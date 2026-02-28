Evasión del Soat y revisión técnico-mecánica supera el 40% en Colombia, según último reporte del Runt

En 2025, al menos el 47% del parque automotor andaron sin el Soat al día - crédito Colprensa

El Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) emitió un balance sobre el sector de tránsito y transporte, para exponer el estado de registro del parque automotor actualmente.

En este informe, se alertó que cerca de la mitad del parque automotor colombiano terminó 2025 sin cumplir con la obligación de portar Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y revisión técnico-mecánica, según las cifras oficiales.

Según el balance, el 47% de los vehículos circularon sin seguro obligatorio y el 56% no contó el certificado técnico vigente, una tendencia que afecta principalmente a motociclistas.

El reporte detalló, además, que 9.896.601 vehículos finalizaron el año con el Soat vencido. La evasión se acentúa en el caso de las motocicletas, el tipo de vehículo más numeroso y de mayor incumplimiento. Por otro lado, la revisión técnico-mecánica mostró un panorama similar, con 10.036.753 automotores sin el certificado al día.

De acuerdo con el Runt, el país cerró 2025 con 21.345.925 vehículos activos en su sistema, de los cuales 13.528.164 correspondían a motocicletas, cifra que representa el 63% del total. Este segmento continúa consolidándose como el preferido tanto para la movilidad urbana como para actividades productivas.

La transición energética fue otro aspecto relevante del balance anual. Según el Runt, el número de vehículos eléctricos matriculados en 2025 llegó a 21.301 unidades, lo que implicó un crecimiento del 88% frente a 2024. Los híbridos también incrementaron sus registros, con 66.994 matrículas (un alza del 57%). No obstante, los vehículos a gasolina lideraron con 1.250.321 nuevas matrículas durante el año.

En cuanto a ventas, el mercado de motocicletas inició 2026 con un desempeño destacado. Entre enero de 2025 y enero de 2026, se vendieron 95.617 motocicletas nuevas, que representó un crecimiento del 30,21% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos consolidados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco.

Las cifras del Runt también señalaron una breve desaceleración mensual al comparar diciembre de 2025 con enero de 2026, con una caída del 14,86 % en las matriculaciones.

Proponen eliminar el Soat para motocicletas en Colombia: la iniciativa agita el debate en la campaña presidencial

La campaña presidencial de Colombia suma tensión con la propuesta de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y candidato, que planteó eliminar el Soat para todas las motocicletas del país y sustituirlo por un modelo de cobertura universal. Argumentó que el Soat no ha logrado disminuir la accidentalidad vial.

El aspirante sostiene que “si 7 de cada 10 muertos en las vías son motociclistas, no basta con cobrar una póliza. Hay que reformar todo el modelo”. El exministro también señaló que aproximadamente el 50% de las motocicletas en Colombia circulan sin el Soat vigente, lo cual pone en riesgo la atención médica de otros actores viales.

En su propuesta, Pinzón enfatizó que la atención médica para accidentados seguirá garantizada por ley. “Nadie quedará sin ser atendido. Lo que cambia es la arquitectura del sistema para que los recursos lleguen directamente a clínicas y hospitales, sin intermediarios innecesarios y sin nuevos impuestos”, explicó en sus redes sociales.

La iniciativa ha recibido críticas de diversos sectores. Angélica Lozano, senadora de la República, cuestionó la medida y expresó: “¿Pinzón aprendió esta barbaridad en Princeton? ¿Es tecnócrata? Los motociclistas están muriendo, están matando y se están lesionando de por vida por siniestros viales”.

Por su parte, Juan David Quintero, concejal de Bogotá, manifestó: “¿Qué le pasa a Pinzón? ¿Sabe que cada año 6 de cada 10 muertos en accidentes son motociclistas? Nunca he dudado de la seriedad de Pinzón, pero ya parece Roy Barreras que promete regalar 1 millón de motos eléctricas, que por cierto invaden las ciclorrutas sin Soat ni placa”.