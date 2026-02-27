Colombia

Madre de Laura Valentina Lozano se refirió a la liberación del presunto feminicida, al que tildó de “manipulador”

La decisión fue ampliamente cuestionada, pues expresan su preocupación ante la eventual reincidencia del sujeto o un tratamiento inadecuado del proceso judicial

El asesinato de Laura Valentina
El asesinato de Laura Valentina Lozano Torres conmovió a Bogotá - crédito Observatorio de género del sur andino

Mientras Nancy Torres gestionaba la documentación correspondiente para iniciar los actos fúnebres de su hija Laura Valentina Lozano, su presunto feminicida, identificado como José David López Celis era dejado en libertad en tanto avanza el proceso contra él, bajo razones del juez que aún generan eco e indignación en el país.

El juez Óscar David Gómez argumentó que el hecho de que el acusado esté procesado por la muerte de su expareja no implica automáticamente que represente un riesgo para otras mujeres con quienes pueda relacionarse en el futuro.

“Permite descartar o refutar ese planteamiento, según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra. Dado que, entre otras cosas, asumir como cierto este planteamiento sería tanto como avalar posturas del derecho penal del autor, plenamente proscritas”, sostuvo, citado por Red + Noticias.

Laura Valentina fue hallada muerta
Laura Valentina fue hallada muerta en el apartamento de su expareja en Cedritos tras acudir por sus pertenencias y su mascota - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Esta decisión desató una fuerte reacción en el entorno de la víctima, especialmente en su madre, Nancy Torres, que expresó su desconcierto en entrevista con Noticias Caracol:

“Es algo indignante. También es algo que me parece vergonzoso de parte de la justicia colombiana, porque él decía ahí que este caballero o este señor no representa un peligro para la sociedad. Si no representara un peligro para la sociedad sencillamente no habría asesinado a mi hija, pero él la asesinó”.

Torres mostró su preocupación ante la posibilidad de que el agresor pueda reincidir, señalando que la Fiscalía ha reunido pruebas contundentes sobre el caso. “¿Mañana él no puede repetir lo mismo? Y si no se hace justicia hoy él mañana viene y hace lo mismo que hizo con mi hija. Enamora a otra persona y si esa otra mujer no entra a hacer lo que él quiere, pues él sencillamente acaba con la vida de otra mujer”, advirtió en la entrevista.

El dolor y la frustración por la decisión judicial se reflejaron en sus palabras: “No cabe en la cabeza. Yo digo este juez no tiene mamá, no tiene hijas. No cabe en la cabeza de él que una persona así no representa, qué más necesita que pase para que él entienda que es una persona que sí representa un peligro para la sociedad. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántas mujeres más tiene que matar? Es la pregunta que yo le hago a él”.

La Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a José David López Celis como presunto responsable del feminicidio, pero quedó libre días después del hecho - crédito Europa Press

Las “banderas rojas” que Nancy Torres notó en la relación sentimental de su hija

Nancy Torres también reveló que durante la relación sentimental, su hija fue víctima de maltrato psicológico por parte de López Celis, a quien tildó de manipulador.

“Después de que salen estas cosas me he venido enterando de muchas cosas y a mi hija siempre se lo advertí: ten cuidado con esta persona. Ten cuidado que a mí ese hombre no me gusta. No me inspira confianza”, relató la madre, que ahora exige que se haga justicia.

La madre de la joven calificó la actuación del juez como un error grave: “Él tomó una decisión muy equivocada, supremamente equivocada. Espero poder confiar en la justicia de mi país (...) Que actúe y que este tipo que mató a mi hija no vaya a quedar en libertad... Que apliquen toda la justicia y que él pague y responda por los actos que cometió. El acto que cometió él fue un asesinato. Justicia para mi hija, justicia para las mujeres, ni una más”.

Nancy Torres, madre de Laura
Nancy Torres, madre de Laura Valentina, advirtió sobre el riesgo de reincidencia del agresor y exigió justicia plena - crédito creada por Gemini

Contexto del caso

Según los reportes del caso, la joven estudiante de Ciencia Política de la Unicervantes, de 21 años, fue asesinada el 20 de febrero cuando acudió al apartamento de su expareja, José David López Celis, en la localidad de Usaquén, con la intención de recoger sus pertenencias y a su mascota.

El conductor que la transportó fue testigo de los últimos movimientos de Laura Valentina, que bajó en un primer momento para dejar algunos objetos y a su mascota en el vehículo, y luego regresó al apartamento para recuperar su celular.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Guiovanni Cristancho, “el individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente, pues incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar esta persona”.

Pese a la detención de López Celis, un juez de garantías ordenó su libertad tras considerar que no representaba un peligro para la sociedad.

