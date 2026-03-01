Así fueron los cierres de campaña de algunos candidatos presidenciales: discursos, propuestas y concentraciones

Los principales aspirantes a la Presidencia realizaron actos en distintas regiones, expusieron sus propuestas centrales y buscaron afianzar el respaldo ciudadano en la última semana antes de la consulta. - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

La campaña presidencial en el país concluyó su última etapa con cierre de campaña de los principales candidatos en diversas regiones del país, donde cada uno presentó sus propuestas centrales y buscó consolidar apoyos de cara a la consulta del 8 de marzo.

En la ciudad de Bogotá, Abelardo de la Espriella realizó su acto de cierre en la Plaza Fundacional de Suba a las 2:00 de la tarde. Durante su intervención, el candidato hizo referencia a las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo sobre presuntas faltas de garantías electorales. De la Espriella instó a sus simpatizantes a ejercer vigilancia ciudadana y enfatizó la importancia de la transparencia en el proceso.

En Medellín, Sergio Fajardo concentró su agenda en reuniones con sectores afines y aspirantes al Congreso y realizó un recorrido simbólico por la Estación Parque Berrío. Además, presentó su propuesta cultural en el espacio La Pascasia, donde participó en un conversatorio con otros dirigentes políticos, en el que destacó la cultura como motor de desarrollo. El equipo de Fajardo anunció que el primero de marzo sostendrá encuentros con figuras como Jorge Enrique Robledo y otros candidatos al Congreso.

Sergio Fajardo adelantó reuniones y recorridos en Medellín, donde presentó su propuesta cultural y sostuvo encuentros con dirigentes políticos en la recta final de campaña. - crédito @sergio_fajardo/X

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, participó en la carrera Mujeres 5K al sur de la ciudad, donde expuso los ejes de su propuesta en materia de educación, vivienda digna y sistemas de cuidado para mujeres. López estuvo acompañada por Angélica Lozano, candidata al Senado, y Juan Carlos Triana, aspirante a la Cámara por Bogotá. La candidata subrayó la relevancia de fortalecer los sistemas de apoyo para las familias y garantizar el acceso a derechos fundamentales para las mujeres.

En el suroccidente del país, Roy Barreras inició su cierre de campaña en Cali, donde realizó recorridos por distintos sectores de la ciudad y mantuvo encuentros con líderes sociales y políticos que respaldaron su aspiración. El equipo de Barreras confirmó el desplazamiento a Pasto, con dos eventos programados con simpatizantes en esa ciudad. El domingo, Barreras dirigirá una caminata en Bogotá, desde el Monumento a los Héroes Caídos hasta el Centro de Memoria Histórica, como parte de las actividades finales de su campaña.

En la Plaza de Toros de Cali, Juan Carlos Pinzón realizó el cierre de su campaña avalada por el partido Oxígeno. Según el propio candidato, la elección de la capital del Valle del Cauca respondió tanto a la masiva participación ciudadana como a la situación actual de la región. Pinzón aseguró que el departamento será una prioridad en su eventual gobierno. El candidato anunció que el 8 de agosto visitará la parte alta de Jamundí, como muestra de su compromiso con la seguridad del Valle del Cauca.

Juan Carlos Pinzón cerró campaña en Cali con una multitudinaria concentración centrada en la seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública de cara al 8 de marzo. - crédito @PinzonBueno/X

Pinzón planteó la creación de batallones de drones e inteligencia y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas para enfrentar a las estructuras criminales. “Vamos tras la extorsión, vamos tras el microtráfico y vamos tras las estructuras armadas. A darles duro, a destruirlas para proteger a la gente”, enfatizó durante su discurso.

El cierre de campaña en Cali se sumó a otras concentraciones recientes en Cúcuta y Bucaramanga, donde Pinzón reportó la presencia de más de cinco mil personas en cada jornada. En la capital vallecaucana, el candidato indicó que estuvo acompañado por cerca de diez mil ciudadanos provenientes de diversos municipios del departamento, especialmente del área metropolitana.

En el departamento de Antioquia, Paloma Valencia recibió el respaldo de más de ocho mil asistentes en Rionegro, durante el cierre de campaña de Esteban Quintero y Gregorio Orjuela. El evento contó con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue considerado por los organizadores como una de las concentraciones más significativas de la campaña.

Valencia expresó: “Rionegro está de pie. Y cuando Antioquia resiste, Colombia se salva”. En su intervención, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la generación de empleo. La candidata propuso fortalecer el sector productivo, reducir impuestos y crear una banca de oportunidades con crédito barato para pequeños comerciantes e informales. “Vamos a bajar los impuestos drásticamente y a quitar las trabas para que el que quiera sacar un negocio lo pueda hacer”, afirmó.

Paloma Valencia reunió a miles de simpatizantes en Rionegro, donde enfatizó en seguridad, reducción de impuestos y apoyo a pequeños comerciantes. - crédito Prensa Paloma Valencia

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, Iván Cepeda acompañó el cierre de campaña del Pacto Histórico al Congreso de la República. Cepeda pronunció su discurso número setenta de campaña, en el que reiteró la necesidad de continuar el rumbo progresista y la transparencia en el ejercicio del poder público. “La primera medida de gobierno que firmaré aquí en esta plaza será rebajar mi salario y el de todos los funcionarios del alto gobierno”, sostuvo.

El candidato destacó como prioridades la erradicación de la pobreza y la igualdad de género. Entre sus propuestas, mencionó el fortalecimiento de los programas sociales y la consolidación de sistemas de cuidado para las mujeres, así como la firma del Pacto por Bogotá junto a otros candidatos, enfocado en el impulso de las economías populares y la movilidad limpia.

En los días previos a la consulta, los equipos de campaña de los candidatos confirmaron reuniones estratégicas, recorridos y actos simbólicos en distintas ciudades del país. Las actividades buscan consolidar alianzas y fortalecer la presencia territorial, mientras se incrementa la expectativa por la participación ciudadana en la jornada electoral del 8 de marzo.