Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

La pareja aprovechó su popularidad en redes sociales para desmentir versiones y contar cómo fue que empezaron su historia juntos

El famoso artista aclaró que ni siquiera recuerda el momento en el que conoció a la joven cuando tan solo era una niña - crédito klan_f4 / TikTok

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López generó una serie de especulaciones en redes sociales, especialmente por el inicio de su relación y la diferencia de edad, teniendo en cuenta que el cantante tiene 52 años y su esposa 23.

Ante los cuestionamientos sobre el inicio del vínculo, el intérprete de El Intenso recurrió a sus redes sociales para rechazar enfáticamente las versiones que lo acusan de haber “esperado” a su pareja desde que era menor de edad, una afirmación que se ha difundido en distintas plataformas.

Jhonny Rivera aseguró que no existió ningún tipo de acercamiento sentimental ni planeación con fines románticos cuando Jenny tenía 12 años, desmintiendo la narrativa que circula en las plataformas, ocasionando polémica.

La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La pareja, que hizo público su noviazgo en 2023, formalizó su unión con la ceremonia celebrada el 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, ubicado en Pereira (Risaralda). Tras la difusión de las imágenes de la boda se reavivó el debate sobre la historia del inicio de la relación.

Jenny López explicó en varias oportunidades que la relación laboral que tenía con el artista cambió a partir de su cumpleaños número 19 y que cuando cumplió 20 formalizaron el noviazgo.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera enfrentó de manera directa la teoría de haber conocido a López durante su infancia y “haberla esperado” hasta que cumpliera la mayoría de edad: “No crees q es turbio que la esperaste desde los 12 años hasta que ella fuera mayor de edad”, cuestionó un internauta.

Ante esto, el cantante declaró que la versión viral es “completamente falsa” y precisó el historial de sus interacciones: el primer contacto fue una fotografía durante una gira de medios en Olímpica Cali cuando Jenny tenía 12 años.

“Eso es falso completamente. Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía doce años fue a una emisora donde yo estaba, Olímpica Cali, y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con cuántas fotos que se toma uno. Me da como una rabiecita, pero bueno, yo no me voy a descomponer porque yo estoy muy feliz“, dijo Rivera.

Cuatro años después de la fotografía, coincidieron en una presentación en La Independencia, Cauca. El artista relató que el contacto se retomó solo cuando López tenía 16 años y comenzó a trabajar con él, pero que la relación fue estrictamente profesional hasta varios años después.

Estas explicaciones buscaron frenar la propagación de los rumores y responder a la presión que la pareja enfrentó por la diferencia generacional.

La joven reiteró que ella era mayor de edad cuando la cercanía con el artista cambió completamente - crédito klan_f4 / TikTok

Por su parte, Jenny López también negó firmemente las versiones que insinuaban una relación desde la niñez. Durante un en vivo, relató que en redes sociales circula una fotografía junto a Rivera, cuando ella tenía 12 años, y aclaró que esta fue producto de su afición por posar con artistas durante giras radiales.

“Siempre estaba pendiente de los artistas porque sentía que eso para redes funcionaba. Era con todo el mundo, no solo con Johnny”, explicó López, resaltando que en aquella época ni siquiera formaba parte de la música popular, sino que participaba como salsera en orquestas barriales.

Cabe mencionar que la artista comenzó a trabajar junto a Jhonny Rivera tras cumplir 16 años, y el cambio en la relación se dio varios años después según relataron.

La pareja comparte sus mejores momentos en las redes sociales, conectando así con su público - crédito Jenny López / Instagram

Pese a todas las críticas recibidas, la pareja ha demostrado mantenerse muy fuerte y por su gran amor han recibido el respaldo de sus seres queridos, como es el caso del cantante de reguetón Andy Rivera, hijo del cantante, así como sus demás familiares.

