Asesinato de reconocida animalista conmociona a Cali: investigan a su hijo como principal sospechoso

La mujer de 58 años fue hallada sin vida en su vivienda con signos de asfixia y las manos atadas, y las investigaciones señalan como principal sospechoso a su propio hijo. El crimen ha generado un fuerte rechazo entre familiares, vecinos y colectivos animalistas

El asesinato de Nancy Díaz Osorio, una reconocida defensora de animales en Cali, ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad del barrio San Marcos y entre colectivos animalistas de la ciudad.

La mujer, de aproximadamente 58 años, fue hallada sin vida en su vivienda del oriente caleño, con signos de asfixia mecánica y las manos amarradas, según reportes preliminares de las autoridades.

Nancy Díaz, ampliamente apreciada por su labor como rescatista y protectora de animales en condición de abandono, dedicó gran parte de su vida a brindar refugio y cuidado a perros y gatos desamparados. Su compromiso le valió el respeto y cariño de vecinos, amigos y activistas, quienes han lamentado profundamente su muerte y resaltan el vacío que deja en la comunidad.

De acuerdo con la información recopilada por la Policía y los familiares, el principal sospechoso del crimen es su propio hijo, Cristian Albeiro Díaz. Varias versiones apuntan a que el hombre habría regresado a la vivienda materna la noche anterior al crimen, presuntamente con la intención de cometer hurtos. No sería la primera vez que Nancy Díaz sufría maltratos por parte de su hijo, lo que, según los allegados, era una situación recurrente.

El crimen ocurrió en la mañana del viernes, y tras conocerse la noticia, los residentes del sector intentaron linchar al presunto agresor, quien fue aprehendido por la Policía Nacional. Sin embargo, el temor de familiares y vecinos es que Cristian Albeiro Díaz quede en libertad, ya que no fue capturado en flagrancia, por lo que exigen una orden de captura inmediata y protección para los testigos y allegados de la víctima.

“Debemos hacer plantón hoy en la Estación de Policía de los Mangos para hacer presión y no vayan a soltar el asesino de María Nancy Díaz Osorio”, expresaron activistas y familiares a través de redes sociales y en la convocatoria a una manifestación frente a la estación policial.

La tragedia ha puesto sobre la mesa la urgencia de fortalecer la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y la protección de adultos mayores. Organizaciones animalistas, vecinos y amigos de Nancy Díaz han manifestado su repudio al crimen y piden justicia para que el caso no quede impune.

En redes sociales, internautas y colegas de la activista han compartido mensajes de despedida y reconocimiento a su legado. “Gracias por enseñarme a valorar la amistad verdadera, amar y proteger los animales. Hoy mi corazón llora y el de todos los que te conocían porque tu ausencia deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor, amistad y lucha por los animales”, escribió una de sus amigas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras la ciudad de Cali se une en una exigencia de justicia y mayor seguridad para quienes dedican su vida a causas sociales y comunitarias.

Sin embargo, este hecho no es aislado. A la conmoción por el crimen de la activista se suma el reciente asesinato de Ana Velascos Riascos, de 30 años, en el barrio Sucre, en el centro de Cali.

Según reportes de las autoridades, la mujer fue atacada por su pareja, quien le disparó tras una discusión y luego intentó quitarse la vida. El agresor, de 25 años, permanece bajo custodia policial en estado crítico. Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, condenó el crimen y recalcó: “El asesinato de una mujer es una flagrante violación de los derechos humanos. Desde la Personería de Cali rechazamos este crimen y exigimos una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades”.

Estos hechos han puesto en alerta a la ciudadanía y a las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia de género y familiar. La Personería de Cali reiteró la disponibilidad de rutas de atención y orientación para mujeres en situación de riesgo, e hizo un llamado a la sociedad para no tolerar ningún tipo de violencia.

A este panorama se suma un caso de sicariato registrado en la zona de Chipichape, donde delincuentes atentaron contra dos hombres en las inmediaciones de una compraventa de carros. Una de las víctimas, Jhon Jairo Moreno Rodríguez, perdió la vida. La Policía de Cali informó que dos personas fueron detenidas por estos hechos, ambas con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

