tan tonto... ¿No puedes soportar un comentario estúpido en las redes sociales? Piérdete... Llorón sin carácter”.

Además, Azarco Ayala lo apodó irónicamente como “el caballero: culeagallinas” en redes sociales.

Vera replicó, acusando directamente a Ayala Ozarco de acoso y doble moral. Declaró: “Eres demasiado mayor para, además de acosar, intimidar y agredir, tener semejante doble moral y acusar públicamente a otros de lo que tú haces. ¡Qué vergüenza!”.

Ayala Ozarco contestó con el mensaje: “No seas un llorón”. El intercambio finalizó con Vera apuntando que la exigencia de respeto supone también actuar en consecuencia.

El origen del conflicto entre los involucrados

El conflicto surgió en medio de tensiones en espacios universitarios y redes sociales. Jeromé Sanabria comunicó, tras una charla sobre pensiones en la Universidad Cafam , que algunos estudiantes amenazaron con sabotear la actividad y mencionaron al rector. Señaló que varios de ellos manifestaron apoyo a figuras políticas como Iván Cepeda.

Sanabria comentó en sus redes: “Me acaba de pasar algo muy triste. Hoy di una charla sobre pensiones en la Universidad Cafam y algunos estudiantes amenazaron con sabotearla en redes sociales, incluso amenazaron al rector. Al revisar sus publicaciones, me di cuenta de que apoyan a Iván Cepeda. Es normal que prefieran la violencia al debate”.

Las expresiones ofensivas hicieron que el diálogo sobre el activismo se distorsionara hacia una confrontación personal, reflejando retos persistentes para mantener el respeto en redes sociales - crédito captura de pantalla @franciscoactiv2 / X

A raíz de estas declaraciones, Vera criticó el uso de insultos digitales en vez del diálogo y cuestionó la preferencia por la confrontación en espacios de activismo social.

El desencuentro escaló a enfrentamientos personales en redes sociales, involucrando a personas ligadas al entorno de Sanabria.

La polémica dejó en evidencia que reclamar respeto en los debates exige, a su vez, coherencia en las propias acciones y renunciar a las prácticas que previamente se han censurado en el ámbito digital.

El activista Francisco Vera advierte sobre pérdida de autonomía europea ante Estados Unidos

El activista colombiano Francisco Vera advirtió sobre la creciente pérdida de autonomía de Europa, describiendo al continente como “cada vez más una colonia bajo el yugo de Estados Unidos” y señalando que la crisis de liderazgo en la Unión Europea debilita su papel en la política global.

Su análisis atribuye al bloque europeo una deriva hacia la subordinación estratégica y denuncia el doble estándar en materia de derechos humanos, en un escenario en el que el sistema internacional carece de herramientas efectivas para castigar a quienes los violan.

El análisis de Vera expone la influencia de la estrategia energética de Estados Unidos en la dependencia europea, señalando que la intervención en mercados internacionales dificulta una transición ecológica consistente y autónoma - crédito Europa Press

La preocupación de Vera surge en el contexto de la orden internacional de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El activista sostiene que casos como este hacen evidentes las limitaciones del marco global para responder frente a las transgresiones más graves a los derechos fundamentales, como informa Europa Press.

Con apenas dieciséis años, Francisco Vera, fundador de Guardianes por la vida, sostuvo que la Unión Europea conserva un “potencial significativo”, siempre que logre mantener su independencia política frente a Estados Unidos y otras potencias. “Tiene potencial si sigue siendo Europa y no se convierte en una colonia bajo el yugo de Estados Unidos o de cualquier otra potencia, que es a lo que se parece cada vez más”, expresó en declaraciones a Europa Press. La tendencia, según su diagnóstico, erosiona la tradición europea de actuar como actor autónomo y clave en la escena internacional.