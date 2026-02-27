Colombia

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

La pareja apareció en un en vivo en redes sociales donde hablaron de sus planes luego de haber sellado su amor en el altar en una reciente ceremonia

Guardar
La pareja de cantantes Jhonny
La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López responde a la pregunta sobre la posibilidad de formar una familia - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Jhonny Rivera y Jenny López, quienes celebraron su boda el pasado 22 de febrero en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras del mundo del entretenimiento, han sido centro de atención no solo por su unión, sino también por las preguntas que circulan sobre la posibilidad de convertirse en padres.

Tras el enlace, muchos seguidores de la pareja han manifestado curiosidad acerca de sus planes familiares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Después de la boda, la pareja apareció en redes sociales mediante un en vivo donde aclararon varias dudas de su unión y preguntas de sus seguidores por lo que ahora viene en su relación.

Durante esa conversación los cantantes aclararon que no contemplaban la idea de formar una familia en ese momento. “Miren, la verdad, por ahora no se está contemplando eso, porque, primero hay que disfrutar un poquito en pareja. Hay que disfrutar un hijo, a parte de la responsabilidad de la crianza, quita mucha privacidad y de momento, pues hay que tenerla”, expresó la pareja en ese entonces.

Jhonny Rivera también comentó sobre los desafíos que implica la crianza en la actualidad. “Lo otro que yo pienso es que hoy día criar hijo no está tan fácil”, afirmó el cantante. Estas declaraciones dejaron claro que ambos preferían dedicar tiempo a fortalecer su relación antes de tomar una decisión tan importante.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se hizo pública en 2023. Desde entonces, ambos han manejado la atención mediática y las opiniones divididas sobre su romance.

Pese a la constante expectativa del público, los artistas han optado por mantener la privacidad respecto a sus planes personales, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de tener hijos. Por ahora, la pareja continúa disfrutando de su nueva etapa juntos, sin confirmar ni descartar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Jhonny Rivera y Jenny López aclaran rumores sobre el inicio de su relación y rechazan versiones sobre su pasado

La reciente boda no solo despertó muestras de apoyo entre sus seguidores, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales sobre los inicios de su relación y la diferencia de edad entre ambos. Rivera, de 52 años, y López, de 23, se han visto envueltos en especulaciones, especialmente tras la viralización de rumores que sugerían que el cantante habría “esperado” a su pareja desde que ella era menor de edad.

Ante la circulación de estas versiones, Jhonny Rivera decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir de manera enfática cualquier aproximación romántica durante la adolescencia de Jenny.

“Eso es falso completamente”, expresó el cantante. Rivera relató que el primer contacto entre ambos ocurrió cuando Jenny tenía 12 años y asistió a una emisora en Cali donde él se encontraba de gira promocional. “Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía doce años fue a una emisora donde yo estaba, Olímpica Cali, y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con cuántas fotos que se toma uno. Me da como una rabiecita, pero bueno, yo no me voy a descomponer porque yo estoy muy feliz“, señaló Rivera durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

Cuatro años después, ambos volvieron a coincidir en un evento en La Independencia, Cauca. A partir de los 16 años, Jenny López comenzó a trabajar con Rivera, aunque la relación se mantuvo en un plano estrictamente profesional hasta que ella cumplió 19 años. La propia López ha dejado claro que, durante su adolescencia, su interés por las fotos con artistas era algo habitual y no exclusivo con Rivera.

“Siempre estaba pendiente de los artistas porque sentía que eso para redes funcionaba. Era con todo el mundo, no solo con Johnny”, explicó López, quien en ese entonces participaba en orquestas barriales como salsera y aún no formaba parte de la música popular.

Temas Relacionados

Jenny LópezJhonny RiveraJhonny Rivera y Jenny LópezHijo Jhonny Rivera y Jenny LópezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

El pequeño hizo historia en el reguetón al debutar con una introducción auténtica y tierna en el esperado tema. Su espontaneidad conquistó las redes, dándole un toque especial y familiar a la colaboración musical

Así grabó Río, el hijo

Gobierno de Ecuador reveló la razón por la que decidieron elevar los aranceles a Colombia a un 50%: “No hay una respuesta favorable”

Luis Alberto Jaramillo, titular de la cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, subrayó que la estabilidad del comercio entre ambos países depende de mayores controles y garantías en la zona limítrofe

Gobierno de Ecuador reveló la

Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

Las autoridades intensifican las investigaciones e incentivan la colaboración ciudadana para esclarecer el ataque y aumentar la seguridad regional

Ataque con dron en Antioquia

Gustavo Petro le dio plazo a fondos privados para trasladar billones de pesos a Colpensiones: “El ahorro es de las personas, no del banco”

El presidente aseguró que más de 25.000 afiliados ya se cambiaron al régimen público y que los fondos aún no han girado los recursos. Reconoció que puede haber tensiones financieras de corto plazo y anunció diálogo con la banca para evitar “choques innecesarios”

Gustavo Petro le dio plazo

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

El entrenador norsantandereano con paso en la selección Colombia durante 2007-2008, habló sobre el presente del capitán de la Tricolor

Jorge Luis Pinto lanzó duro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Así grabó Río, el hijo

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0