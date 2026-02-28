Así fue cómo un abogado estafó por $2.843 millones con pensiones de invalidez en el Eje Cafetero, la Corte ratificó condena

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Fabián Alberto Montoya Calderón por fraude procesal y estafa agravada en el Eje Cafetero - crédito Europa Press

Un caso de fraude en el sistema de pensiones impactó al Eje Cafetero luego de que, el 25 de febrero de 2026, se conociera que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra un abogado acusado de alterar documentos para acceder a beneficios indebidos.

El caso, que involucra millonarios desembolsos y afecta directamente los recursos de Colpensiones y el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), dejó en evidencia un esquema delincuencial dedicado a este tipo de desfalcos.

El abogado, identificado como Fabián Alberto Montoya Calderón, fue declarado culpable de fraude procesal y estafa agravada por su intervención en la alteración del sistema de pensiones de invalidez en el Eje Cafetero entre 2011 y 2014.

La Fiscalía General de la Nación evidenció que Montoya Calderón actuó como apoderado de ciudadanos para obtener pensiones ilegítimas ante Colpensiones y el extinto ISS - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación documentaron que Montoya Calderón, junto con otro abogado, actuó como apoderado de ciudadanos que requerían el reconocimiento de pensiones de invalidez ante Colpensiones —en ese entonces, Instituto de Seguros Sociales (ISS)— utilizando dictámenes médicos falsificados.

Los expedientes judiciales señalan que se presentaron documentos aparentemente expedidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de Quindío, Risaralda y Caldas. Sin embargo, los datos de identificación correspondían a personas ajenas a quienes reclamaban la pensión.

Esta acción permitió a los abogados obtener el desembolso de retroactivos y mesadas pensionales en favor de sus representados, con un impacto negativo sobre los recursos de ISS y Colpensiones.

La condena atribuyó a Montoya Calderón la autoría de 52 reclamaciones fraudulentas, cuyo monto total ascendió a $2.843 millones. En noviembre de 2023, la Fiscalía realizó la ocupación de bienes en Pereira y Caicedonia, avaluados en cerca de $1.000 millones, que estarían vinculados al condenado.

La condena responsabilizó a Montoya Calderón por 52 reclamaciones fraudulentas con un perjuicio estimado en $2.843 millones - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Suprema ordenó compulsar copias para que la Fiscalía evalúe la procedencia de iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los fondos públicos desembolsados indebidamente en virtud de las solicitudes fraudulentas de pensión de invalidez.

La sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, fijó una condena de 20 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Armenia ratificó la responsabilidad, ajustando la pena a 15 años y dos meses de privación de la libertad.

