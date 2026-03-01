Briceño halló presunto pago en efectivo del evento de cierre de campaña del Pacto, y Mafe Carrascal dio explicaciones: “Desocupado”

María Fernanda Carrascal pidió a Daniel Briceño no hacer señalamientos sobre la financiación de la campaña que no puede probar - crédito Concejo de Bogotá y @MafeCarrascal/X

El 27 de febrero de 2026, en la plaza de Bolívar de Bogotá, el Pacto Histórico llevó a cabo el cierre de campaña a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. En el evento masivo, estuvo presente el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, que dio un discurso en tarima.

El exconcejal Daniel Briceño, que aspira al Congreso de la República, rechazó el desarrollo del encuentro porque, a su juicio, no se trató de un cierre de campaña de candidatos del Pacto al Legislativo; habría sido el cierre de la campaña de Cepeda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Malgastaron millones en un evento de ambulancias del ministerio de salud, al otro día en la misma tarima que habían pagado con los impuestos de los colombianos se subió Ivan Cepeda a cerrar su campaña y a hablar de la necesidad de respetar los recursos públicos. Hipócrita”, aseveró el aspirante en su cuenta de X.

El candidato Daniel F. Briceño cuestionó la transparencia de la financiación del cierre de campaña del Pacto - crédito @Danielbricen//X

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que también espera hacer parte del Congreso en el siguiente cuatrienio, respondió al exfuncionario aclarando que el evento sí fue el cierre de la campaña al Legislativo. Aunado a ello, explicó cómo se llevó a cabo su financiación.

De acuerdo con su explicación, todo el dinero salió de la cooperativa Confiar; los recursos son privados, fueron reportados y son auditables. Asimismo, confirmó que la empresa productora también se encargó de un evento anterior que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, que fue oficial del Gobierno nacional. Sin embargo, indicó que se firmaron dos contratos distintos con la compañía.

“El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”, detalló, publicando, además, la factura de la logística del evento.

María Fernanda Carrascal publicó la factura del cierre de campaña del Pacto Histórico para evidenciar que no hubo irregularidades - crédito @MafeCarrascal/X

De igual manera, denunció que el exconcejal ha llenado la ciudada con vallas publicitarias referentes a su campaña. Al parecer, serían casi 40, lo que supera el límite establecido por la normativa colombiana.

“¿Eso sí es transparencia? Y no olvidemos: renunció al Concejo de Bogotá sin una sola iniciativa propia aprobada, cero actividad normativa. Cobró salario publico y dejó el cargo para irse detrás de su ambición electoral. ¿Eso sí le parece ético?“, cuestionó.

La congresista Mafe Carrascal Rojas explicó cómo se financió el cierre de campaña del Pacto - crédito @MafeCarrascal/X

El presunto pago en efectivo que encendió las alarmas

Briceño respondió, indicando que encontró una presunta irregularidad en la factura: el pago de $478.000.000 en efectivo. “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas ¿No le parece?“, aseveró. Adicionalmente, citó el artículo 25 de la ley 1475 de 2011, que establece que los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria, por lo que el pago en efectivo está prohibido.

En consecuencia, anunció que el lunes 2 de marzo solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) que sancione al gerente de la campaña del Pacto Histórico en Bogotá.

Daniel F. Briceño aseguró que la normativa indica que los recursos de las campañas se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria - crédito @Danielbricen/X

No obstante, la representante a la Cámara explicó que, aunque en la factura figura un apartado que indica que el método de pago de los recursos fue en efectivo, lo cierto es que ese término no quiere decir que “se entregó el monto en fajos de billetes”. Insistió que todas las transacciones se hicieron a través de la cooperativa Confiar, por medio de un chque de la cuenta de la campaña. Ese documento fue allegado al proveedor. “Fin del asunto, desocupado”, señaló.

Añadió: “Yo sé que tú campaña se basa en el show, pero aquí no hay nada, aprovecha este último fin de semana para redactar alguna propuesta a ver si en el Congreso si propones alguna Ley que valga la pena, no como en el Concejo que no hiciste nada”.

La representante Mafe Carrascal Rojas explicó que los pagos del evento se hicieron con cheques - crédito @MafeCarrascal/X