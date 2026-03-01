A recoger agua en Bogotá: el servicio será suspendido hasta por 27 horas en varios sectores, entre el 2 y el 6 de marzo de 2026

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo cronograma de obras de reparación y mantenimiento en la red de distribución, programadas entre el 3 y el 6 de marzo de 2026.
El objetivo es prevenir fallas mayores en tuberías y accesorios de suministro, lo que obligará a la suspensión temporal del servicio de agua en varios sectores de la ciudad. La empresa recomienda a los usuarios tomar precauciones para evitar contratiempos durante estos días.
Cortes programados de agua en Bogotá
Martes 3 de marzo de 2026
- Barrios Unidos (Muequetá, La Esperanza)
- De la calle 57 a la calle 68, entre la carrera 14 a la carrera 24
- 9:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Chapinero (El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector)
- De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 88 a la calle 100
- 8:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Bosa (Bosa Centro, Bosa La Estacion)
- De la carrera 75a a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65h
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Teusaquillo (Ortezal)
- De la calle 22 a la calle 22a, entre la carrera 44c a la carrera 50
- 10:00 a. m., 24 hora
- Cambio de hidrante
- Usme (La Cabaña, Doña Liliana, Villa Diana, Los Soches, Juan José Rondon I, Los Arrayanes, Tocaimita Oriental, Pepinitos, Tocaimita Sur)
- De la calle 76 sur a la calle 92 sur, entre la carrera 6d este a la carrera 15 este
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Tunjuelito (Samoré)
- De la calle 47a sur a la calle 47b sur, entre la carrera 28 a la carrera 33
- 10:00 a. m., 24 horas
- Empates redes acueducto
- Usaquén (Acacias, Usaquén, Barrancas Norte, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narvaez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Orienta, San Cristóbal Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa, Planes Parciales San Juan Bosco y Plan Parcial la Salle)
- De la calle 116 a la calle 175, entre la carrera 7 a la carrera 15
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento correctivo
Miércoles 4 de marzo de 2026
- Suba (Potosí, Niza Sur)
- De la transversal 60 a la carrera 72, entre la diagonal 115a a la calle 127
- 8:00 a. m., 24 horas
- Instalación macromedidor
- Chapinero (El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector)
- De la carrera 8a a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100
- 8:00 a. m., 24 horas
- Instalación macromedidor
- Kennedy (Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente)
- De la avenida carrera 86a a la avenida carrera 80, entre la calle 16c a la calle 10f
- De la avenida carrera 80 a la carrera 79a, entre la calle 11b bis a la calle 16
- De la carrera 79a a la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11d
- De la carrera 78 a la transversal 75, entre la avenida calle 12 a la calle 16
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Antonio Nariño (Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas)
- De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14
- 6:00 p. m., 24 horas
- Empates redes acueducto
- Usme (Gran Yomasa, La Andrea, La Cabaña)
- De la calle 84 sur a la calle 74b bis a sur, entre la carrera 14 a la carrera 1 bis c
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
Jueves 5 de marzo de 2026
- Chapinero (Cataluña)
- De la calle 57 a la calle 68, entre la carrera 14 a la carrera 24
- 10:00 a. m., 24 horas
- Empates redes acueducto
- Usaquén (Santa Barbara Central)
- De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127
- 8:00 a. m., 24 horas
- Empates redes acueducto
- Kennedy (Tocarema, Palenque, Pastranita)
- De la avenida primera de mayo a la carrera 78, entre la calle 41 sur a la avenida calle 43 sur
- De la avenida primera de mayo a la carrera 78, entre la avenida calle 43 sur a la calle 54 sur
- De la avenida primera de mayo a la transversal 78h bis a, entre la avenida calle 43 sur a la calle 45 sur
- 10:00 a. m., 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Suba (Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos)
- De la carrera 88a a la carrera 100a, entre la calle 99 a la calle 130
- 8:00 a. m., 24 horas
- Instalación macromedidor
- Kennedy (Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal)
- De la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
- 8:00 a. m., 24 horas
- Cierre a terceros
- Suba (Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa)
- Por canal salitre a la calle 129, entre la carrera 54 a la avenida boyacá
- 10:00 a. m., 12 horas
- Mantenimiento correctivo
- Kennedy (Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema)
- Afectación 1: de la calle 26 sur a la calle 53 b sur, entre la carrera 72 a la carrera 79
- Afectación 2: de la calle 38 sur a la calle 43b sur, entre la avenida ciudad de cali al río Bogotá
- 10:00 a. m., 4 horas
- Verificación macromedidor
Viernes 6 de marzo de 2026
- Kennedy (Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen)
- De la avenida primera de mayo a la calle 54 sur, entre la carrera 50 a la carrera 68
- 9:00 a. m., 5 horas
- Verificación macromedidor
La Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar carrotanques llamando a la Acualínea 116 en caso de requerirse atención prioritaria en clínicas, hospitales o sitios de alta concentración.