Ingrid Betancourt lanzó pulla contra sectores políticos en Colombia: “No los hará ganar sino perder lo que han logrado”

Ingrid Betancourt volvió a despacharse en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

En una reciente intervención, Ingrid Betancourt, líder del Partido Oxígeno planteó una fuerte crítica hacia los sectores políticos a los que denominó “los del nunca” y “los de siempre” de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La exsenadora sostuvo que la actual confrontación política se ha transformado en una pugna entre demócratas y narcocomunistas, y cuestionó el papel de quienes, según su visión, no han experimentado de cerca los problemas fundamentales del país.

La excandidata presidencial señaló que ““Los nunca” y “los de siempre” no son bandos. Son la realidad del país. Y los hay donde Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia. Uno podría decir que los del nunca, nunca han recorrido el territorio colombiano, salvo en vacaciones, o que lo hacen ahora por política o por oportunismo”.

Añadió que este sector, en su opinión, tampoco había cuestionado al presidente Gustavo Petro, ni a figuras polémicas como el testaferro Alex Saab, y expresó que “nunca han estado defendiendo a Colombia, ni al sistema de salud, ni al ejército, ni han denunciado la corrupción en la Ungrd”.

Ingrid Betancourt marcó distancia entre “los del nunca” y “los de siempre” en el debate político colombiano - crédito @IBetancourtCol/X

En su mensaje, Betancourt subrayó que muchos de estos candidatos presidenciales “nunca han sufrido la violencia, ni los magnicidios, ni los secuestros, que nunca han sufrido con Colombia”. Aseguró que “los nunca han desconocido la realidad del terror, del conflicto y de la inseguridad”.

La también exsenadora recalcó que estos actores tampoco se activaron cuando llegó el petrismo al poder, ni ayudaron a evitarlo. “Nunca ayudaron, nunca denunciaron. No quisieron nada para que esto no llegara”, afirmó.

La líder del Partido Oxígeno también dirigió sus críticas hacia otros sectores, señalando que “nunca criticaron al Centro Democrático, sino hasta ahora, cuando no pudieron entrar. O nunca criticaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino hasta ahora”.

Betancourt sostuvo que algunos de estos actores “nunca salieron de los clubes de la oligarquía donde crecieron, nunca repudiaron a sus amigos de la politiquería, sino hasta ahora, aunque ahora los que aplauden son también hijos de feudos tradicionales y herederos de esos partidos tradicionales que lideraron en el pasado y que ahora desprecian”.

En su análisis, la excongresista afirmó: “Esos nunca, que son también muchos en maquinarias, en arreglos, en politiquería tradicional y que ahora señalan a sus propios amigos de enemigos”. Para Betancourt, el enfrentamiento político se ha tornado en una contienda desigual, en la que se utiliza la “guerra sucia” y la maledicencia.

Ingrid Betancourt cuestionó a sectores políticos y llamó a la unidad para “salvar al país” - crédito @IBetancourtCol/X

“¿Y de qué nos sirve toda esa maledicencia y esa guerra sucia? Hay buenos de los nunca y hay buenos de los siempre. Hay siempre bandidos y nunca antidemócratas. Pero ahora es entre demócratas y narcocomunistas”, declaró.

La exsenadora hizo referencia también a quienes, a su juicio, han priorizado intereses personales sobre los del país. “Algunos demócratas que nunca han hecho política, pero que siempre han dejado hacer y viceversa”, explicó.

Betancourt cuestionó la utilidad de “sacarle los trapos al sol” a los adversarios políticos en una situación que, según su perspectiva, favorece a los extremos. “En el desespero por comer, hay quienes están dispuestos a vender la primogenitura de Colombia por un plato de lentejas”, sentenció.

En otro momento de su intervención, Betancourt centró su mensaje en la figura de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

“Quiero hablar de Paloma, la de siempre, porque yo siempre la he visto en el Congreso luchando, peleando, discutiendo, oponiéndose, al igual que todo su partido, a este nefasto gobierno”, expresó. Resaltó la labor de Valencia en la oposición y aseguró que “siempre la he visto dándole al país mil vueltas”.

Ingrid Betancourt denunció “guerra sucia” y polarización en la contienda política nacional - crédito Diego Pineda/Colprensa

Betancourt advirtió que “ahora, como ven que su candidatura está volando, pues ahora pretenden frenarla y atentar contra su vida”. Consideró que la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático “siempre ha sabido sumar, siempre ha estado hablando con los que no piensan igual a ella y siempre ha querido construir un mejor futuro”.

Según la exsenadora, la construcción de ese futuro solo será posible con la participación de diversas corrientes. “Lo vamos a construir con muchos abelardistas, con muchos palomistas, con muchos fajardistas, con muchos claudistas, con muchos petristas, es decir, con muchos colombianos que lo que quieren es salvar al país”, manifestó.

Las palabras de Ingrid Betancourt han generado múltiples reacciones en el espectro político, sobre todo por su diferenciación entre los “nunca” y los “siempre”, y su apuesta por una convocatoria amplia para enfrentar los desafíos actuales.

Por último, la exdirigente insistió en la necesidad de dejar de lado la guerra sucia. “Pero que los Abelardistas monten una guerra contra los Palomistas no los hará ganar sino perder lo que han logrado. El país no es de borregos; ve y juzga”, señaló Betancourt.