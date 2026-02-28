Colombia

Familia de Kevin Acosta denunciará a Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y a la Nueva EPS: “Nadie está por encima de la ley”

El defensor de la familia expuso varios de los argumentos que tiene la familia para exigir la justicia por la muerte del pequeño, que murió a la espera de su tratamiento contra la hemofilia y que además sufrió un accidente

Guardar
Kevin Acosta murió luego de
Kevin Acosta murió luego de estar 24 horas sangrando por un golpe. El abogado de su familia confirmó denuncias contra la Nueva EPS, el ministro de Salud y el presidente Petro - crédito Presidencia/X

A través de la defensa proporcionada por el abogado Manuel Villanueva, la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico anunció que presentará denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente de la Nueva EPS, el agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, tras considerar que la muerte del pequeño fue consecuencia directa de negligencia en la atención médica.

El viernes 13 de febrero de 2026, el país supo del fallecimiento de Kevin Acosta, un pequeño de siete años, que estuvo sangrando por la nariz por al menos 24 horas en un centro asistencial de Pitalito, Huila, a raíz de un golpe que tuvo al caerse de su bicicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acosta Pico sufría de hemofilia A severa desde que era un bebé de nueve meses, y durante su estadía en el hospital no recibió el medicamento que necesitaba para detener el sangrado.

Y luego de toda la controversia de la respuesta institucional de la Nueva EPS, además de la cuestionada reacción del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el abogado Villanueva aseguró las denuncias pueden fundamentarse en que la causa del fallecimiento fue un incumplimiento grave por parte de la entidad prestadora de salud.

El abogado Manuel Villanueva, en
El abogado Manuel Villanueva, en representación de la familia de Kevin Acosta denunciará al presidente Petro - crédito Manuel Villanueva/LinkedIn

“Es un tema de negligencia de la Nueva EPS, consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia”, afirmó Villanueva, entrevistado por Semana.

Sobre el proceso de atención tras el accidente, relató: “El niño se accidentó el 9 de febrero a las 6:00 p. m. en Palestina, Huila. En Pitalito le hicieron una atención más compleja, pero no con la capacidad que se debía tener para atender al menor. La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer”.

El abogado aseguró que la Nueva EPS “sabía cuál era la condición médica del niño. Le suministraba un medicamento desde que nació, una obligación. El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó el niño accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto. Como no tenía el medicamento, el tema de la coagulación fue terrible”.

En ese sentido, Villanueva insistió en que hay responsables penales: “Eso lo tendría que investigar la Fiscalía: quién es el que tenía que dar la orden del suministro del medicamento y por qué no la dio”.

Por tales motivos, adelantó que impulsará acciones legales contra la gerencia de la EPS y otros funcionarios implicados: “Vamos a denunciar penalmente a quien haya intervenido en esa cadena de falta de responsabilidad, porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos”.

El presidente de la República advirtió posibles responsabilidades individuales, señaló fallas en la compra de fármacos y pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio adelantar investigaciones en este caso - crédito Presidencia

Sobre los cargos, explicó que será la Fiscalía la que “hará la calificación. Puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio agravado. Como consecuencia de la omisión, el niño hoy está muerto”.

Las razones para denunciar al Gobierno Petro

El abogado también cuestionó el papel del Gobierno, especialmente, porque, ante el evidente deterioro progresivo del sector de la salud, el ministro Jaramillo, “como cabeza del sector, debe responder. A él le entregamos los colombianos el manejo de nuestra salud. Tiene que haber una responsabilidad penal. Yo voy a interponer las denuncias ante los tribunales que me toquen”.

Y eso incluye al jefe de Estado Gustavo Petro, que apenas supo de la muerte del pequeño, afirmó que la respuesta institucional debía estar antecedida por la familia. Es decir, atribuyó la principal responsabilidad a los padres de Kevin Acosta.

“El esfuerzo que hemos hecho está en prevenir. Y, ¿Quiénes son las instituciones encargadas de prevenir? Pues, en primer lugar, la familia", dijo Petro, en un Consejo de Ministros. Pero el mandatario, además, en sus redes sociales, publicó la historia clínica del menor, que son reservadas.

El presidente Gustavo Petro leyó
El presidente Gustavo Petro leyó fragmentos de la historia clínica de Kevin Acosta durante un acto público para responder a las acusaciones sobre el caso del menor. - crédito Presidencia/Joel González

Usted, como funcionario público, no puede salir a hacer una lectura pública de una historia clínica. Eso es un delito. Está establecido en la ley. Miraremos, de acuerdo con el pronunciamiento del presidente, dónde se adecúa la conducta típica. Iremos ante la Comisión de Acusación a denunciarlo penalmente”, dijo Villanueva.

Villanueva agregó que los familiares temen represalias: “Ellos tienen temor del Gobierno por los pronunciamientos que ha salido a hacer el mismo presidente de la república (...) Me parece que es necesario que la justicia le demuestre algo a un Estado, a un Gobierno como este, que nadie está por encima de la ley”, dijo.

Agregó que la familia de Kevin Acosta aún necesita el apoyo de los colombianos porque “allá (en Huila) no tienen garantías. Además, se sienten acosados por el Gobierno, se sienten, de alguna manera, presionados por el Gobierno. Han recibido llamadas de funcionarios de distintos ministerios, que los van a ayudar, que los recogen”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroKevin AcostaNueva EPSDenunciaHemofiliaCrisis salud ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Video: así quedó San Juan de Urabá, Antioquia, tras erupción de volcán de lodo; vías agrietadas, sin energía y riesgo hídrico

El fenómeno natural ocasionó daños en caminos rurales, acumulación de lodo y llamas visibles durante la noche, lo que provocó la evacuación de residentes y limitó el acceso a corregimientos cercanos

Video: así quedó San Juan

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: Argentina la goleó 3-0

Las cafeteras no pudieron clasificar al mundial ante la Albiceleste, que la superó con doblete de Mercedes Diz y un tanto de Denise Rojo, dejando a la Tricolor esperando por lo que pase entre Venezuela y Brasil

Humillante cierre de la selección

La Registraduría anunció traslado y cambios en los puntos de votación del 8 de marzo por efectos del frente frío: estas son las modificaciones

Un ajuste logístico fue definido por el ente electoral, en respuesta a las inundaciones ocasionadas y para garantizar entornos adecuados a quienes participarán en los procesos legislativos y de consultas presidenciales

La Registraduría anunció traslado y

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

La paisa sorprendió con la revelación de una charla que sostuvo con el actor en la casa estudio, relacionada con una de las historias más sonadas en la historia del formato de telerrealidad

Alejandro Estrada habría manifestado que

Exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres causó indignación por golpear e insultar a un periodista: “Yo se lo advertí”

El exmandatario local, conocido como Jhon Calzones, atacó al comunicador Martín Mesa, por su trabajo periodístico. Comunicadores de Casanare condenaron los hechos

Exalcalde de Yopal Jhon Jairo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada habría manifestado que

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Deportes

Humillante cierre de la selección

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: Argentina la goleó 3-0

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó un partidazo en el Signal Iduna Park por el clásico de Alemania: 3-2 ante Borussia Dortmund por la fecha 24 de la Bundesliga