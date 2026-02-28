Colombia

Ofensiva contra Irán provoca fuerte cruce de posturas en el país político colombiano, así está el panorama

El ataque en Teherán desató reacciones opuestas en Colombia, desde llamados a la paz y críticas a la escalada, hasta mensajes de apoyo a la intervención de Estados Unidos e Israel

El ataque conjunto de Estados
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán desató un intenso debate político en Colombia sobre el conflicto en Oriente Medio - crédito REUTERS

El eco de las explosiones en Teherán no tardó en cruzar fronteras. En Colombia, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán agitó el debate político y volvió a dividir posturas frente al conflicto en Oriente Medio.

Durante la madrugada del sábado 28 de febrero, al menos tres detonaciones en el centro y norte de la capital iraní marcaron el inicio de una ofensiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una gran operación de combate”. Según dijo, el objetivo es “proteger al pueblo estadounidense mediante la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní”.

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, habló de “un ataque preventivo” y el gobierno declaró “un estado de emergencia especial” ante la posibilidad de represalias con misiles o drones. La tensión escaló en cuestión de horas y las imágenes de humo sobre Teherán comenzaron a circular en redes sociales.

Condenas desde Bogotá

En Colombia, una de las voces en pronunciarse fue la Embajada de Irán, que lanzó un mensaje directo: “EE. UU. e Israel iniciaron esta guerra por elección propia, demostrando una vez más que para ellos la PAZ es una ‘amenaza existencial’”.

La representación diplomática agregó: “Es la tercera vez que se torpedean soluciones negociadas para servir a Netanyahu”.

La Embajada de Irán en
La Embajada de Irán en Colombia condenó la ofensiva y acusó a Estados Unidos e Israel de bloquear soluciones negociadas al conflicto - crédito @IraninColombia/X

El respaldo del país político

Del otro lado del espectro político, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo celebró abiertamente la ofensiva. En un mensaje publicado este 28 de febrero escribió: “Gracias a Israel y a Estados Unidos por ese ‘regalazo’ de cumpleaños. Que hoy, 28 de febrero —el mismo día de mi natalicio— estén bombardeando al régimen de los ayatolás en Irán… qué momento. Cada bombazo contra ese régimen será como un ‘shot’ simbólico en defensa de la libertad”.

El representante Miguel Polo Polo
El representante Miguel Polo Polo celebró públicamente el ataque, asociando la operación con la defensa de la libertad y la lucha contra la tiranía - crédito @MiguelPoloP/X

También reaccionó el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que publicó: “¡Aleluya! Así es como tienen que terminar los tiranos: abatidos o encarcelados. #LibertadParaIran (A.D.L.E)”

El candidato presidencial Abelardo de
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aplaudió la acción militar y abogó por el fin de los gobiernos autoritarios como el de Irán - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Un debate que apenas comienza

Las posturas dejan ver una fractura clara, mientras sectores cercanos a posiciones conservadoras respaldan la ofensiva como una acción contra el régimen iraní, desde la representación diplomática de Teherán se denuncia una ruptura deliberada de vías negociadas.

En un país que no es actor directo del conflicto, la discusión se libra en el terreno simbólico y político. Pero el trasfondo es más amplio, el impacto geopolítico, el riesgo de una escalada regional y las implicaciones diplomáticas para América Latina.

Por ahora, mientras Oriente Medio entra en una nueva fase de incertidumbre, en Colombia el debate apenas comienza. Y, como suele ocurrir cuando se trata de política internacional, las redes sociales se convirtieron en el primer campo de batalla discursivo.

