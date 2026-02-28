Colombia

Registraduría abre el código fuente electoral a partidos tras críticas del presidente Petro

La entidad habilitó la revisión de los softwares de jurados, preconteo y escrutinio como parte de las garantías para las elecciones del 8 de marzo, en medio de cuestionamientos del mandatario

FOTO DE ARCHIVO. Vista exterior
FOTO DE ARCHIVO. Vista exterior de la Registraduría Nacional y el Consejo Electoral de Colombia en Bogotá, Colombia, 25 de octubre, 2023. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La Registraduría Nacional puso a disposición de las agrupaciones políticas el código fuente de los softwares electorales, en una decisión orientada a reforzar la transparencia del proceso del 8 de marzo, según información obtenida por Semana. La medida se anunció en medio de las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la auditoría y el control técnico de los sistemas utilizados durante las elecciones.

La entidad explicó que el acceso al código fuente hace parte del Programa General de Auditorías y permitirá a los partidos revisar los sistemas usados para el sorteo de jurados, el preconteo y el escrutinio. El ejercicio se realiza en las instalaciones de la Registraduría en Bogotá y estará disponible hasta el domingo en la tarde, citado por Semana.

El proceso cuenta con la participación de auditores técnicos internacionales, entes de control y delegados de organizaciones políticas, con el objetivo de fortalecer las garantías de transparencia electoral antes de la jornada democrática. Según la entidad, esta apertura busca dar confianza a todos los sectores frente al funcionamiento de los programas tecnológicos.

- crédito Registraduría Nacional
- crédito Registraduría Nacional /Sitio web

Desde la Registraduría se indicó que el acceso está dirigido especialmente a los auditores de los partidos políticos, quienes podrán examinar los códigos relacionados con el escrutinio, el preconteo y el sistema de selección de jurados. El organismo electoral señaló que el acompañamiento incluye observadores internacionales y funcionarios de entidades como la Procuraduría.

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral, explicó que el objetivo es que las agrupaciones políticas tengan acceso directo a los componentes técnicos del sistema. Según manifestó, el ejercicio se desarrolla con presencia de auditorías externas y misiones internacionales de observación electoral.

La decisión se conoce en medio del debate público generado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de que los softwares sean auditados por expertos independientes. En mensajes recientes, el mandatario afirmó que mostrar los programas no es suficiente si no se permite una revisión técnica profunda por parte de los partidos.

- crédito Registraduría Nacional
- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de Estado también señaló que las elecciones deben garantizar plena transparencia mediante la auditoría del código fuente y la verificación de que el software utilizado el día de los comicios sea el mismo que haya sido previamente revisado por los auditores.

Frente a este escenario, la Registraduría ha reiterado que las medidas adoptadas buscan blindar el proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema. La apertura del código fuente se suma a otras acciones que la entidad viene implementando para ofrecer garantías antes de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales.

- crédito Registraduría Nacional del
- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El proceso electoral del 8 de marzo será clave para la conformación del nuevo Congreso y para la definición de candidatos presidenciales mediante consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales de este 2026.

Por ello, el organismo electoral colombiano mantiene el énfasis en la transparencia técnica y en el acompañamiento institucional durante todas las etapas del proceso con el fin de garantizar los comicios.

