Colombia

Lo que parecía un almuerzo cualquiera terminó en segundos de tensión: así fue reconocida patrullera por su labor

En las cuentas oficiales de la institución y de su director, general William Oswaldo Rincón Zambrano, se reconoció la labor de la uniformada, por “nunca está fuera de su deber”

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Desde que vio al ladrón, la patrullera supo que era un sujeto "sospechoso" - crédito Policía Nacional

Durante la tarde del sábado 11 de abril de 2026, una patrullera de la Policía Nacional que se encontraba almorzando en el restaurante Sazón Paisa del barrio El Bosque de Cartagena, frustró un intento de robo, pese a que se encontraba fuera de servicio.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 p. m. y fue registrado por cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se evidenció cómo la patrullera, que se encontraba sentada frente a otro agente —ambos vestidos de civil—, se percató de inmediato de la presencia de un sujeto de 25 años que ingresó al local con actitud sospechosa.

El hombre intentó robar una cadena de oro y un teléfono móvil a uno de los clientes. Pero cuando adelantaba su plan, la mujer se levantó con fuerza, sacó su arma de fuego y enfrentó al asaltante, mientras su compañero se posicionó en la entrada.

La patrullera actuó con su arma de inmediato y logró neutralizar al ladrón que, poco después, murió - crédito Policía Nacional
La patrullera actuó con su arma de inmediato y logró neutralizar al ladrón que, poco después, murió - crédito Policía Nacional

“A lo que me percato de que ingresa un particular al lugar directamente hacia un ciudadano que se encontraba también almorzando en ese momento. Cuando yo veo que desenfunda el arma, yo doy mi voz preventiva, a lo que él voltea, yo acciono mi arma. Debía proteger a todas las personas que se encontraban en el lugar, ya que nuestra misionalidad es salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los todos los ciudadanos”, dijo la valiente policía.

El intercambio de disparos provocó que el presunto delincuente, identificado como Michel Alfonso Ospino Viloria, conocido como alias Maicol, sufriera heridas de gravedad. Fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después. La acción “comprometida” de la patrullera tuvo como desenlace la recuperación de los objetos sustraídos.

Aunque hubo disparos, ningún cliente del establecimiento resultó lesionado por el enfrentamiento, aunque la situación generó alarma entre los asistentes.

La patrullera fue observadora del individuo desde que entró en el establecimiento - crédito Policía Nacional
La patrullera fue observadora del individuo desde que entró en el establecimiento - crédito Policía Nacional

La dirección de la Policía Nacional, encabezada por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, resaltó la reacción de la patrullera a través de un mensaje oficial en sus canales oficiales: “¡El policía nunca pierde la esencia!“.

Desde la institución indicaron que pese a que la uniformada estaba en su hora de almuerzo, “nunca estuvo fuera de su deber, y reaccionó con valentía para detener un hurto y proteger la vida de los ciudadanos en Cartagena”.

“Su rápida acción no solo permitió recuperar lo robado, sino evitar que una situación de riesgo terminara en tragedia, porque ser policía no es solo un uniforme… es un compromiso permanente con la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos", concluyó el mensaje.

Policía frustró hurto a negocio en Bogotá: seis ciudadanos extranjeros fueron capturados y expulsados

Las autoridades de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, capturaron en flagrancia a siete personas durante un intento de hurto a una droguería en el sector del 7 de Agosto. El operativo, realizado el lunes 13 de abril de 2026, fue posible gracias al monitoreo de cámaras de seguridad y la denuncia ciudadana.

Los implicados pretendían ocultar la mercancía sustraída en una carreta de reciclaje para facilitar la huida, pero la intervención de las autoridades permitió frustrar el robo y recuperar los productos.

Extranjeros capturas tras intento de hurto en droguería de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Extranjeros capturas tras intento de hurto en droguería de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Tras la detención, los capturados fueron trasladados a la URI de Engativá, donde se realizó la judicialización en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Un análisis de antecedentes permitió establecer que seis de los detenidos, de nacionalidad extranjera, eran reincidentes en delitos como hurto a comercio y robo de cable.

La alcaldesa de Barrios Unidos, Melissa Morales, destacó la articulación institucional con la Fiscalía y Migración Colombia: “Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia. Pero no nos quedamos ahí, mediante una comunicación fluida con la Fiscalía y Migración Colombia, logramos individualizar cada caso y demostrar que eran reincidentes. Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”.

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