Operativo de tránsito cerca a una universidad en Bogotá termino en manifestación: estudiantes impidieron que se llevaran sus motocicletas

Operativo de tránsito termino en protesta de un grupo de estudiantes en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La calma en el sector de Palermo, en la localidad de Teusaquillo, cambió drásticamente tras un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad ECCI y la Policía de Tránsito durante una intervención en horas de la noche del 26 de febrero de 2026, dejando a un uniformado herido.

La aglomeración de cientos de ciudadanos fue registrado por algunos de los habitantes de la zona y compartido popr medio de las redes sociales.

En ese contexto, el Teniente Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, atendió a Citytv y le entrego el parte oficial de lo ocurrido: “Efectivamente, en las últimas horas, mientras se adelantaba una actividad operacional entre la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Alcaldía Local de Teusaquillo, cerca a una institución universitaria, se presenta una presunta asonada en contra de nuestros uniformados”.

El incidente dejó como saldo dos policías lesionados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. “De los cuales resultan lesionados dos uniformados. Es así que se logra la captura de dos personas, quienes deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales, entre otros. Igualmente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por estos hechos”, afirmó el teniente Caro.

Imágenes de un operativo de tránsito en una calle de Bogotá que desató una gran concentración de motociclistas. La multitud rodeó a los agentes de policía mientras coreaban consignas en señal de protesta, generando una situación de alta tensión en la zona - crédito @PasaenBogota/X

Mientras tanto, videos difundidos muestran el momento en que varios agentes quedaron rodeados por manifestantes inconformes; las imágenes registran la tensión que se vivió en la carrera 19 con calle 50, donde los estudiantes intentaron impedir que las autoridades inmovilizaran motocicletas estacionadas y realizaran comparendos.

Según la versión policial, la operación buscaba evitar robos de motocicletas mediante la modalidad de halado, lo que generó malestar entre presentes y motivó la llegada de refuerzos para contener la situación. El oficial Caro extendió una invitación a la ciudadanía ante eventuales inconformidades por los operativos: “Invitamos a la comunidad en general, que cualquier hecho en los cuales tenga alguna duda, queja, petición, sugerencia o reclamo frente a los procedimientos de policía, se utilicen los diferentes canales”.

La situación logró ser controlada finalmente cerca de las nueve de la noche, cuando la normalidad retornó a Teusaquillo.

Las imágenes captan el momento en que una motocicleta arde en llamas a la orilla de un caño, mientras las autoridades de tránsito observan la escena. El dueño habría provocado el incendio por comparendos - crédito @AlejaUribeT_ / X

Un hecho inusual alteró la rutina de la Carrera 30 con Calle 12 Sur en Bogotá, cuando un operativo de la Secretaría de Movilidad desencadenó una reacción fuera de lo común por parte de un motociclista sancionado. La escena, que requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos, evidenció la tensión creciente en los controles viales de la capital.

El episodio se originó mientras las autoridades realizaban una jornada de control para frenar la circulación de motocicletas en andenes, una conducta que se ha vuelto frecuente en la ciudad y que expone a riesgos a los peatones. Durante la intervención, los agentes detectaron a un motociclista que transitaba sobre la acera. Al solicitarle los documentos, comprobaron la falta de licencia de conducción, además de la infracción por invasión del espacio peatonal.

Ante la imposición de tres comparendos —invasión del andén, conducción sin licencia y desacato a la autoridad— el motociclista reaccionó de manera radical: incendió su moto y la arrojó a un caño, según informaron las autoridades. La situación causó alarma entre los presentes y forzó la rápida actuación del equipo de bomberos.

El video se ha hecho popular en redes sociales debido a la medida impulsiva del conductor - crédito @AlejaUribeT_ / X

La jornada de control formó parte de una estrategia más amplia, con la que la Secretaría de Movilidad busca reducir la circulación indebida de motos en zonas peatonales. Según datos oficiales, solo ese día se impusieron 25 comparendos y se inmovilizaron 14 motocicletas. Estas cifras reflejan el endurecimiento de los operativos en respuesta al aumento de infracciones relacionadas con el uso inapropiado del espacio público.