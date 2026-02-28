Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

Sara Uribe abre el debate sobre cirugías íntimas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Una conversación espontánea, sin filtros y cargada de humor fue suficiente para que la presentadora Sara Uribe pusiera sobre la mesa un tema que rara vez se discute en televisión abierta.

Durante el programa ¿Qué hay para dañar? La casa de los famosos Colombia, la mujer confesó su interés en realizarse una cirugía íntima, revelación que rápidamente generó reacciones en redes sociales por la franqueza con la que abordó un asunto considerado tabú para muchas mujeres.

Uribe contó que el tema surgió tras una conversación privada que sostuvo con Yuli Ruiz dentro del reality, charla que, según dijo, no fue emitida al aire.

“Oiga, yo tuve una conversación con Yuli adentro. Cómo le parece, yo no entiendo eso por qué nunca lo mostraron, Yuli se hizo la vaginoplastia. Y que le quedó divina. Como de quince”, expresó entre risas, desatando sorpresa entre sus compañeros de programa y la audiencia que lo seguía en tiempo real.

La confesión no se quedó ahí, ya que ante la pregunta directa de Karina García —“¿Tú no te la harías?”—, Sara respondió sin dudar: “Obvio, sí”.

Incluso fue más allá al explicar el motivo personal que la lleva a considerar este procedimiento, “Jacobo fue parto natural”, dijo y añadió con un gesto gráfico que su zona íntima “me quedó como así” (tuerce la boca), aludiendo a los cambios físicos tras dar a luz.

Karina García, lejos de esquivar el tema, reforzó la conversación con naturalidad y respaldo: “Mi reina, hágasela, hágasela. Te tengo el ginecólogo”, le dijo a Uribe, asegurándole que se trataba de “el mejor de Medellín”.

La escena cerró con risas, comentarios cómplices y un ambiente distendido que contrastó con la seriedad con la que usualmente se aborda la cirugía íntima en espacios médicos o privados.

El intercambio, aunque informal, tocó un punto sensible para muchas mujeres: los cambios corporales tras la maternidad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sin culpa ni estigmas.

En redes sociales, varios usuarios destacaron la valentía de Sara Uribe al hablar abiertamente de un procedimiento que, aunque cada vez más común, sigue rodeado de silencios. Otros, en cambio, cuestionaron la ligereza del tono, argumentando que se trata de una intervención quirúrgica que requiere información responsable.

No es la primera vez que La casa de los famosos Colombia genera conversación nacional por discusiones íntimas y confesiones personales. Sin embargo, el testimonio de Uribe marcó un punto particular al visibilizar una realidad que muchas mujeres viven en silencio, especialmente después del parto.

La presentadora no habló desde la presión estética, sino desde su experiencia personal, dejando claro que su interés nace del bienestar y la comodidad con su propio cuerpo.

Hasta el momento, Sara Uribe no ha confirmado si llevará a cabo la cirugía ni cuándo lo haría. Lo cierto es que su declaración abrió un debate que trasciende el entretenimiento y se instala en la conversación pública sobre salud íntima, maternidad y autonomía femenina.

Entre risas y frases espontáneas, la presentadora logró lo que pocos espacios televisivos consiguen: normalizar una conversación que, para muchas, sigue siendo incómoda pero necesaria.

En qué consiste la vaginoplastia

La vaginoplastia, según el portal médico Top Doctors, se presenta como una intervención quirúrgica destinada a rejuvenecer la anatomía vaginal y restaurar la tonicidad perdida en los tejidos del canal vaginal.

El procedimiento, que busca recuperar la capacidad de contracción muscular, responde a demandas de pacientes que enfrentan distensión o ensanchamiento de la vagina, una situación que suele derivarse de partos múltiples, la menopausia o la edad.

En el caso de mujeres que han pasado por episodios de episiotomía durante el parto, la vaginoplastia se ofrece como una alternativa para corregir las secuelas anatómicas que afectan la calidad de vida. Los especialistas consultados por el portal destacan que la cirugía se desarrolla bajo sedación y en régimen ambulatorio, lo que posibilita que la paciente reciba el alta médica en el mismo día.

La Clínica Mayo, institución de referencia en Estados Unidos, aborda la vaginoplastia desde otra perspectiva: la creación quirúrgica de una vagina para personas transgénero. El proceso implica la utilización de la piel del pene y el escroto para conformar un canal vaginal, técnica que recibe el nombre de inversión peniana.