Carolina Corcho habló de la crisis del sistema de salud y Margarita Rosa de Francisco le respaldó: “Que saquen esa ley para que paguen los que robaron”

La discusión sobre la crisis del sistema de salud en Colombia sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Carolina Corcho, exministra de Salud del Gobierno Petro, quien expuso en la red social X su visión sobre el estado actual del modelo implementado por la Ley 100 y la responsabilidad de actores políticos en el manejo de recursos.

Según Corcho, el Centro Democrático supuestamente permitió la creación de una EPS con un capital de apenas un millón de pesos, cuyo propósito era recibir billones del Estado, marcando un hito en la polémica sobre el manejo de fondos destinados a la atención médica.

“Al Centro Democrático no le importaba la crisis cuando crearon una EPS con un millón de pesos para recibir billones del Estado”, aseguró la exministra.

Corcho señaló que el modelo de salud colombiano enfrenta dificultades desde hace 30 años. “Llegamos a tener 157 EPS, ahora sobreviven menos de 30”, precisó.

La exfuncionaria enfatizó que más de 120 EPS han sido intervenidas o liquidadas, resultado de problemas estructurales dentro del sistema.

De acuerdo con sus declaraciones, la administración actual ha realizado menos intervenciones en comparación con gobiernos anteriores, mientras en el pasado se produjo el cierre de entidades como SaludCoop, que dejó a usuarios sin cobertura. Luego, las autoridades autorizaron la creación de Medimás con un capital inicial mínimo; esta EPS también terminó en liquidación.

“Cerraron, por ejemplo, SaludCoop y dejaron a los usuarios en el limbo; luego crearon Medimás con un capital de solamente un millón de pesos para recibir billones del Estado. Después liquidaron Medimás. Frente a esas irregularidades, el Centro Democrático no dijo nada”, sostuvo Corcho.

La exministra aseguró que el problema radica en el diseño instaurado por la Ley 100, promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mencionó que figuras como Andrés Forero, actual representante a la Cámara del Centro Democrático, continúan defendiendo el modelo a pesar de los resultados adversos para la población.

“Lo que está en crisis es el modelo de la Ley 100 de Álvaro Uribe, el mismo que Andrés Forero, del Centro Democrático, defiende”, afirmó.

Al debate se sumó la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien respondió a Corcho en la misma red social. De Francisco propuso endurecer las medidas contra quienes hayan cometido irregularidades en el manejo de recursos públicos, solicitando que se expida una normativa que responsabilice directamente a los responsables.

“Que saquen esa ley para que paguen los que robaron y no el Estado con nuestro dinero”, expresó. Además, consideró que “el robo de los recursos de la salud debería tipificarse como crimen de lesa humanidad”.

El intercambio entre Corcho y De Francisco reaviva la discusión sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema de salud colombiano, así como la urgencia de establecer mecanismos efectivos para sancionar la corrupción en el sector.

Tras lo anterior, el representante de Centro Democrático, Andrés Forero, respondió al pronunciamiento de Margarita Rosa de Francisco sobre la crisis de las EPS en Colombia.

Forero afirmó en la red social X que la mitad de la población está afiliada a una EPS intervenida por el gobierno, advirtiendo que esos procesos han resultado negativos. Según Forero, “las intervenciones han sido un desastre y están plagadas de corrupción”.

El legislador sugirió que la situación actual del sistema de salud es compleja y que los problemas se han intensificado después de la intervención estatal en varias entidades.

Forero cuestionó la percepción de De Francisco sobre la magnitud de la crisis, al señalar: “Quizá desde EEUU no es fácil dimensionar la ‘crisis explícita’ que se vive”.

Las redes sociales registraron diversas reacciones tras la intervención de Margarita Rosa de Francisco en el debate sobre el sistema de salud en Colombia.

