Asesinaron a un involucrado en el sicariato del empresario Gustavo Aponte en exclusivo sector de Bogotá: banda criminal estaría ‘eliminando’ pruebas

El empresario fue abordado por sicarios a la salida de la sede del gimnasio Bodytech, ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero - créditos Google Maps y @tavo_triatleta/IG

Casi tres semanas después de que el país conociera del asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, se conocieron nuevos detalles del sicariato ocurrido en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.

De hecho, los últimos detalles de la investigación cuentan que uno de los involucrados en el ataque al empresario fue asesinado en los últimos días, al parecer, por parte de la misma banda criminal que ejecutó el plan milimétrico en la tarde del miércoles 11 de febrero, según información conocida por El Tiempo.

Sin embargo, el nuevo asesinato también dio pistas para descubrir un nuevo detalle del sicariato, pues hasta el momento se hablaba de dos responsables, el conductor de la motocicleta de alto cilindraje y el tirador vestido de traje.

Pero datos obtenidos por el diario nacional revelaron que las autoridades tienen en su poder información que corroboraría que el sicario de traje fue llevado al exclusivo gimnasio en un vehículo particular y no en la moto, después de analizar más de 100 horas de video.

“Todo indica que el sicario no llegó en la moto, sino en un carro negro que estaba rondando la zona”, señaló una fuente informada de la investigación a El Tiempo.

Según las imágenes, el vehículo habría rondado la zona por varios minutos antes de ejecutarse el asesinato. De hecho, sería el conductor de ese automóvil el que fue asesinado por la banda en las últimas horas.