Colombia

Asesinaron a un involucrado en el sicariato del empresario Gustavo Aponte en exclusivo sector de Bogotá: banda criminal estaría ‘eliminando’ pruebas

La sofisticación de las maniobras criminales involucra también amenazas a los residentes de la zona y bloqueos a la justicia para evitar la captura del sicario de corbata que acabó con la vida del arrocero el 11 de febrero de 2026

Guardar
El empresario fue abordado por
El empresario fue abordado por sicarios a la salida de la sede del gimnasio Bodytech, ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero - créditos Google Maps y @tavo_triatleta/IG

Casi tres semanas después de que el país conociera del asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, se conocieron nuevos detalles del sicariato ocurrido en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.

De hecho, los últimos detalles de la investigación cuentan que uno de los involucrados en el ataque al empresario fue asesinado en los últimos días, al parecer, por parte de la misma banda criminal que ejecutó el plan milimétrico en la tarde del miércoles 11 de febrero, según información conocida por El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el nuevo asesinato también dio pistas para descubrir un nuevo detalle del sicariato, pues hasta el momento se hablaba de dos responsables, el conductor de la motocicleta de alto cilindraje y el tirador vestido de traje.

Pero datos obtenidos por el diario nacional revelaron que las autoridades tienen en su poder información que corroboraría que el sicario de traje fue llevado al exclusivo gimnasio en un vehículo particular y no en la moto, después de analizar más de 100 horas de video.

“Todo indica que el sicario no llegó en la moto, sino en un carro negro que estaba rondando la zona”, señaló una fuente informada de la investigación a El Tiempo.

Según las imágenes, el vehículo habría rondado la zona por varios minutos antes de ejecutarse el asesinato. De hecho, sería el conductor de ese automóvil el que fue asesinado por la banda en las últimas horas.

Temas Relacionados

Gustavo Andrés AponteBogotáFedearrozYanira Rocío Ochoa RamírezCrimen OrganizadoSector ArroceroSicariato en BogotáAsesinato BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Iván Cepeda lidera intención de voto; lo siguen De la Espriella y Claudia López, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Sergio Fajardo y Paloma Valencia ocupan el cuarto y quinto lugar de la mencionada encuesta, que midió la intención de voto de los colombianos a tres meses de la primera vuelta presidencial

Iván Cepeda lidera intención de

Madre denunció cómo varias mujeres intentaron robar a su bebé en IPS de Cali: “Le hacían juegos al niño”

Tras notar conductas sospechosas y maniobras inusuales de varias mujeres dentro del centro médico, la usuaria decidió hacer la denuncia en redes sociales

Madre denunció cómo varias mujeres

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

La DJ aclaró la situación y afirmó que todo se debió a un malentendido con su equipo legal. Solicitó que se retractaran del comunicado enviado al youtuber, a quien defendió en función de lo que conoció durante el ‘reality’

Marcela Reyes se pronunció sobre

A una semana de las elecciones, así quedaría conformado el nuevo Congreso de Colombia, según encuestas

Las últimas mediciones de Atlas Intel y Guarumo muestran que, mientras el Centro Democrático y el Pacto Histórico lideran la intención de voto, varias colectividades estarían en riesgo de no obtener ningun escaño en el legislativo

A una semana de las

Carolina Corcho habló de la crisis del sistema de salud y Margarita Rosa de Francisco le respaldó: “Que saquen esa ley para que paguen los que robaron”

La actriz y activista de izquierda propuso acciones legales directas contra quienes desviaron fondos estatales, tras el debate generado por la exministra sobre el sistema de EPS en Colombia

Carolina Corcho habló de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes se pronunció sobre

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Deportes

Así fue el terrible accidente

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0