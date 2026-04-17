Capturan a once hombres que se habían fugado durante motín del centro de reclusión La Norte de Santa Marta

Motín en centro de reclusión de Santa Marta logro que varios detenidos volvieron a als calles - crédito captura de pantalla Alerta

En el centro de reclusión La Norte, en Santa Marta, solo once de los treinta y cinco internos que se fugaron durante el motín registrado el 16 de marzo de 2026 han sido recapturados hasta la fecha, según informó la Policía Metropolitana al medio Alerta.

Estos fueron identificados como Edwin Emilio Correa Pimienta, Albert Jair Pinto, Cristian Montero Torres, Donis Navarro Domínguez, Julio César Martínez Ariano, Breiner Rafael Arrieta García, José Manuel Moreno Vecino, Neider Junior Rivera, Nelson Ramón Hernández Guzmán y un individuo conocido con el alias de Mondaco.

Las autoridades mantienen activa una recompensa de $10 millones para quienes aporten datos que permitan ubicar al resto de los prófugos, entre quienes se cuentan investigados por delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

De acuerdo con lo reportado por el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el más reciente recapturado es Wilfer Pedroza Villamil, ubicado en el barrio Luis R. Calvo como resultado de un operativo coordinado por unidades de la Sijín y el CTI de la Fiscalía.

Este es el cartel de los reclusos fugados en motín de Santa Marta - crédito Policía de Santa Marta

La autoridad detalló que Pedroza Villamil enfrentará cargos por fuga de presos, ya que formaba parte del grupo que aprovechó el caos del amotinamiento para evadir la justicia: “Este hecho se origina en el motín registrado el pasado 16 de marzo en ‘La Norte’, donde lamentablemente se presentó la fuga de varios internos y resultaron personas lesionadas. Desde ese momento desplegamos todas nuestras capacidades para ubicar a estos individuos y hoy seguimos dando resultados con su recaptura”.

La magnitud del motín quedó evidenciada en los videos de las cámaras de vigilancia y de familiares de los internos, donde se observaron escenas como la salida de varios reclusos hacia la playa, en medio del desorden que terminó con un interno muerto y tres policías heridos. El evento concentró la atención de las autoridades y produjo una intervención inmediata para retomar el control del penal, generando alarma tanto dentro como fuera del recinto.

El centro de detención La Norte fue escenario de fuertes enfrentamientos entre internos y fuerzas de seguridad, lo que desencadenó la fuga múltiple. En respuesta, las autoridades implementaron un plan especial que, desde el 16 de marzo, ha permitido recuperar a menos de un tercio de los evadidos. La Policía y la Fiscalía continúan con operativos en diversos puntos de la ciudad, en la búsqueda de quienes siguen en libertad.

Imágenes de los violentos disturbios que se registraron en el corazón comercial de Santa Marta, luego de una protesta de reclusos del Centro Transitorio Norte. La situación escaló con barricadas de fuego y enfrentamientos con la fuerza pública - crédito @Rogeruv/X

De los fugados, una parte significativa enfrenta investigaciones por delitos graves. El comandante Ríos recalcó que ningún esfuerzo será escatimado hasta lograr la captura de la totalidad de los evadidos: “Invitamos a todos los samarios para que nos brinden información oportuna para conocer la traza de estas personas. Es necesario que todos tengan en cuenta que cubrirlos a ellos también es un delito y lo que se requiere en estos momentos es la cooperación de todos para dejarlos en buen recaudo”, puntualizó Ríos.

Un motín que activó el máximo nivel de alerta en Santa Marta

La situación vivida en ‘La Norte’ el 16 de marzo representó uno de los episodios más graves de seguridad carcelaria en el departamento del Magdalena en los últimos años. Disturbios internos, violencia contra la fuerza pública y la fuga masiva de presos marcaron ese día, obligando a la intervención coordinada de numerosas agencias del Estado.

El saldo inmediato del motín fue de un fallecido, varias personas lesionadas y la dispersión de decenas de internos en el perímetro urbano. El despliegue de las autoridades busca restaurar la confianza en el sistema penitenciario y esclarecer las circunstancias de la fuga, en tanto que persiste la incertidumbre sobre el paradero de la mayoría de los evadidos.

Amotinamiento en centro de reclusión transitorio de Santa Marta dejó un hombre muerto - crédito @Rogeruv/X

La recompensa de hasta $10 millones sigue vigente como incentivo clave para la ciudadanía. Solo la colaboración entre la comunidad y los organismos de seguridad permitirá completar la recaptura de los fugitivos y cerrar definitivamente el expediente del motín en ‘La Norte’.