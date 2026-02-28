María del Mar Pizarro estalló contra Daniel Noboa por imposición de aranceles a Colombia: “¿Será que necesita una distracción?”

María del Mar Pizarro señaló a Daniel Noboa de querer establecer una cortina de humo por acusaciones en su contra - crédito Matias Delacroix/AP y marpizarro.com/Web

La congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro reaccionó a la decisión del Gobierno de Ecuador de incrementar los aranceles a productos colombianos a un 50%. Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, aseguró que el diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro está roto.

“Debo decir que no hay diálogo, se ha cortado el diálogo con Colombia y por eso la medida tomada. Pero más allá de eso, no hemos recibido una respuesta favorable por parte de Colombia”, explicó el mandatario ecuatoriano en una entrevista con Ecuavisa.

Colombia y Ecuador se encuentran en una guerra arancelaria debido a la presunta falta de acción del Gobierno Petro en la frontera, donde se requiere más seguridad - crédito Karen Toro/Reuters

Pizarro rechazó la decisión del Gobierno de Ecuador, que se encuentra inmerso en una guerra arancelaria con Colombia. En una publicación que hizo en su cuenta de X, aseguró que las autoridades colombianas están reforzando la seguridad en la frontera, como solicitó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

En ese sentido, insinuó que el incremento de los aranceles sería una especie de cortina de humo, implementada para que la opinión pública no centre su atención en un escándalo que ahora salpica al jefe de Estado del vecino país. Se trata de señalamientos hechos por Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, líder del cartel de los Lobos.

“Noboa sube los arenceles a pesar de que Colombia ya ha desplegado 19.000 hombres en la frontera y se están coordinando acciones con Ecuador. ¿Será que necesita una distracción porque el narco “Pipo” lo acusa de ordenar el asesinato del candidato Fernando Villavicencio?“, cuestionó la congresista Pizarro en la red social.

La congresista María del Mar Pizarro expuso crítica hacia Daniel Noboa por imposición de aranceles a Colombia - crédito @delmarpizarro/X

De acuerdo con el señalado criminal, que está privado de la libertad desde noviembre de 2023, el primer mandatario de Ecuador estuvo involucrado en el asesinato del sindicalista y candidato Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, el cual fue perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito. Alias Pipo aseguró que una persona cercana ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reveló que el asesinato del político respondió a una instrucción directa de Noboa.

Sin embargo, el jefe de la cartera negó las acusaciones del criminal. “Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que AHORA SÍ paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo: CERO IMPUNIDAD, NADIE ESTÁ POR ENCIMA DEL ESTADO NI DE LA LEY. De ésta no los salva nadie (sic)”, aseveró.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, negó señalamientos en contra de Daniel Noboa – crédito @JohnReimberg7X

Una batalla de aranceles entre Colombia y Ecuador

La guerra arancelaria entre las naciones empezó porque, según el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la administración colombiana no está esforzándose lo suficiente por garantizar la seguridad en la frontera, donde opera el crimen organizado. En consecuencia, el Gobierno ecuatoriano impuso aranceles a los productos de Colombia y aumentó en un 900% la tarifa de transporte de petróleo del país.

La administración de Gustavo Petro tomó medidas recíprocras, estableciendo tributos para los productos importados de Ecuador y frenando la venta de energía eléctrica al vecino país. Incluso, debido al incremento del 50% en los aranceles por parte del Gobierno ecuatoriano, Colombia responderá con el mismo aumento, según informó la ministra de Comercio, Diana Morales, en conversación con Blu Radio.

En su momento, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, re reunió con su homóloga en Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, con el fin de evaluar la situación y establecer soluciones. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano se negó a eliminar los aranceles impuestos, que inicialmente eran del 30%, por lo que tomó medidas.

La cancillería de Colombia entregó detalles del encuentro con funcionarios de Ecuador y anunció medidas - crédito @CancilleriaCol/X

“El Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969″, indicó la Cancillería.