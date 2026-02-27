Colombia

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Las redes sociales estallaron tras el llamado de la reconocida actriz a eliminar ingredientes tradicionales de la mesa colombiana

La declaración de Margarita Rosa
La declaración de Margarita Rosa de Francisco sobre alimentos tradicionales genera polémica - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Margarita Rosa de Francisco generó controversia nacional tras proponer la prohibición de la fritanga en Colombia, una medida que desató un aluvión de críticas en redes sociales y reavivó el debate sobre el vínculo entre la alimentación y la identidad popular.

La actriz, con más de 2,5 millones de seguidores en la plataforma X y figura frecuente en la vida pública, realizó la declaración en un mensaje que rápidamente alcanzó gran visibilidad.

En el texto, Margarita Rosa de Francisco anunció: “Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”.

Este mensaje no solo menciona alimentos populares en varias regiones de Colombia, como la morcilla y otros componentes de la llamada fritanga, sino que interpela de forma directa prácticas culinarias fuertemente arraigadas en la cultura de los sectores populares del país, tal como lo mencionaron los internautas en las reacciones que le dejaron a la publicación de la actriz.

La propuesta de prohibir la
La propuesta de prohibir la fritanga de Margarita Rosa de Francisco y las reacciones en redes sociales - crédito @Margaritarosadf/X

Entre los mensajes destacados a Margarita Rosa de Francisco, se encuentran cuestionamientos sobre la implicancia social y cultural de la propuesta.

En Colombia, prohibir el arroz con sangre o vísceras no es solo hablar de dieta; es tocar tradición, cultura popular y economía regional. La morcilla no es ideología, es identidad”, “Es prohibir básicamente lo que come la gente pobre”, “El arroz con sangre que me comí hoy estuvo estupendo. Así mismo las vísceras, tripas y músculos. ¿De verdad crees que nombrarlos así nos desalienta? Tas perdida, altamente confusa, Margarita. Volveré a brindar con carne en tu nombre", “Básicamente lo que come la gente pobre”. “Nadie votaría por ti entonces, eso es lo que come el pueblo”, “Y entonces qué nos va a poner a comer? ¿Arándanos y frambuesas orgánicas con yogurt griego importado directamente de Tesalia, Macedonia y el Pindo septentrional? ¿Un desayuno que cuesta lo mismo que el mercado de seis meses?“, ”Te amo pero no puedo acompañarte en esa prohibición"

El debate en X también registró respuestas que rechazaron lo que identifican como una desconexión entre los líderes de opinión y las realidades económicas y sociales de la mayoría.

Algunas intervenciones agregaron comparaciones irónicas, expresando que se trata de propuestas más llamativas que las de reconocidos referentes mediáticos: “Por lo menos tiene mejores propuestas que Vicky Dávila”. Un sector del público también relacionó el comentario con la consistencia de posiciones políticas en torno a otros temas delicados: “¿Y la droga? Esa sí no la prohíbes”.

El anuncio de Margarita Rosa
El anuncio de Margarita Rosa de Francisco acerca de restringir la fritanga despierta críticas - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Margarita Rosa de Francisco como líder de opinión y antecedentes en la polémica

Reconocida por su trayectoria como actriz en producciones como Café con aroma de mujer y Los pecados de Inés de Hinojosa, Margarita Rosa de Francisco se ha posicionado desde hace tiempo como líder de opinión, pero especialmente en temas sociales y políticos porque no duda en dar su opinión al respecto.

Ya antes había causado controversia por su respaldo a propuestas asociadas a la gobernanza de Gustavo Petro, como el descenso del salario de los congresistas: “Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerles a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna”, expresó una vez.

Y ahora llamó la atención con la supuesta idea de lanzarse a la presidencia y con las prohibiciones que tendrían los colombianos si llegara al poder.

Estos antecedentes consolidan a Margarita Rosa de Francisco como una figura capaz de movilizar reacciones masivas tanto por sus posturas frente a la clase política como por comentarios sobre la vida cotidiana de los colombianos.

