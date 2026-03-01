Colombia

Así es el negocio del contrabando de tecnología en Cali: usan rutas informales en fronteras con Venezuela y Ecuador

Un despliegue realizado en la zona sur de la ciudad permitió decomisar artículos electrónicos que no contaban con documentación que demostrara su ingreso regular, afectando a los mercados legales y la recaudación tributaria local

Los dispositivos tecnológicos incautados incluyen computadores, tabletas, relojes, consolas de videojuegos, audífonos y parlantes sin documentos legales de ingreso al país - crédito Polfa

En medio de operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en el sur de Cali (Valle del Cauca) impactó de manera significativa el comercio ilegal de tecnología, al descubrir un centro de acopio y distribución de mercancía tecnológica de origen ilícito.

El decomiso incluyó 3.659 dispositivos, desde computadores portátiles hasta consolas de videojuegos, con un valor que supera los 5.900 millones de pesos.

Las autoridades confirmaron que estos productos no contaban con la documentación necesaria para demostrar su ingreso legal al país. El avalúo representa una de las incautaciones más relevantes del año en la región.

El mayor Edwin Cordero Rodríguez, jefe de la División de Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en Cali, subrayó el efecto positivo de este golpe al contrabando: “Este resultado operativo genera un impacto importante en beneficio de la economía nacional, al debilitar las estructuras dedicadas al contrabando que afectan de manera directa el comercio formal del país”.

La Policía Fiscal y Aduanera incautó en Cali 3.659 dispositivos tecnológicos de contrabando, valorados en más de 5.910 millones de pesos - crédito Polfa

La labor de la Policía Fiscal y Aduanera se desarrola en la lucha contra la competencia desleal y la protección del comercio legal en Colombia. El decomiso fortalece el mensaje de sanción a quienes buscan eludir los controles aduaneros.

Origen y rutas del contrabando tecnológico

La consultora especializada Strategos Bip distingue dos grandes vías de ingreso de aparatos electrónicos: el contrabando abierto y el contrabando técnico. El primero circula por rutas informales en fronteras con Venezuela y Ecuador —donde transitan también drogas, cigarrillos y licores—, operadas por redes de crimen organizado.

El segundo se realiza a través de canales formales en puertos de Buenaventura, Cartagena o Tumaco, amparado bajo procedimientos aduaneros legales pero manipulando la información de los productos.

De acuerdo con el general (r) Juan Carlos Buitrago, fundador y CEO de Strategos, “en cuanto al origen, los principales países desde los que proviene el contrabando hacia Colombia son China y Estados Unidos, seguidos por Bolivia, Ecuador y Panamá en el ámbito regional”, según declaró a El País de Cali.

Cali, por su ubicación estratégica y su conexión vial con otras regiones, se convierte en un punto clave para la distribución nacional de estos productos ilegales. Los dispositivos incautados reflejan la variedad y volumen que caracteriza al mercado negro de tecnología.

La consultora Strategos Bip identifica a China y Estados Unidos como principales países de origen del contrabando tecnológico incautado en Colombia - créditi Polfa

Sanciones y métodos de evasión en el contrabando tecnológico

La empresa Stratregos enfatizó al medio regional que en Colombia el acto se configura como delito “cuando la mercancía entra o se comercializa eludiendo el control aduanero o cuando se declaran datos falsos para reducir impuestos, siempre que se superen los umbrales que fija la ley penal”.

El Código Penal Colombiano establece que el contrabando se configura si se introducen o extraen mercancías por montos superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por lugares no autorizados o si se llevan a zonas primarias sin el cumplimiento de los requisitos formales. Las penas oscilan entre 4 y 12 años de prisión, acompañadas de multas que van del 200% al 300% del valor aduanero de los bienes involucrados.

Entre los métodos más comunes de evasión, las autoridades identifican la subfacturación del valor, el cambio fraudulento de procedencia u origen, la incorrecta clasificación arancelaria y el uso de importadores ficticios. De acuerdo con Strategos Bip, estos esquemas no solo evaden impuestos, también sirven para el lavado de activos y permiten a las redes reinvertir los recursos provenientes de otros delitos en el circuito formal de la economía.

Las redes de contrabando tecnológico emplean métodos como subfacturación, aranceles falsos y uso de importadores ficticios para evadir impuestos y lavar activos - crédito Luisa González/ REUTERS

Las cifras del decomiso en Cali y el flujo global del contrabando tecnológico en Colombia confirman que la distorsión del mercado legal y la generación de riesgos para consumidores y Hacienda Pública continúan, impulsadas por mecanismos que trascienden la simple evasión tributaria e involucran estructuras delictivas complejas.

