Colombia

Operativo de tránsito cerca a una universidad en Bogotá termino en manifestación: estudiantes impidieron que se llevaran sus motocicletas

La operación buscaba evitar robos de motocicletas mediante la modalidad de halado, lo que generó malestar entre presentes y motivó la llegada de refuerzos para contener la situación

Guardar
Operativo de tránsito termino en
Operativo de tránsito termino en protesta de un grupo de estudiantes en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La calma en el sector de Palermo, en la localidad de Teusaquillo, cambió drásticamente tras un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad ECCI y la Policía de Tránsito durante una intervención en horas de la noche del 26 de febrero de 2026, dejando a un uniformado herido.

La aglomeración de cientos de ciudadanos fue registrado por algunos de los habitantes de la zona y compartido popr medio de las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, el Teniente Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, atendió a Citytv y le entrego el parte oficial de lo ocurrido: “Efectivamente, en las últimas horas, mientras se adelantaba una actividad operacional entre la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Alcaldía Local de Teusaquillo, cerca a una institución universitaria, se presenta una presunta asonada en contra de nuestros uniformados”.

El incidente dejó como saldo dos policías lesionados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. “De los cuales resultan lesionados dos uniformados. Es así que se logra la captura de dos personas, quienes deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales, entre otros. Igualmente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por estos hechos”, afirmó el teniente Caro.

Imágenes de un operativo de tránsito en una calle de Bogotá que desató una gran concentración de motociclistas. La multitud rodeó a los agentes de policía mientras coreaban consignas en señal de protesta, generando una situación de alta tensión en la zona - crédito @PasaenBogota/X

Mientras tanto, videos difundidos muestran el momento en que varios agentes quedaron rodeados por manifestantes inconformes; las imágenes registran la tensión que se vivió en la carrera 19 con calle 50, donde los estudiantes intentaron impedir que las autoridades inmovilizaran motocicletas estacionadas y realizaran comparendos.

Según la versión policial, la operación buscaba evitar robos de motocicletas mediante la modalidad de halado, lo que generó malestar entre presentes y motivó la llegada de refuerzos para contener la situación. El oficial Caro extendió una invitación a la ciudadanía ante eventuales inconformidades por los operativos: “Invitamos a la comunidad en general, que cualquier hecho en los cuales tenga alguna duda, queja, petición, sugerencia o reclamo frente a los procedimientos de policía, se utilicen los diferentes canales”.

La situación logró ser controlada finalmente cerca de las nueve de la noche, cuando la normalidad retornó a Teusaquillo.

Le impusieron tres comparendos y el hombre prefirió quemar su moto y rodarla por un caño

Las imágenes captan el momento en que una motocicleta arde en llamas a la orilla de un caño, mientras las autoridades de tránsito observan la escena. El dueño habría provocado el incendio por comparendos - crédito @AlejaUribeT_ / X

Un hecho inusual alteró la rutina de la Carrera 30 con Calle 12 Sur en Bogotá, cuando un operativo de la Secretaría de Movilidad desencadenó una reacción fuera de lo común por parte de un motociclista sancionado. La escena, que requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos, evidenció la tensión creciente en los controles viales de la capital.

El episodio se originó mientras las autoridades realizaban una jornada de control para frenar la circulación de motocicletas en andenes, una conducta que se ha vuelto frecuente en la ciudad y que expone a riesgos a los peatones. Durante la intervención, los agentes detectaron a un motociclista que transitaba sobre la acera. Al solicitarle los documentos, comprobaron la falta de licencia de conducción, además de la infracción por invasión del espacio peatonal.

Ante la imposición de tres comparendos —invasión del andén, conducción sin licencia y desacato a la autoridad— el motociclista reaccionó de manera radical: incendió su moto y la arrojó a un caño, según informaron las autoridades. La situación causó alarma entre los presentes y forzó la rápida actuación del equipo de bomberos.

El video se ha hecho
El video se ha hecho popular en redes sociales debido a la medida impulsiva del conductor - crédito @AlejaUribeT_ / X

La jornada de control formó parte de una estrategia más amplia, con la que la Secretaría de Movilidad busca reducir la circulación indebida de motos en zonas peatonales. Según datos oficiales, solo ese día se impusieron 25 comparendos y se inmovilizaron 14 motocicletas. Estas cifras reflejan el endurecimiento de los operativos en respuesta al aumento de infracciones relacionadas con el uso inapropiado del espacio público.

Temas Relacionados

Operativo de tránsitoSector de palermoEstudiantes protestaronLevantamiento de motosColombia-Noticias

Más Noticias

Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

Las autoridades intensifican las investigaciones e incentivan la colaboración ciudadana para esclarecer el ataque y aumentar la seguridad regional

Ataque con dron en Antioquia

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

La pareja apareció en un en vivo en redes sociales donde hablaron de sus planes luego de haber sellado su amor en el altar en una reciente ceremonia

Jhonny Rivera y Jenny López

Gustavo Petro le dio plazo a fondos privados para trasladar billones de pesos a Colpensiones: “El ahorro es de las personas, no del banco”

El presidente aseguró que más de 25.000 afiliados ya se cambiaron al régimen público y que los fondos aún no han girado los recursos. Reconoció que puede haber tensiones financieras de corto plazo y anunció diálogo con la banca para evitar “choques innecesarios”

Gustavo Petro le dio plazo

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

El entrenador norsantandereano con paso en la selección Colombia durante 2007-2008, habló sobre el presente del capitán de la Tricolor

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzan o retroceden en su camino a la Presidencia de Colombia: esto revela nueva encuesta electoral

La medición nacional fue realizada por GAD3 para Noticias RCN, con 2.473 entrevistas; también figuran Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros aspirantes, con amplia distancia frente a los punteros y alto peso del voto en blanco

Iván Cepeda y Abelardo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0