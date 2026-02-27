Colombia

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

El reguetonero anunció semanas atrás que llevaría su música al estadio capitalino, como parte de la promoción de su álbum ‘Bohemio’

El reguetonero usó el fenix que se transformó en su sello de identidad para confirmar la noticia que tenía en vilo a sus fans - crédito @nickyjam/Instagram

Nicky Jam hizo oficial en sus redes sociales la realización de su concierto en el concierto en el estadio El Campín en Bogotá para el 6 de junio de 2026, instalando el evento como uno de los momentos más esperados del calendario de conciertos del país para este año.

Aunque semanas atrás dio la noticia durante una entrevista a Noticias Caracol, solo hasta este viernes 27 de febrero se conocieron más detalles sobre la realización del evento, con un video compartido en la cuenta oficial del puertorriqueño con el fénix que simbolizó su resurgimiento musical a mediados de la década de 2010, como protagonista.

“Dímelo Bogota!”, fueron las palabras del cantante con las que introdujo el anuncio. “Colombia me abrazó desde el primer día que pise su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho. Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado amor, alegría, humildad, calor y respeto. Por eso quiero llevarles una noche llena de sentimientos a ustedes. Tenemos cita… Nos vemos el 6 de junio 2026, vamos a romper el Campin”, expresó.

El anuncio oficial del concierto de Nicky Jam en Bogotá se realizó mediante un video publicado en sus redes sociales, destacando el simbolismo del fénix que representa su resurgimiento musical - crédito @nickyjam/Instagram

El artista anunció, a su vez, el inicio de una fase de pre-venta que comenzará el martes 3 de marzo a las 10.00 a. m., mediante un mecanismo de registro ya habilitado en Tu Boleta, al que se puede acceder mediante un enlace al que se puede acceder desde las cuentas oficiales del reguetonero.

La plataforma solicita a los compradores sus datos personales, incluyendo su ciudad de origen, presumiblemente para dar prioridad a la hora de acceder a la fila virtual y comprar las entradas. Sin embargo, todavía no se dieron a conocer detalles de los precios de boletería, las localidades disponibles, o la fecha de apertura de boletería al público general. Se espera que dicha información se conozca en los próximos días.

Este es el cuarto concierto confirmado para realizarse en El Campín en lo corrido de 2026. Tras el homenaje a Yeison Jiménez el pasado 31 de enero, seguirán el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 (28 de marzo), el ya mencionado concierto de Nicky Jam, y el de Los Tigres del Norte (7 de noviembre).

Los detalles sobre los precios
Los detalles sobre los precios de las boletas y la disponibilidad de localidades para el concierto de Nicky Jam en Bogotá aún no han sido revelados por los organizadores - crédito Tu Boleta

Así suena ‘Bohemio’, la más reciente placa de Nicky Jam

Publicado en plataformas digitales el pasado 30 de enero, el octavo larga duración del reguetonero puertorriqueño y nacionalizado colombiano, es considerado por el propio artista como uno de sus registros más personales. A lo largo de sus temas presenta una faceta más madura e introspectiva en la que revisita los vaivenes de su historia personal, mientras explora nuevas sonoridades.

En el comunicado alusivo al lanzamiento, Nicky Jam aseguró que cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa emocional que aborda temas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento y los nuevos comienzos.

El larga duración incluye fusiones con salsa y otros sonidos latinos, además de colaboraciones con artistas como Dei V, Baby Ranks, Maisak, Ryan Castro, Chris Lebrón, y con Beéle en Ta’ Bien, el más reciente sencillo de esta producción.

Sobre el tema que volvió a juntar a los dos artistas, Beéle contó en Noticias Caracol que la idea de juntarse tuvo su punto de partida cuando el puertorriqueño le mostró una idea que tenía y se identificó con la temática. “Cuando Nicky me envió la canción fue como aterrizar el hecho que hoy en día todo el mundo esta en otra. Todo el mundo está en la suya”, dijo el barranquillero.

Por su parte, Nicky Jam explicó que el título de la canción proviene de una expresión coloquial de Puerto Rico. Además, habló de la inspiración detrás de Bohemio. “Este disco, yo quería que fuera bien pensado, que tuviera de todo un poco. Quería aprovechar y que la gente viera que todo lo que podía hacer, y esa versatilidad me viene desde Colombia”, remarcó.

