Critican actitud “burlona y provocativa” de Paloma Valencia tras crítica de Cepeda por presencia de Ciro Ramírez en el Senado

La congresista y candidata reaccionó a cuestionamientos de Iván Cepeda por la presencia de Ciro Ramírez en el recinto - crédito @JohannaOsorio_M/X

La senadora electa por el Pacto Histórico Johana Osorio criticó la actitud que adoptó la congresista y candidata presidencial Paloma Valencia luego de que el legislador y también aspirante Iván Cepeda cuestionara la presencia del congresista Ciro Ramírez en el Senado.

Los hechos se presentaron el 14 de abril de 2026, en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado. Cepeda Castro tomó la palabra y cuestionó el hecho de que el congresista del Centro Democrático estuviera en el recinto, pese a haber sido condenado por el caso de corrupción conocido como “Marionetas 2.0″.

“Si vamos a hablar de criminales, de una vez vayamos al punto directamente. ¿Qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión? ¿Qué hace registrado en esta sesión? Hablando de un criminal, senadora Valencia, su bancada, es con usted. ¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta Cámara después de haber sido condenado y se registre?”, indicó el candidato presidencial.

Luego de pedir al partido y a la aspirante Paloma Valencia no permitir el ingreso de personas condenadas en el Congreso, varios legisladores reaccionaron golpeando las mesas, mientras que la senadora tomó una aparente actitud de burla e hizo comentarios en voz alta, mientras desde la mesa directiva del Senado pedían orden y silencio para continuar con la siguiente intervención.

Paloma Valencia e Iván Cepeda protagonizaron una discusión en el Senado por la presencia de Ciro Ramírez - crédito Sergio Acero/Reuters

Osorio rechazó la manera como la legisladora de derecha asumió las críticas de Iván Cepeda. Afirmó que su conducta fue, más bien, provocativa y burlesca. Además, señaló la cercanía entre el condenado Ciro Ramírez y la aspirante presidencial, teniendo en cuenta que el político ha impulsado públicamente la campaña de Valencia en sus redes sociales e incluso ha participado en sus actos de campaña.

“Ayer @IvanCepedaCast denunció la presencia del condenado corrupto Ciro Ramírez en la plenaria del Senado. Pero lo que pasó inadvertido fue la actitud burlona y provocativa de Paloma Valencia, candidata del uribismo y amiga del condenado Ramírez. ¡Qué descaro! Se ríen en la cara del pueblo colombiano sin ningún tipo de vergüenza", aseveró Osorio en una publicación en su cuenta de X.

La congresista Johana Osorio rechazó la actitud de Paloma Valencia en el Senado - crédito @JohannaOsorio_M/X

Ciro Ramírez: condena y presunción de inocencia

En marzo de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Ciro Ramírez a 279 meses y 8 días de prisión (23 años, aproximadamente) por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El alto tribunal confirmó que el legislador lideró una organización criminal integrada por funcionarios, contratistas y particulares, a través de la cual se estructuró y direccionó el Convenio 670 de 2021 y otros contratos. Esto, con el fin de beneficiar a las personas que apoyaron su campaña política.

La decisión de primera instancia no está en firme, porque la defensa del senador apeló y se espera que la Sala de Casación de la Corte Suprema estudie el caso y profiera un fallo definitivo.

Ciro Ramírez ha estado impulsando la campaña de Paloma Valencia, pero aseguró no haber tenido contacto con ella y no participar en su campaña - crédito @ckevingomez/X

Teniendo esto en cuenta, Ramírez afirma ser inocente y, con base en esa presunción, sigue asistiendo a las sesiones del Congreso. “Yo tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución, que soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable, no yo, cualquier colombiano. Y la inocencia se presume”, dijo el político, en diálogo con Caracol Radio.

De igual manera, en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado del 15 de abril, el congresista dio declaraciones ante los legisladores, reafirmando su inocencia y aclarando que no está involucrado en la campaña presidencial de Paloma Valencia, aunque en sus redes sociales demuestra todo lo contrario.

“No he tenido comunicación alguna con Paloma Valencia, y por respeto a su campaña, ni hago parte ni haré parte de esa campaña. Y ella sí que tiene las manos limpias, no como usted, que tiene muchas denuncias y que nunca ha respondido”, dijo.