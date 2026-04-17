Colombia

Andrea Valdiri recordó cómo se veía antes de ser famosa y millonaria: vendía perros calientes en la calle

La popular creadora de contenido reveló imágenes de su pasado como vendedora ambulante y relató cómo la necesidad económica la llevó a emprender en las calles para sostener a su hija, años antes de triunfar en el mundo digital

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Andrea Valdiri recordó sus inicios vendiendo perros calientes antes de alcanzar la fama - crédito @andreavaldirisos/ Instagram
Andrea Valdiri recordó sus inicios vendiendo perros calientes antes de alcanzar la fama - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido con mayor alcance en Colombia y supera los diez millones de seguidores en Instagram. Recientemente, compartió imágenes y testimonios sobre su etapa inicial en el comercio informal, cuando vendía arepas y perros calientes en las calles de Barranquilla para obtener ingresos y cubrir las necesidades de su familia.

Valdiri no proviene de una familia con recursos económicos elevados ni contó con respaldo financiero durante su juventud, según lo ha revelado ella en sus redes sociales durante años. Antes de su popularidad en redes sociales, participó en modelaje y pasarelas en Barranquilla, además de asistir a carnavales locales. A los 18 años, enfrentó la maternidad en condiciones vulnerables y sin apoyo estable por parte de su entorno, lo que la llevó a buscar alternativas laborales.

Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG
La creadora de contenido mostró una fotografía junto a su familia frente al puesto de perros calientes, destacando ese momento como el inicio de su camino emprendedor - crédito @andreavaldirisos/IG

La venta ambulante de alimentos fue una de las principales fuentes de ingreso para Valdiri en esa etapa. La propia influencer ha señalado que estas experiencias son compartidas por muchas madres solteras en el país. Sus publicaciones recientes incluyen fotografías de esa época, utilizadas como referencia para explicar la evolución de su perfil público.

Andrea Valdiri compartió en sus redes sociales una imagen de sus primeros años de trabajo, en la que aparece vendiendo perros calientes en las calles. Con esta publicación, la creadora de contenido recordó el inicio de su trayectoria laboral antes de alcanzar el reconocimiento y éxito que hoy tiene en el mundo digital.

En la imagen se ve a la barranquillera junto a su familia frente al puesto de perros calientes, que acompañó con un mensaje asegurando que fue el inicio de su camino como emprendedora: “Mi primer negocio... mi carrito de perro cuando empecé a soñar en grande”, escribió La Valdiri.

Andrea Valdiri recordó en redes sociales su época vendiendo perros calientes y arepas en las calles de Barranquilla - crédito @letengoelchisme/ Instagram
Andrea Valdiri recordó en redes sociales su época vendiendo perros calientes y arepas en las calles de Barranquilla - crédito @letengoelchisme/ Instagram

“Una berraca 🔥“, ”toda una guerrera no se le arruga a nada bien", “Es de admirar”, “que admiración”, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

En 2015, Valdiri obtuvo el título de Señora Colombia, impulsando un cambio en su trayectoria. Desde entonces, se dedicó al modelaje profesional, el baile y la producción de contenido digital. Actualmente, sus plataformas representan una importante fuente de ingresos, con tarifas de colaboración en Instagram que pueden superar los 100 millones de pesos.

Andrea Valdiri viajó junto a su pareja a Asia y compartió detalles exclusivos en redes sociales

Andrea Valdiri realizó recientemente un viaje a Hong Kong, China, junto a su pareja, el empresario antioqueño Juan Daniel Sepúlveda. Tras la celebración de los 15 años de su hija Isabella en Cartagena, la creadora de contenido decidió tomar unas vacaciones fuera del país. La elección de un destino en Asia marca una nueva etapa en su vida personal, alejándose por un momento del entorno mediático nacional.

Durante su estadía en Hong Kong, Valdiri ha compartido a través de sus redes sociales imágenes y videos de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La pareja ha mostrado recorridos por zonas emblemáticas, degustaciones gastronómicas y momentos familiares, manteniendo informados a sus seguidores sobre la experiencia. El viaje coincidió con el cumpleaños de Sepúlveda, motivo por el cual Valdiri le entregó regalos de alto valor, como una camioneta y un reloj de lujo, antes de partir hacia el continente asiático.

Andrea Valdiri eligió Hong Kong como destino de vacaciones junto a su pareja, el empresario Juan Daniel Sepúlveda - crédito @andreavaldirisos/ Instagram
Andrea Valdiri eligió Hong Kong como destino de vacaciones junto a su pareja, el empresario Juan Daniel Sepúlveda - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Incluso, la empresaria compartió cuales han sido sus lugares favoritos en el recorrido: “Un destino más para mi lista ✨Lugares :El gran Buda, Escaleras de soho, Temple street y Ladies market",

El desplazamiento a Hong Kong ha generado múltiples reacciones en redes, tanto por el destino elegido como por la dinámica familiar que han mostrado durante la visita. “Uffff amo tanto 🔥“, ”Ella parece q cumpliera años hacia atrás. cada vez más hermosa", “Machiiii divinaaa mi amorrr, dando porte, outfit, cultura y distinción! 😍“, ”Bellaaaaaa, Andre pareces una quinceañera 🔥“, ”Hermosa mi amor te amo mucho ❤️“, ”pero mi reina, no dejaste ni Hong Kong, hermosa💌“, (Sic) dicen algunas de las reacciones.

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