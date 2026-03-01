Colombia

Condenan a 44 años de prisión a implicado en el asesinato del líder social José Luis Hernández por el robo de una cadena de oro en Yopal, Casanare

Según la Fiscalía, la víctima fue abordada y atacada por hombres armados que intentaron quitarle una cadena de oro

Testigos en la zona observaron el momento en que los atacantes, tras balear a la víctima, huyeron a bordo de una motocicleta conducida por Enny Yuberley Bohórquez Rincón - crédito Fiscalía/Indepaz

Un juez penal de conocimiento impuso una sentencia de 44 años de cárcel tras comprobar la participación de Enny Yuberley Bohórquez Rincón en el asesinato del líder social José Luis Hernández Rodríguez durante un asalto en Yopal, Casanare.

Según información oficial, el 26 de septiembre de 2024, alrededor del mediodía, José Luis Hernández Rodríguez, dirigente comunal de la vereda El Aracal y miembro de Asojuntas, salía de una joyería ubicada en el centro de Yopal.

En ese momento, según autoridades, un grupo de hombres identificó la cadena de oro que portaba y decidió seguirlo. Hernández se movilizaba en motocicleta, cuando los agresores lo interceptaron.

Un juez penal de conocimiento impuso una sentencia de 44 años de cárcel tras comprobar la participación de Enny Yuberley Bohórquez Rincón en el asesinato del líder social José Luis Hernández Rodríguez - crédito Indepaz

La Fiscalía General de la Nación, indicó que “la víctima salió de una joyería y desde ahí un grupo de hombres, a bordo de un vehículo, decidió seguirla al percatarse que portaba una cadena de oro”.

Al llegar a la intersección, los asaltantes descendieron del vehículo e intentaron arrebatarle la joya a la fuerza. Durante el forcejeo, Hernández fue impactado por varios disparos, según las autoridades.

Testigos en la zona observaron el momento en que los atacantes, tras balear a la víctima, huyeron a bordo de una motocicleta conducida por Enny Yuberley Bohórquez Rincón, alias El Mueco. Policías que patrullaban el área acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de una ambulancia para atender a Hernández, quien presentaba heridas de gravedad.

El dirigente comunal fue trasladado de urgencia a un centro médico local y, debido a la severidad de las lesiones, remitido posteriormente a un hospital en Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció 43 días después, el 9 de noviembre de 2024.

“Posteriormente, los agresores escaparon en una motocicleta que era conducida por Bohórquez Rincón y el líder social fue trasladado a un centro asistencial de Bogotá, donde murió 43 días después”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación reunió elementos probatorios como videos de cámaras de seguridad, testimonios de transeúntes y declaraciones de la propia víctima - crédito Fiscalía

El perfil de la víctima, aportado por Indepaz, destaca la trayectoria de Hernández como “un reconocido líder comunal de la vereda El Aracal en el corregimiento de El Morro”. La organización subraya que la Defensoría del Pueblo había advertido riesgos para personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en la región.

La Fiscalía General de la Nación reunió elementos probatorios como videos de cámaras de seguridad, testimonios de transeúntes y declaraciones de la propia víctima, que permitieron identificar a los responsables.

“Por estos hechos, el sentenciado fue declarado responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; así como de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, precisa el comunicado oficial.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía 40 Especializada – Unidad Especial de Investigación (UEI), con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal Sijín Casanare.

En audiencia celebrada el 1 de marzo de 2026, el juez penal de conocimiento dictó la condena de 44 años de prisión (528 meses) y 240 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas contra Bohórquez Rincón. Otros involucrados continúan vinculados al proceso.

El perfil de la víctima, aportado por Indepaz, destaca la trayectoria de Hernández como “un reconocido líder comunal de la vereda El Aracal en el corregimiento de El Morro” - crédito Indepaz

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, advierte Indepaz sobre la situación de los líderes sociales en Casanare y otras zonas del país.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializados cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano.

Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González.

