Colombia

Estados Unidos investiga la posible relación entre un bróker vinculado a negocios de Álex Saab y un buque con combustible que partió de Colombia rumbo a Cuba

El caso se refiere a los hallazgos que se dieron en el buque Ocean Mariner, de bandera de Liberia, y que a comienzos de febrero de 2026 pretendía llegar desde Colombia al país caribeño

Guardar
Desde Colombia dicha operación, se
Desde Colombia dicha operación, se sostiene, fue legal - crédito red social X / Álex Saab

El buque Ocean Mariner, bajo bandera de Liberia, zarpó desde Colombia a inicios de febrero de 2026 transportando combustible, y fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos tras una alerta sobre un posible desvío ilegal a Cuba.

Este episodio detonó una investigación federal que examina no sólo el cumplimiento de sanciones estadounidenses a la isla; también señala un posible contrabando de diésel subsidiado, en una operación con un valor superior a USD 6,9 millones, más de 25.000 millones de pesos colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque ante las autoridades y los medios se asegura que la transacción fue legal, el destino declarado por los documentos oficiales era República Dominicana, pero el carguero modificó su ruta después del incidente y terminó descargando el combustible en Bahamas, donde fue vendido a la multinacional Trafigura Group PTE Ltda., señaló un informe del diario El Tiempo.

En la negociación figuran hasta ahora tres empresas identificadas: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (vendedora), Monarch Security Latin America Inc. (intermediaria) y Trafigura Group (compradora). Una cuarta firma habría intervenido, pero su nombre aún no ha sido revelado.

La operación fue inspeccionada antes de autorizar la partida del Ocean Mariner

Por lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y un funcionario de Ecopetrol participaron en el proceso, aun cuando el buque ya estaba bajo sospecha de Washington por llevar ayuda humanitaria desde México a Cuba, acción que contraviene las advertencias estadounidenses, añadió el mismo medio local.

La advertencia clave vino de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien informó a la Dian sobre la posibilidad de que el cargamento consistiera en diésel subsidiado de contrabando, no en fueloil –combustible utilizado para generación de energía y maquinaria pesada– como se había declarado oficialmente.

Esta sospecha forma parte de un expediente reservado que el FBI indaga como parte de su escrutinio a operaciones que puedan burlar las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump a Cuba.

El papel de intermediarios y viejos vínculos en la industria de hidrocarburos

A la luz de la polémica, surgió el nombre de Felipe de la Vega Vergara como posible intermediario de la operación.

De la Vega, señalado por el diario colombiano por actores con conocimiento directo de la negociación, es un conocido broker en el sector hidrocarburífero.

Especulaciones sobre su intervención se remontan a sus vínculos pasados con la empresa Trenaco SAS, donde en su momento figuraba Carlos Gutiérrez Robayo –concuñado del presidente Gustavo Petro–.

Este entramado de relaciones cobró notoriedad en 2016, cuando Álex Saab dejó a la vista su interés en Trenaco, mientras Estados Unidos ya investigaba a Saab como presunto testaferro de Nicolás Maduro Moros.

Consultado por el medio colombiano, De la Vega negó cualquier relación con la venta bajo sospecha: “No tengo idea de quién es o por qué me estén mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”, declaró.

El empresario admitió haber sido broker para operaciones de Conquers International en Colombia y precisó: “Yo no exporto ni importo, presento posibles compradores o vendedores a diferentes compañías del sector, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y asesoro en temas de logística. Esto es con muchas compañías. No he trabajado con países o con productos sancionados”.

En relación con Gutiérrez Robayo, el bróker dijo que desde hace once años no mantienen contacto.

Temas Relacionados

Álex SaabBuque cargado con combustibleColombiaCubaInvestigaciónEstados UnidosOcean MarinerFelipe De La VegaColombia-Noticias

Más Noticias

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres abandonaron un cuerpo en plena vía de Bogotá

Los responsables de este hehcos lograron escapar en el mismo vehículo en el que transportaron el cuerpo

En cámaras de seguridad quedó

Petro solicitó a Estados Unidos e Irán retomar los diálogos de desarme nuclear y buscar la paz en Medio Oriente: “El camino no es el enfrentamiento”

El jefe de Estado colombiano señaló que los hechos registrados deben ser discutidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Petro solicitó a Estados Unidos

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

El cuadro Verdolaga quiere continuar su buena racha en el campeonato colombiano, y para ello visitará a un rival que siempre es complicado como local

Tolima vs. Atlético Nacional: hora

Rifirrafe entre Daniel Briceño y Mafe Carrascal por el presunto uso de la tarima del Ministerio de Salud en un acto del Pacto Histórico

El intercambio en redes sociales se dio tras denuncias sobre la coincidencia de infraestructura entre un evento oficial y la actividad política, con cuestionamientos sobre la transparencia en la financiación

Rifirrafe entre Daniel Briceño y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Karola Alcendra

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial