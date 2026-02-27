Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

La pareja de cantantes Jhonny Rivera y Jenny López responde a la pregunta sobre la posibilidad de formar una familia - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Jhonny Rivera y Jenny López, quienes celebraron su boda el pasado 22 de febrero en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras del mundo del entretenimiento, han sido centro de atención no solo por su unión, sino también por las preguntas que circulan sobre la posibilidad de convertirse en padres.

Tras el enlace, muchos seguidores de la pareja han manifestado curiosidad acerca de sus planes familiares.

Después de la boda, la pareja apareció en redes sociales mediante un en vivo donde aclararon varias dudas de su unión y preguntas de sus seguidores por lo que ahora viene en su relación.

Durante esa conversación los cantantes aclararon que no contemplaban la idea de formar una familia en ese momento. “Miren, la verdad, por ahora no se está contemplando eso, porque, primero hay que disfrutar un poquito en pareja. Hay que disfrutar un hijo, a parte de la responsabilidad de la crianza, quita mucha privacidad y de momento, pues hay que tenerla”, expresó la pareja en ese entonces.

Jhonny Rivera también comentó sobre los desafíos que implica la crianza en la actualidad. “Lo otro que yo pienso es que hoy día criar hijo no está tan fácil”, afirmó el cantante. Estas declaraciones dejaron claro que ambos preferían dedicar tiempo a fortalecer su relación antes de tomar una decisión tan importante.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se hizo pública en 2023. Desde entonces, ambos han manejado la atención mediática y las opiniones divididas sobre su romance.

Pese a la constante expectativa del público, los artistas han optado por mantener la privacidad respecto a sus planes personales, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de tener hijos. Por ahora, la pareja continúa disfrutando de su nueva etapa juntos, sin confirmar ni descartar la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Jhonny Rivera y Jenny López aclaran rumores sobre el inicio de su relación y rechazan versiones sobre su pasado

La reciente boda no solo despertó muestras de apoyo entre sus seguidores, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales sobre los inicios de su relación y la diferencia de edad entre ambos. Rivera, de 52 años, y López, de 23, se han visto envueltos en especulaciones, especialmente tras la viralización de rumores que sugerían que el cantante habría “esperado” a su pareja desde que ella era menor de edad.

Ante la circulación de estas versiones, Jhonny Rivera decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir de manera enfática cualquier aproximación romántica durante la adolescencia de Jenny.

“Eso es falso completamente”, expresó el cantante. Rivera relató que el primer contacto entre ambos ocurrió cuando Jenny tenía 12 años y asistió a una emisora en Cali donde él se encontraba de gira promocional. “Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía doce años fue a una emisora donde yo estaba, Olímpica Cali, y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con cuántas fotos que se toma uno. Me da como una rabiecita, pero bueno, yo no me voy a descomponer porque yo estoy muy feliz“, señaló Rivera durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

Cuatro años después, ambos volvieron a coincidir en un evento en La Independencia, Cauca. A partir de los 16 años, Jenny López comenzó a trabajar con Rivera, aunque la relación se mantuvo en un plano estrictamente profesional hasta que ella cumplió 19 años. La propia López ha dejado claro que, durante su adolescencia, su interés por las fotos con artistas era algo habitual y no exclusivo con Rivera.

“Siempre estaba pendiente de los artistas porque sentía que eso para redes funcionaba. Era con todo el mundo, no solo con Johnny”, explicó López, quien en ese entonces participaba en orquestas barriales como salsera y aún no formaba parte de la música popular.