Colombia

Otras tres estudiantes resultaron intoxicadas en un colegio de San Gil: cuál es el reto de redes que ya ha enviado a ocho jóvenes al hospital

Los hechos ocurrieron en el Colegio Nacional San José de Guanentá y mantienen bajo investigación el acceso de menores a un medicamento de uso psiquiátrico dentro del entorno escolar

Guardar
Fachada del colegio San José
Fachada del colegio San José de Guanentá en San Gil, donde ocurrió el incidente, generando alarma en la comunidad educativa - crédito @Colombia_Hist/X

En menos de ocho días, ocho estudiantes del municipio de San Gil han resultado intoxicadas tras consumir clonazepam dentro del entorno escolar, un medicamento de uso psiquiátrico cuya venta está estrictamente regulada.

Todos los casos se han registrado en la misma institución educativa, el Colegio Nacional San José de Guanentá, lo que ha encendido las alertas de las autoridades locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El más reciente episodio ocurrió el 26 de febrero, cuando tres adolescentes de ese mismo plantel debieron ser trasladadas de urgencia al hospital, profundizando la preocupación por la reiteración de los hechos en la misma comunidad académica.

Tres adolescentes intoxicadas el 26 de febrero

El caso más reciente se registró en el Colegio Nacional San José de Guanentá, donde tres estudiantes de entre 13 y 14 años presentaron síntomas graves tras ingerir clonazepam durante la jornada académica.

Según los reportes conocidos por medios como Vanguardia, una de las menores habría consumido el medicamento luego de que fuera mezclado en una bebida sin que ella lo supiera, lo que agrava la preocupación por posibles dinámicas de presión o engaño entre compañeros.

Las adolescentes fueron remitidas al Hospital Regional de San Gil, donde permanecieron más de 24 horas bajo observación médica. Los síntomas incluyeron mareo intenso, somnolencia profunda, desorientación, pérdida de conocimiento y episodios de desmayo.

Hospital Regional de San Gil,
Hospital Regional de San Gil, centro asistencial al que fueron trasladadas las estudiantes tras presentar síntomas de intoxicación y donde permanecieron bajo observación médica - crédito Hospital Regional de San Gil/Facebook

El subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, confirmó al medio Vanguardia que este evento comparte características con otro ocurrido días antes: mismo plantel educativo, rangos de edad similares y consumo del mismo medicamento.

El funcionario advirtió que el uso inadecuado de benzodiacepinas puede comprometer seriamente la vida de los menores y subrayó que la problemática no solo compete al sector salud, sino también a las familias y a las instituciones educativas.

Además de la atención médica inmediata, al menos dos de las tres adolescentes fueron valoradas por profesionales en salud mental. Una de ellas, que presentaba antecedentes de síntomas depresivos y de ansiedad, fue remitida a un centro especializado, mientras que otra quedó a la espera de cupo en una institución psiquiátrica para seguimiento clínico.

Sospechas sobre retos virales y microtráfico

Las autoridades no descartan que detrás de estos casos pueda existir influencia de contenidos difundidos en redes sociales que promueven el consumo del medicamento como parte de un supuesto desafío entre jóvenes.

Sin embargo, la investigación continúa para establecer si existe una conexión directa o si se trata de un fenómeno vinculado principalmente al microtráfico en entornos escolares.

Frasco de clonazepam, medicamento de
Frasco de clonazepam, medicamento de uso psiquiátrico, hallado en el entorno del colegio, lo que alerta sobre acceso irregular a sustancias controladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervienen en el proceso para esclarecer cómo los estudiantes accedieron a un fármaco que solo puede venderse bajo fórmula médica.

Padres de familia han denunciado que las pastillas se estarían comercializando entre alumnos a precios que oscilan entre los 5.000 y 30.000 pesos, lo que evidencia una posible red de distribución informal.

Tras el primer episodio reportado este mes, un hombre fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización, mientras se adelantan indagaciones para determinar si hay más personas involucradas en el suministro del medicamento.

El caso del 18 de febrero: cinco estudiantes hospitalizadas

El antecedente inmediato ocurrió el 18 de febrero, cuando cinco estudiantes de entre 14 y 16 años ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Regional tras ingerir clonazepam dentro del mismo colegio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, se activaron los protocolos de atención integral, incluyendo la notificación al Icbf y a la Comisaría de Familia.

En ese episodio, la situación alcanzó un nivel crítico cuando tres de las adolescentes, ya bajo los efectos del medicamento, intentaron autolesionarse, lo que obligó a su traslado a centros especializados en salud mental.

Autoridades locales anunciaron medidas de
Autoridades locales anunciaron medidas de control y prevención tras la reiteración de los hechos en la misma comunidad educativa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los reportes médicos señalaron episodios de desorientación, llanto incontrolable, agresividad, alteraciones del comportamiento y estados de somnolencia extrema.

La gravedad de los hechos encendió las alertas sobre la vulnerabilidad emocional de los jóvenes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención dentro y fuera de las aulas. Autoridades locales han reconocido que el entorno del plantel enfrenta riesgos asociados a la circulación de sustancias psicoactivas.

Ante la repetición de los casos en menos de una semana, la Gobernación de Santander anunció la realización de una reunión interinstitucional para reforzar controles y diseñar estrategias preventivas en los colegios de San Gil.

Temas Relacionados

ClonazepamColegio San GilSobredosis estudiantesColegio San José de GuanentáDroga en colegiosAlcaldía de San GilOcho estudiantesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

La Tricolor dirigida por Carlos Paniagua buscará su clasificación a la Copa del Mundo de Polonia de 2026

Colombia vs. Argentina: hora y

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla tendrá que seguir en prisión por investigación de corrupción en la Ungrd: esto dijo el Tribunal

El exfuncionario del Gobierno Petro se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado en el noroccidente de Bogotá

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla

Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

El romance nacido en el ‘Desafío’ entre Miryan y Zambrano alcanzó un nuevo nivel cuando la caleña decidió tatuarse el nombre del medallista, gesto que causó reacciones divididas entre seguidores

Miryan, del “desafío Siglo XXI”,

El presidente Gustavo Petro saldrá del país un día antes de las elecciones al Congreso: asistirá al funeral de Jesse Jackson en Estados Unidos

El viaje presidencial pone en foco el papel colombiano en homenajes internacionales y abre debate sobre el rumbo político local

El presidente Gustavo Petro saldrá

Documentalista y ambientalista propuso solución definitiva para el problema con los hipopótamos de Pablo Escobar: “No hay nada en el mundo que se le parezca”

La familia Ambani, propietaria del conglomerado Reliance Industries, lidera el santuario que alberga más de 2.000 especies en 14.000 hectáreas y cuenta con el hospital veterinario más grande de Asia

Documentalista y ambientalista propuso solución
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Miryan, del “desafío Siglo XXI”,

Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante