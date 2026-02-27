La candidata a la Cámara Ana Libia Guetio reveló detalles de su secuestro: “Falta de responsabilidad con el país”

La desaparición de Ana Libia Guetio, lideresa indígena y candidata de paz, encendió las alarmas por la seguridad electoral en Cauca - crédito prensa Ana Libia Guetio

La candidata a la Cámara por las curules especiales de paz en el Cauca, Ana Libia Guetio, denunció que su secuestro, ocurrido el 26 de febrero de 2026, expone no solo la inseguridad que atraviesan los liderazgos sociales en la región, sino las tensiones con los partidos políticos tradicionales y las limitaciones para la participación política femenina.

Guetio, liberada tras 17 horas de retención, hizo un llamado público a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría por su inacción; afirmó que fueron las comunidades y la guardia indígena los que posibilitaron su regreso a salvo, no las autoridades estatales.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que la candidata fue liberada y que se dirige al municipio de El Tambo, Cauca, junto a su equipo. Según informó la propia UNP, el vehículo en el que Guetio se movilizaba durante la retención fue aparentemente robado.

La candidata explicó en Blu Radio que el secuestro fue el resultado de una combinación de “celos políticos” y la exclusión estructural de las mujeres en escenarios de liderazgo.

Durante la entrevista, Guetio destacó el patrón de persecución que viven las candidatas mujeres y las personas que aspiran a las curules de paz: “Cuando ven una mujer que quiere participar en la política, en su mayoría de veces hemos sido más afectadas con estas persecuciones”.

Añadió que la desconfianza hacia las candidaturas independientes —a diferencia de las avaladas por partidos tradicionales— se traduce, en zonas como el Cauca, en riesgos inusuales: “Este fue el motivo por el cual, pues yo pude ser retenida o secuestrada, como lo han mencionado las redes. Pero esto es la falta de responsabilidad con el país, los partidos tradicionales”.

A la pregunta sobre quiénes la secuestraron, la candidata señaló que no nombraría ningún grupo armado específico, por razones de seguridad, pero reconoció la fuerte presencia de las disidencias en la región: “Por seguridad mía, por seguridad de las personas que me acompañan, yo omito a decir nombres de grupos, pero sería importante que medios de comunicación ya deben saber, de pronto, qué grupos operan en cada sector del Cauca”.

En la zona actúan las disidencias de alias Iván Mordisco, que —según la candidata— regulan la entrada de actores políticos y mantienen condiciones de veto en el territorio.

La candidata relató que su secuestro comenzó alrededor de las 8:00 p. m. y terminó tras 17 horas, cerca de las 5:00 p. m. del día siguiente, luego de que la guardia indígena interviniera para facilitar su liberación.

Guetio narró: “La comunidad, la guardia, estuvieron muy pendientes, sí, porque créame que hoy hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Contraloría. No ha habido uno de ellos, que se llame defensores, y decir: ‘Anita, aquí estoy’. Una llamadita no se ha visto, es más, yo los he llamado, porque el carro en que íbamos se quedó allá en las montañas del Cauca”. Según Guetio, ni la UNP ni los órganos de control han actuado con diligencia ante su caso.

La líder describió que su retención está directamente relacionada con la prohibición de participar políticamente en algunas áreas y la reacción de los grupos armados contra los políticos que, según los captores, solo aparecen “cada cuatro años a buscar votos”: “En la zona donde yo estaba, al parecer, no se permite la participación políticas o políticos, porque han entrado muchos políticos solamente por el voto de las comunidades y no vuelven más, ¿sí? Otros entran con compra de votos. Entonces… hay zonas donde no está permitido, digámoslo así, hacer campaña política”.

Sobre su experiencia, Guetio señaló que la discriminación por género en la vida política es una constante en el Cauca, y que fue uno de los factores que dificultaron su aspiración a la curul especial:

“Soy la, casi la única mujer que voy encabezando la lista de las curules de paz, ¿sí? Y inclusive, yo estuve mucho inconveniente como mujer de poder quedar hasta poder participar a esta curul, ¿sí? Porque dupla que llegaba el hombre para mí, dupla que se iba. Inclusive tuve una persona que llegó a, ahí diciéndome que iba a ser dupla mía. Después me mintió que lo habían amenazado, que él no podía ser dupla mía, y cuando a los pocos días lo vi está en este momento participando en la campaña”.

Cuestionada sobre las amenazas que motivaron la protección de la UNP, Guetio afirmó que estas forman parte de un patrón sostenido desde 2022 contra candidaturas surgidas desde el Acuerdo de Paz: “Yo he recibido bastantes amenazas, que los tengo con prueba y ha sido persecución política. ¿Sí? Tengo las pruebas, tengo todo, esto lo tiene la Fiscalía. El, inclusive el carro que yo tengo no fue ganado porque la UNP me lo quiso dar. Ellos a mí me habían mandado con un chaleco... y a mí me tocó entutelar, y a través de una tutela, he ganado el carro que hoy día tengo para movilizar”.

En respuesta a la pregunta sobre si continuará con su campaña a pesar de los hechos y faltando nueve días para las elecciones, Guetio aseguró: “Con más fuerzas hay que seguir trabajando por las víctimas. Hay que seguir con más fuerza, levantando la voz por las más de diez millones de víctimas del conflicto armado que hay en el país”.

La candidata concluyó que la dificultad para ejercer derechos políticos en el Cauca compromete la implementación de la Ley 1448 de 2011 y limita el ejercicio democrático de la ciudadanía en zonas históricamente afectadas por el conflicto.